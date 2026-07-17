https://sarabic.ae/20260717/لافروف-ونظيره-الأذربيجاني-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-1115277626.html

لافروف: روسيا تأمل في عقد اجتماع وزاري قريبا بصيغة "3+3"

لافروف: روسيا تأمل في عقد اجتماع وزاري قريبا بصيغة "3+3"

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، خلال لقائه مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، أن روسيا تتوقع انعقاد الاجتماع الوزاري المقبل للصيغة... 17.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-17T11:34+0000

2026-07-17T11:34+0000

2026-07-17T12:48+0000

روسيا

أذربيجان

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني، اليوم الجمعة: "نجري حواراً نشطاً حول السياسة الخارجية على جميع المستويات".وأكد لافروف أن منصة "3+3" (روسيا، أذربيجان، أرمينيا، إيران، تركيا، جورجيا) لديها إمكانات كبيرة لحل التحديات الإقليمية من خلال جهود الدول نفسها دون تدخل خارجي مدمر.كما أكد الوزير أهمية التعاون متعدد الأطراف في إطار مجموعة بحر قزوين الخمس وغيرها من الصيغ، بما في ذلك رابطة الدول المستقلة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة.وأوضح لافروف أن روسيا على اتصال بجميع الأطراف المعنية بأزمة الخليج وتدعوهم إلى التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار.ومن جهته، قال وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيراموف، في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "تتسم العلاقات بين أذربيجان وروسيا بالتعاون بين الحلفاء، وهناك روابط قوية ووثيقة للغاية بين شعبي بلدينا، والتي بدورها تشكل أساس العلاقات بين الدول".وربط بيراموف استئناف العلاقات بالمواقف الشخصية لرئيسي البلدين، مشيراً إلى أن عملية تطبيع كاملة أصبحت ممكنة بعد اجتماع ثنائي بين زعيمي روسيا وأذربيجان في أكتوبر/تشرين الأول 2025 على هامش فعالية دولية في دوشنبه. وأكد وزير الخارجية الأذربيجاني قائلاً: "تتسم العلاقات بين بلدينا بالتعاون الوثيق بين الحلفاء".وأشار إلى أنه خلال الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي، تم أيضاً بحث قضايا النقل متعدد الوسائط والتنفيذ الفعال لخطوط الخدمات اللوجستية.وتتضمن خطة المشاورات بين وزارتي خارجية البلدين، جدولاً زمنياً لاجتماعات ممثلي الإدارات ومواضيع للمناقشة.وعقد لافروف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، محادثات مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، وناقش الوزيران التعاون الاقتصادي والثقافي والإنساني، والوضع في جنوب القوقاز، ومنصة "3+3".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن أذربيجان وروسيا قد طبعتا العلاقات بينهما، وأوضح أن الاتصالات بين الدول مستمرة على مختلف المستويات.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستعمل على تطوير علاقاتها مع أذربيجان بشكل كامل، وووفقاً له، فإن روسيا تلتزم بنهج عملي في تطوير العلاقات مع أذربيجان.الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لتقديم المساعدة في تطبيع العلاقات بين باكو ويريفانالكرملين: بوتين وعلييف يدعوان إلى حل سريع للنزاع في الشرق الأوسط

https://sarabic.ae/20260717/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-الأذربيجاني-1115275299.html

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لافروف ونظيره الأذربيجاني يعقدان مؤتمراً صحفياً سبوتنيك عربي لافروف ونظيره الأذربيجاني يعقدان مؤتمراً صحفياً 2026-07-17T11:34+0000 true PT1S

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