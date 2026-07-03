https://sarabic.ae/20260703/القائد-العام-للحرس-الثوري-الإيراني-استسلام-إيران-وهم-ولن-يتحقق-1114922851.html

القائد العام للحرس الثوري الإيراني: استسلام إيران "وهم" ولن يتحقق

القائد العام للحرس الثوري الإيراني: استسلام إيران "وهم" ولن يتحقق

سبوتنيك عربي

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء أحمد وحيدي، اليوم الجمعة، أن ما وصفه بـ"استسلام إيران" لن يتحقق، معتبرًا أن خصوم بلاده "لن يروا ذلك إلا في... 03.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-03T13:35+0000

2026-07-03T13:35+0000

2026-07-03T13:35+0000

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ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" عن وحيدي، خلال مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، قوله إن إيران ستواصل نهج القائد الراحل، مؤكدًا أن حضوره سيظل راسخاً في مسيرة البلاد والأمة الإسلامية. وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.

https://sarabic.ae/20260703/1114919321.html

https://sarabic.ae/20260702/ترامب-إيران-وافقت-على-كل-شيء-تقريبا-في-المفاوضات-الثنائية-1114904813.html

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