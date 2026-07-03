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الحدث من سبوتنيك
الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
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الحدث من سبوتنيك
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
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حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة … لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
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خطوط التماس
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ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
16:03 GMT
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المقهى الثقافي
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استعدادات إسرائيلية لشن هجوم على إيران.. وسوريا تتوعد مرتكبي تفجير مقهى قرب القصر العدلي
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القائد العام للحرس الثوري الإيراني: استسلام إيران "وهم" ولن يتحقق
القائد العام للحرس الثوري الإيراني: استسلام إيران "وهم" ولن يتحقق
سبوتنيك عربي
أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء أحمد وحيدي، اليوم الجمعة، أن ما وصفه بـ"استسلام إيران" لن يتحقق، معتبرًا أن خصوم بلاده "لن يروا ذلك إلا في... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T13:35+0000
2026-07-03T13:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
أخبار إيران
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ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" عن وحيدي، خلال مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، قوله إن إيران ستواصل نهج القائد الراحل، مؤكدًا أن حضوره سيظل راسخاً في مسيرة البلاد والأمة الإسلامية. وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.
https://sarabic.ae/20260703/1114919321.html
https://sarabic.ae/20260702/ترامب-إيران-وافقت-على-كل-شيء-تقريبا-في-المفاوضات-الثنائية-1114904813.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران

القائد العام للحرس الثوري الإيراني: استسلام إيران "وهم" ولن يتحقق

13:35 GMT 03.07.2026
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
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أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء أحمد وحيدي، اليوم الجمعة، أن ما وصفه بـ"استسلام إيران" لن يتحقق، معتبرًا أن خصوم بلاده "لن يروا ذلك إلا في قبورهم"، مشدداً على أن القائد "الشهيد" سيبقى حاضراً في وجدان الأمة.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" عن وحيدي، خلال مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، قوله إن إيران ستواصل نهج القائد الراحل، مؤكدًا أن حضوره سيظل راسخاً في مسيرة البلاد والأمة الإسلامية.
Женщины реагируют на происходящее возле гробов покойного верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и членов его семьи в Тегеране, Иран - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
وسائط متعددة
مراسم وداع المرشد الأعلى علي خامنئي في إيران
12:37 GMT

وأضاف، موجهاً حديثه إلى خصوم إيران، أن دماء القائد الراحل ستكون، بحسب تعبيره، منطلقًا لـ"انتصارات الإسلام"، مؤكدًا أن بلاده لن تخضع أبدا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
ترامب: إيران وافقت على "كل شيء تقريبا" في المفاوضات الثنائية
أمس, 22:43 GMT
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.
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