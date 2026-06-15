https://sarabic.ae/20260615/نحو-20-دولة-تقدمت-بطلبات-انضمام-إلى-منظمة-شنغهاي-للتعاون--الأمين-العام-1114358498.html

نحو 20 دولة تقدمت بطلبات انضمام إلى منظمة "شنغهاي" للتعاون- الأمين العام

نحو 20 دولة تقدمت بطلبات انضمام إلى منظمة "شنغهاي" للتعاون- الأمين العام

سبوتنيك عربي

أفاد الأمين العام لمنظمة "شنغهاي" للتعاون، نورلان يرميكبايف، اليوم الاثنين، بأن نحو 20 دولة تقدمت بطلبات انضمام إلى المنظمة بأشكال مختلفة. 15.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-15T11:37+0000

2026-06-15T11:37+0000

2026-06-15T11:37+0000

منظمة شنغهاي للتعاون

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وأوضح يرميكبايف خلال حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ25 لتأسيس المنظمة: "هناك اهتمام متزايد بالمنظمة من المجتمع الدولي حاليًا؛ إذ يوجد نحو 20 طلب انضمام قيد النظر لدى المنظمة بصفة أو بأخرى"، مضيفًا أن ذلك يدل على الإقبال على قيم ومبادئ منظمة "شنغهاي" للتعاون.بدأ تشكيل منظمة شنغهاي للتعاون في الفترة 1996-1997، استنادًا إلى اتفاقيات تعزيز الثقة العسكرية وخفض القوات المسلحة المتبادل في المنطقة الحدودية. وقد وقّعت هذه الاتفاقيات روسيا والصين وقيرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان.وتضم منظمة شنغهاي للتعاون حاليًا 10 دول أعضاء هي: روسيا، والصين، وأوزبكستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وكازاخستان، وبيلاروسيا، والهند، وإيران، وباكستان...المراحل الرئيسية لتوسع منظمة شنغهاي للتعاون:في 9 يونيو/حزيران 2017، انضمت باكستان والهند رسميًا إلى المنظمة، وانضمت إيران إلى المنظمة في 4 يوليو/تموز 2023.، كما انضمت بيلاروسيا إلى المنظمة في 4 يوليو/تموز 2024، وتوجد دولتان بصفة مراقب وهما: أفغانستان ومنغوليا.ربع قرن من التعاون في أوراسيا...منظمة شنغهاي للتعاون تحتفل بمرور 25 عامًا على تأسيسها

https://sarabic.ae/20260615/وانغ-يي-دور-منظمة-شنغهاي-للتعاون-لم-ينته-بعد-ويمكنها-أن-تكون-قدوة-وتساهم-في-تعزيز-السلام-1114356451.html

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