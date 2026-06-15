https://sarabic.ae/20260615/نحو-20-دولة-تقدمت-بطلبات-انضمام-إلى-منظمة-شنغهاي-للتعاون--الأمين-العام-1114358498.html
نحو 20 دولة تقدمت بطلبات انضمام إلى منظمة "شنغهاي" للتعاون- الأمين العام
نحو 20 دولة تقدمت بطلبات انضمام إلى منظمة "شنغهاي" للتعاون- الأمين العام
سبوتنيك عربي
أفاد الأمين العام لمنظمة "شنغهاي" للتعاون، نورلان يرميكبايف، اليوم الاثنين، بأن نحو 20 دولة تقدمت بطلبات انضمام إلى المنظمة بأشكال مختلفة. 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T11:37+0000
2026-06-15T11:37+0000
2026-06-15T11:37+0000
منظمة شنغهاي للتعاون
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107239791_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_2abc3ec5559fd9a5a458c34248b058aa.jpg
وأوضح يرميكبايف خلال حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ25 لتأسيس المنظمة: "هناك اهتمام متزايد بالمنظمة من المجتمع الدولي حاليًا؛ إذ يوجد نحو 20 طلب انضمام قيد النظر لدى المنظمة بصفة أو بأخرى"، مضيفًا أن ذلك يدل على الإقبال على قيم ومبادئ منظمة "شنغهاي" للتعاون.بدأ تشكيل منظمة شنغهاي للتعاون في الفترة 1996-1997، استنادًا إلى اتفاقيات تعزيز الثقة العسكرية وخفض القوات المسلحة المتبادل في المنطقة الحدودية. وقد وقّعت هذه الاتفاقيات روسيا والصين وقيرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان.وتضم منظمة شنغهاي للتعاون حاليًا 10 دول أعضاء هي: روسيا، والصين، وأوزبكستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وكازاخستان، وبيلاروسيا، والهند، وإيران، وباكستان...المراحل الرئيسية لتوسع منظمة شنغهاي للتعاون:في 9 يونيو/حزيران 2017، انضمت باكستان والهند رسميًا إلى المنظمة، وانضمت إيران إلى المنظمة في 4 يوليو/تموز 2023.، كما انضمت بيلاروسيا إلى المنظمة في 4 يوليو/تموز 2024، وتوجد دولتان بصفة مراقب وهما: أفغانستان ومنغوليا.ربع قرن من التعاون في أوراسيا...منظمة شنغهاي للتعاون تحتفل بمرور 25 عامًا على تأسيسها
https://sarabic.ae/20260615/وانغ-يي-دور-منظمة-شنغهاي-للتعاون-لم-ينته-بعد-ويمكنها-أن-تكون-قدوة-وتساهم-في-تعزيز-السلام-1114356451.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107239791_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_b56cedd3c8dd3e920857206c0caf8625.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منظمة شنغهاي للتعاون, العالم, أخبار العالم الآن
منظمة شنغهاي للتعاون, العالم, أخبار العالم الآن
نحو 20 دولة تقدمت بطلبات انضمام إلى منظمة "شنغهاي" للتعاون- الأمين العام
أفاد الأمين العام لمنظمة "شنغهاي" للتعاون، نورلان يرميكبايف، اليوم الاثنين، بأن نحو 20 دولة تقدمت بطلبات انضمام إلى المنظمة بأشكال مختلفة.
وأوضح يرميكبايف خلال حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ25 لتأسيس المنظمة: "هناك اهتمام متزايد بالمنظمة من المجتمع الدولي حاليًا؛ إذ يوجد نحو 20 طلب انضمام قيد النظر لدى المنظمة بصفة أو بأخرى"، مضيفًا أن ذلك يدل على الإقبال على قيم ومبادئ منظمة "شنغهاي" للتعاون.
وتحتفل منظمة شنغهاي للتعاون، في اليوم الخامس عشر من يونيو/حزيران 2026 بالذكرى السنوية الـ25 لتأسيس منظمة شنغهاي للتعاون، إحدى أهم المنظمات الإقليمية العاملة في أوراسيا.
بدأ تشكيل منظمة شنغهاي للتعاون في الفترة 1996-1997، استنادًا إلى اتفاقيات تعزيز الثقة العسكرية وخفض القوات المسلحة المتبادل في المنطقة الحدودية. وقد وقّعت هذه الاتفاقيات روسيا والصين وقيرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان.
ولمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، أُنشئت آلية لعقد اجتماعات دورية لقادة الدول الموقعة، عُرفت باسم "مجموعة شنغهاي الخماسية". انضمت أوزبكستان إلى مجموعة شنغهاي الخماسية في 4 يوليو/تموز 2000.
وتضم منظمة شنغهاي للتعاون حاليًا 10 دول أعضاء هي: روسيا، والصين، وأوزبكستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وكازاخستان، وبيلاروسيا، والهند، وإيران، وباكستان...المراحل الرئيسية لتوسع منظمة شنغهاي للتعاون:
في 9 يونيو/حزيران 2017، انضمت باكستان والهند رسميًا إلى المنظمة، وانضمت إيران إلى المنظمة في 4 يوليو/تموز 2023.، كما انضمت بيلاروسيا إلى المنظمة في 4 يوليو/تموز 2024، وتوجد دولتان بصفة مراقب وهما: أفغانستان ومنغوليا.