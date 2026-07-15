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الخارجية الروسية تعلق على مقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية
الخارجية الروسية تعلق على مقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية
سبوتنيك عربي
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يتعين علىه أن يقر... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T18:43+0000
2026-07-15T18:43+0000
الخارجية الروسية
روسيا
موسكو
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
ماريا زاخاروفا
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وأضافت زاخاروفا: "روسيا تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئات الدولية المختصة، بإصدار بيان واضح ومفصل يدين هذه الجريمة والتي تتمثل بمقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية".وقال ليخاتشيوف للصحفيين إن "المسيّرة الأوكرانية استهدفت سيارة من طراز "تويوتا كامري" تابعة لمحطة زابوروجيه النووية، عند الحدود الفاصلة بين المنطقة الصناعية للمحطة ومدينة إنيرغودار، ما أسفر عن مقتل ياكوفليف وسائق السيارة دميتري فيليبوف".وأضاف ليخاتشيوف: "نتوقع ردا سريعا وملموسا وواضحا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن"، مؤكدا أن "الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية، لم يكن ليحدث لولا الدعم المباشر الذي قدمه الغرب لنظام كييف الإجرامي".
https://sarabic.ae/20260715/مقتل-كبير-مهندسي-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-ياكوفليف-1115229760.html
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الخارجية الروسية, روسيا, موسكو, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, ماريا زاخاروفا
الخارجية الروسية, روسيا, موسكو, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, ماريا زاخاروفا

الخارجية الروسية تعلق على مقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية

18:43 GMT 15.07.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يتعين علىه أن يقر أخيراً بالجريمة التي ارتكبها نظام كييف.
وأضافت زاخاروفا: "روسيا تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئات الدولية المختصة، بإصدار بيان واضح ومفصل يدين هذه الجريمة والتي تتمثل بمقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية".

وكان المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية ألكسندر ياكوفليف، إثر هجوم نفذته طائرة مسيّرة تابعة للقوات الأوكرانية، استهدف سيارة خدمية تابعة للمحطة، واصفاً الهجوم بأنه عمل إرهابي متعمد.

منظر لمباني وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
مقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية وسائقه في هجوم إرهابي بمسيرة أوكرانية
17:47 GMT
وقال ليخاتشيوف للصحفيين إن "المسيّرة الأوكرانية استهدفت سيارة من طراز "تويوتا كامري" تابعة لمحطة زابوروجيه النووية، عند الحدود الفاصلة بين المنطقة الصناعية للمحطة ومدينة إنيرغودار، ما أسفر عن مقتل ياكوفليف وسائق السيارة دميتري فيليبوف".
وأضاف ليخاتشيوف: "نتوقع ردا سريعا وملموسا وواضحا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن"، مؤكدا أن "الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية، لم يكن ليحدث لولا الدعم المباشر الذي قدمه الغرب لنظام كييف الإجرامي".
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