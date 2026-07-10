https://sarabic.ae/20260710/منظمة-شنغهاي-للتعاون-تمنح-لاوس-رسميا-صفة-شريك-في-الحوار-1115089329.html

منظمة شنغهاي للتعاون تمنح لاوس رسميا صفة شريك في الحوار

منظمة شنغهاي للتعاون تمنح لاوس رسميا صفة شريك في الحوار

سبوتنيك عربي

وقّعت منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم مع جمهورية لاوس تمنحها رسميًا صفة شريك في الحوار مع المنظمة. 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T05:54+0000

2026-07-10T05:54+0000

2026-07-10T05:55+0000

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ووقّع الوثيقة الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، نورلان يرميكباييف، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية لاوس، ثونغسافان فومفيهان، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بالعاصمة الصينية بكين.ويُعد توقيع مذكرة التفاهم استكمالًا لجميع الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا الوضع، كما يحدد الحقوق والالتزامات الأساسية ومجالات التعاون المستقبلية بين الجانبين.وكان الأمين العام لمنظمة "شنغهاي" للتعاون، نورلان يرميكبايف، صرح الشهر في وقت سابق من الشهر الماضي، بأن نحو 20 دولة تقدمت بطلبات انضمام إلى المنظمة بأشكال مختلفة، مشيرا إلى أن ذلك يدل على الإقبال على قيم ومبادئ منظمة "شنغهاي" للتعاون.أما الدول الشريكة في الحوار فهي: أذربيجان، وأرمينيا، وأفغانستان، والبحرين، ومصر، وكمبوديا، وقطر، والكويت، وجزر المالديف، ومنغوليا، وميانمار، ونيبال، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وسريلانكا، ولاوس.

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