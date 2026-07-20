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الخارجية الروسية: لافروف سيحذر دول "آسيان" من مخططات الغرب لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ
الخارجية الروسية: لافروف سيحذر دول "آسيان" من مخططات الغرب لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، يأن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيلفت انتباه شركاء روسيا في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى المخاطر التي تشكلها... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T14:17+0000
2026-07-20T14:17+0000
روسيا
سيرغي لافروف
أخبار روسيا اليوم
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وجاء في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية أن لافروف "سيشارك في الفترة من 21 إلى 23 تموز/ يوليو في العاصمة الفلبينية مانيلا، في اجتماعات وزراء الخارجية بصيغة روسيا-آسيان وقمة شرق آسيا ومنتدى آسيان الإقليمي للأمن".وأردفت الخارجية الروسية: "يعتزم الجانب الروسي مرة أخرى لفت انتباه الشركاء الإقليميين إلى مخاطر "مشروع المحيطين الهندي والهادئ" الغربي، بما يتضمنه من سردية حول عدم قابلية تجزئة الأمن الأوروبي الأطلسي وأمن المحيطين الهندي والهادئ، والذي يستخدمه الغرب كمبرر أيديولوجي لتوسع حلف (شمال الأطلسي) الناتو في آسيا".وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "اللقاء بين لافروف وروبيو على هامش فعاليات "آسيان" في مانيلا قيد الإعداد والدراسة".الكرملين: لم نجر أي اتصالات مع ممثلين عن الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة
https://sarabic.ae/20260717/لافروف-ونظيره-الأذربيجاني-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-1115277626.html
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روسيا, سيرغي لافروف, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سيرغي لافروف, أخبار روسيا اليوم

الخارجية الروسية: لافروف سيحذر دول "آسيان" من مخططات الغرب لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

14:17 GMT 20.07.2026
© Sputnik . Kristina Solovyova / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
© Sputnik . Kristina Solovyova
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أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، يأن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيلفت انتباه شركاء روسيا في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى المخاطر التي تشكلها الطموحات الغربية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وجاء في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية أن لافروف "سيشارك في الفترة من 21 إلى 23 تموز/ يوليو في العاصمة الفلبينية مانيلا، في اجتماعات وزراء الخارجية بصيغة روسيا-آسيان وقمة شرق آسيا ومنتدى آسيان الإقليمي للأمن".
وأردفت الخارجية الروسية: "يعتزم الجانب الروسي مرة أخرى لفت انتباه الشركاء الإقليميين إلى مخاطر "مشروع المحيطين الهندي والهادئ" الغربي، بما يتضمنه من سردية حول عدم قابلية تجزئة الأمن الأوروبي الأطلسي وأمن المحيطين الهندي والهادئ، والذي يستخدمه الغرب كمبرر أيديولوجي لتوسع حلف (شمال الأطلسي) الناتو في آسيا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
لافروف: روسيا تأمل في عقد اجتماع وزاري قريبا بصيغة "3+3"
17 يوليو, 11:34 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن هناك ترتيبات تجري لإعداد لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في مانيلا.
وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "اللقاء بين لافروف وروبيو على هامش فعاليات "آسيان" في مانيلا قيد الإعداد والدراسة".
الكرملين: لم نجر أي اتصالات مع ممثلين عن الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة
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