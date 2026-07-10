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منظمة شنغهاي للتعاون تمنح لاوس رسميا صفة شريك في الحوار
منظمة شنغهاي للتعاون تمنح لاوس رسميا صفة شريك في الحوار
سبوتنيك عربي
وقّعت منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم مع جمهورية لاوس تمنحها رسميًا صفة شريك في الحوار مع المنظمة. 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T05:54+0000
2026-07-10T05:55+0000
منظمة شنغهاي للتعاون
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اقتصاد
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ووقّع الوثيقة الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، نورلان يرميكباييف، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية لاوس، ثونغسافان فومفيهان، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بالعاصمة الصينية بكين.ويُعد توقيع مذكرة التفاهم استكمالًا لجميع الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا الوضع، كما يحدد الحقوق والالتزامات الأساسية ومجالات التعاون المستقبلية بين الجانبين.وكان الأمين العام لمنظمة "شنغهاي" للتعاون، نورلان يرميكبايف، صرح الشهر في وقت سابق من الشهر الماضي، بأن نحو 20 دولة تقدمت بطلبات انضمام إلى المنظمة بأشكال مختلفة، مشيرا إلى أن ذلك يدل على الإقبال على قيم ومبادئ منظمة "شنغهاي" للتعاون.أما الدول الشريكة في الحوار فهي: أذربيجان، وأرمينيا، وأفغانستان، والبحرين، ومصر، وكمبوديا، وقطر، والكويت، وجزر المالديف، ومنغوليا، وميانمار، ونيبال، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وسريلانكا، ولاوس.
https://sarabic.ae/20260615/نحو-20-دولة-تقدمت-بطلبات-انضمام-إلى-منظمة-شنغهاي-للتعاون--الأمين-العام-1114358498.html
https://sarabic.ae/20260615/وانغ-يي-دور-منظمة-شنغهاي-للتعاون-لم-ينته-بعد-ويمكنها-أن-تكون-قدوة-وتساهم-في-تعزيز-السلام-1114356451.html
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منظمة شنغهاي للتعاون, روسيا, الصين, لاوس, العالم, اقتصاد
منظمة شنغهاي للتعاون, روسيا, الصين, لاوس, العالم, اقتصاد

منظمة شنغهاي للتعاون تمنح لاوس رسميا صفة شريك في الحوار

05:54 GMT 10.07.2026 (تم التحديث: 05:55 GMT 10.07.2026)
© Sputnikعلم منظمة شنغهاي للتعاون وأعلام الدول الأعضاء فيها
علم منظمة شنغهاي للتعاون وأعلام الدول الأعضاء فيها - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
وقّعت منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم مع جمهورية لاوس تمنحها رسميًا صفة شريك في الحوار مع المنظمة.
ووقّع الوثيقة الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، نورلان يرميكباييف، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية لاوس، ثونغسافان فومفيهان، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بالعاصمة الصينية بكين.
وكان قرار منح لاوس صفة شريك في الحوار قد اتُّخذ خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عُقدت في مدينة تيانجين الصينية في سبتمبر/أيلول 2025.
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ويُعد توقيع مذكرة التفاهم استكمالًا لجميع الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا الوضع، كما يحدد الحقوق والالتزامات الأساسية ومجالات التعاون المستقبلية بين الجانبين.
وبموجب لوائح المنظمة، يحق للدول الشريكة في الحوار المشاركة في الاجتماعات القطاعية، واجتماعات الوزراء، والمنتديات المتخصصة، وذلك في المجالات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.
وكان الأمين العام لمنظمة "شنغهاي" للتعاون، نورلان يرميكبايف، صرح الشهر في وقت سابق من الشهر الماضي، بأن نحو 20 دولة تقدمت بطلبات انضمام إلى المنظمة بأشكال مختلفة، مشيرا إلى أن ذلك يدل على الإقبال على قيم ومبادئ منظمة "شنغهاي" للتعاون.
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وتُعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم في عضويتها كلًا من: بيلاروس، والهند، وإيران، وكازاخستان، وقرغيزستان، والصين، وباكستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان.

أما الدول الشريكة في الحوار فهي: أذربيجان، وأرمينيا، وأفغانستان، والبحرين، ومصر، وكمبوديا، وقطر، والكويت، وجزر المالديف، ومنغوليا، وميانمار، ونيبال، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وسريلانكا، ولاوس.
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