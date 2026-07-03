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روسيا تكثف صادرات الحبوب إلى إيران... والشحنات ترتفع أكثر من أربعة أضعاف
روسيا تكثف صادرات الحبوب إلى إيران... والشحنات ترتفع أكثر من أربعة أضعاف
سبوتنيك عربي
صرّح أوليغ بيلوزيروف، الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الروسية، اليوم الجمعة، عن استعداد الشركة لتطوير نقل الحبوب الروسية إلى إيران عبر ممر النقل الدولي... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال بيلوزيروف: "نحن على أتم الاستعداد لتطوير نقل الحبوب الروسية إلى إيران، ويشهد قطاع النقل نموًا إيجابيًا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران".وقد أجرى الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الروسية، أوليغ بيلوزيروف، محادثات في موسكو مع رئيس مجلس إدارة سكك حديد أذربيجان، روشان رستموف، ورئيس سكك حديد إيران، جبار علي زكري.مدفيديف يصل إلى طهران للمشاركة في مراسم وداع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئيالحرس الثوري الإيراني: أي خطأ في حسابات العدو سيقابل برد أشد
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا تكثف صادرات الحبوب إلى إيران... والشحنات ترتفع أكثر من أربعة أضعاف
14:46 GMT 03.07.2026 (تم التحديث: 14:50 GMT 03.07.2026)
صرّح أوليغ بيلوزيروف، الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الروسية، اليوم الجمعة، عن استعداد الشركة لتطوير نقل الحبوب الروسية إلى إيران عبر ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.
وقال بيلوزيروف: "نحن على أتم الاستعداد لتطوير نقل الحبوب الروسية إلى إيران، ويشهد قطاع النقل نموًا إيجابيًا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران".
وتابع: "حيث تم نقل 65 ألف طن من الحبوب إلى إيران عبر مسار أستارا، أي أكثر من 4 أضعاف الكمية المنقولة خلال الفترة نفسها من العام الماضي".
وكانت شركة السكك الحديدية الروسية، أفادت بأن رؤساء سكك حديد روسيا وأذربيجان وإيران ناقشوا تطوير المسار الغربي لممر النقل الدولي.
وقد أجرى الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الروسية، أوليغ بيلوزيروف، محادثات في موسكو مع رئيس مجلس إدارة سكك حديد أذربيجان، روشان رستموف، ورئيس سكك حديد إيران، جبار علي زكري.