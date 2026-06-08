https://sarabic.ae/20260608/غروسي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لم-تؤكد-أبدا-تطوير-إيران-للأسلحة-النووية-1114170153.html
غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تؤكد أبدا تطوير إيران للأسلحة النووية
غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تؤكد أبدا تطوير إيران للأسلحة النووية
سبوتنيك عربي
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، إن إيران والولايات المتحدة تقتربان من التوصل إلى اتفاق إطاري بشأن البرنامج النووي الإيراني، في... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T14:38+0000
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وأكد غروسي، أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تؤكد في أي وقت أن إيران قامت بتطوير أسلحة نووية"، مشيراً إلى أن دور الوكالة يقتصر على التحقق والرقابة الفنية وفقاً للمعايير الدولية.وأوضح أن "الوكالة فقدت إمكانية الوصول المنتظم إلى المنشآت النووية الإيرانية منذ نحو عام، على خلفية التطورات العسكرية والتوترات المتصاعدة"، لافتاً إلى أن آخر نشاط رقابي اقتصر على عملية تفتيش حديثة في محطة بوشهر للطاقة النووية.وحذر غروسي، من مخاطر استهداف المنشآت النووية خلال النزاعات العسكرية، قائلاً إن "العالم يلعب بالنار" عندما تتعرض محطات الطاقة النووية للهجمات، لما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والسلامة الإقليميين والدوليين.وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة التزام إيران بتعهداتها الدولية والامتناع عن أي أنشطة غير مشروعة، مؤكداً أن المرحلة الحالية شديدة التعقيد في ظل التصعيد القائم.وأشار المدير العام للوكالة، إلى أن التوترات العسكرية المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة تفرض تحديات كبيرة، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الأوضاع تتجه في نهاية المطاف نحو التهدئة بعد هذه المرحلة من التصعيد.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.رئيس البرلمان الإيراني: نحن في حرب عالمية كبرى وجنودنا لن يتخلوا عن مضيق هرمز
https://sarabic.ae/20260608/إسرائيل-وإيران-تعلنان-وقف-الهجمات-العسكرية-المتبادلة-1114166119.html
https://sarabic.ae/20260608/على-الرغم-من-التصعيد-إيران-تؤكد-استمرار-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-1114160133.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تؤكد أبدا تطوير إيران للأسلحة النووية
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، إن إيران والولايات المتحدة تقتربان من التوصل إلى اتفاق إطاري بشأن البرنامج النووي الإيراني، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات في المنطقة.
وأكد غروسي، أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تؤكد في أي وقت أن إيران قامت بتطوير أسلحة نووية"، مشيراً إلى أن دور الوكالة يقتصر على التحقق والرقابة الفنية وفقاً للمعايير الدولية.
وأوضح أن "الوكالة فقدت إمكانية الوصول المنتظم إلى المنشآت النووية الإيرانية منذ نحو عام، على خلفية التطورات العسكرية والتوترات المتصاعدة"، لافتاً إلى أن آخر نشاط رقابي اقتصر على عملية تفتيش حديثة في محطة بوشهر للطاقة النووية.
وحذر غروسي، من مخاطر استهداف المنشآت النووية خلال النزاعات العسكرية، قائلاً إن "العالم يلعب بالنار" عندما تتعرض محطات الطاقة النووية للهجمات، لما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والسلامة الإقليميين والدوليين.
وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة التزام إيران بتعهداتها الدولية والامتناع عن أي أنشطة غير مشروعة، مؤكداً أن المرحلة الحالية شديدة التعقيد في ظل التصعيد القائم.
وأشار المدير العام للوكالة، إلى أن التوترات العسكرية المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة تفرض تحديات كبيرة، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الأوضاع تتجه في نهاية المطاف نحو التهدئة بعد هذه المرحلة من التصعيد.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.