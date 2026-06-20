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انقطاع التيار الكهربائي الخارجي عن محطة زابوروجيه للطاقة النووية
انقطاع التيار الكهربائي الخارجي عن محطة زابوروجيه للطاقة النووية
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الإعلامي لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم السبت، بأنه تم تشغيل مولدات الديزل الاحتياطية بعد انقطاع التيار الكهربائي الخارجي، نتيجة تفعيل أنظمة... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في البيان: "نتيجة لإغلاق خط التغذية الخارجية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية بواسطة نظام الحماية، تم تحويل المحطة إلى مولدات الديزل الاحتياطية".وفي وقت سابق، أفادت الخدمة الإعلامية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت قسم النقل التابع للمحطة، بهدف تعطيل البنية التحتية للنقل فيها.وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "مساء 18 يونيو وليل 19 يونيو (حزيران الجاري)، تعرض قسم النقل في محطة زابوروجيه النووية، لسلسلة من الهجمات شنتها طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
https://sarabic.ae/20260618/روسآتوم-مقتل-موظف-في-محطة-زابوروجيه-النووية-إثر-قصف-أوكراني--1114469487.html
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انقطاع التيار الكهربائي الخارجي عن محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أفاد المكتب الإعلامي لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم السبت، بأنه تم تشغيل مولدات الديزل الاحتياطية بعد انقطاع التيار الكهربائي الخارجي، نتيجة تفعيل أنظمة الحماية الخاصة بخط التغذية.
وجاء في البيان: "نتيجة لإغلاق خط التغذية الخارجية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية بواسطة نظام الحماية، تم تحويل المحطة إلى مولدات الديزل الاحتياطية".
وأوضح المكتب الإعلامي أن المعدات عملت وفقا لخوارزميات التصميم، ولم يتم رصد أي أعطال في نظام السلامة.
وأكمل: "يخضع الوضع لمراقبة مستمرة من قبل متخصصي محطة زابوروجيه للطاقة النووية. سلامة المحطة مضمونة بالكامل".
وفي وقت سابق، أفادت الخدمة الإعلامية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت قسم النقل التابع للمحطة
، بهدف تعطيل البنية التحتية للنقل فيها.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "مساء 18 يونيو وليل 19 يونيو (حزيران الجاري)، تعرض قسم النقل في محطة زابوروجيه النووية، لسلسلة من الهجمات شنتها طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".