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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260620/انقطاع-التيار-الكهربائي-الخارجي-عن-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1114543937.html
انقطاع التيار الكهربائي الخارجي عن محطة زابوروجيه للطاقة النووية
انقطاع التيار الكهربائي الخارجي عن محطة زابوروجيه للطاقة النووية
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الإعلامي لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم السبت، بأنه تم تشغيل مولدات الديزل الاحتياطية بعد انقطاع التيار الكهربائي الخارجي، نتيجة تفعيل أنظمة... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T15:38+0000
2026-06-20T15:38+0000
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وجاء في البيان: "نتيجة لإغلاق خط التغذية الخارجية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية بواسطة نظام الحماية، تم تحويل المحطة إلى مولدات الديزل الاحتياطية".وفي وقت سابق، أفادت الخدمة الإعلامية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت قسم النقل التابع للمحطة، بهدف تعطيل البنية التحتية للنقل فيها.وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "مساء 18 يونيو وليل 19 يونيو (حزيران الجاري)، تعرض قسم النقل في محطة زابوروجيه النووية، لسلسلة من الهجمات شنتها طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
https://sarabic.ae/20260618/روسآتوم-مقتل-موظف-في-محطة-زابوروجيه-النووية-إثر-قصف-أوكراني--1114469487.html
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انقطاع التيار الكهربائي الخارجي عن محطة زابوروجيه للطاقة النووية

15:38 GMT 20.06.2026
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لمباني وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية
منظر لمباني وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
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أفاد المكتب الإعلامي لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم السبت، بأنه تم تشغيل مولدات الديزل الاحتياطية بعد انقطاع التيار الكهربائي الخارجي، نتيجة تفعيل أنظمة الحماية الخاصة بخط التغذية.
وجاء في البيان: "نتيجة لإغلاق خط التغذية الخارجية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية بواسطة نظام الحماية، تم تحويل المحطة إلى مولدات الديزل الاحتياطية".

وأوضح المكتب الإعلامي أن المعدات عملت وفقا لخوارزميات التصميم، ولم يتم رصد أي أعطال في نظام السلامة.

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
"روساتوم": مقتل موظف في محطة زابوروجيه النووية إثر قصف أوكراني
18 يونيو, 11:54 GMT
وأكمل: "يخضع الوضع لمراقبة مستمرة من قبل متخصصي محطة زابوروجيه للطاقة النووية. سلامة المحطة مضمونة بالكامل".
وفي وقت سابق، أفادت الخدمة الإعلامية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت قسم النقل التابع للمحطة، بهدف تعطيل البنية التحتية للنقل فيها.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "مساء 18 يونيو وليل 19 يونيو (حزيران الجاري)، تعرض قسم النقل في محطة زابوروجيه النووية، لسلسلة من الهجمات شنتها طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
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