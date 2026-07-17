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لافروف: روسيا تأمل في عقد اجتماع وزاري قريبا بصيغة "3+3"
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لافروف: روسيا تأمل في عقد اجتماع وزاري قريبا بصيغة "3+3"
لافروف: روسيا تأمل في عقد اجتماع وزاري قريبا بصيغة "3+3"
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، خلال لقائه مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، أن روسيا تتوقع انعقاد الاجتماع الوزاري المقبل للصيغة... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T11:34+0000
2026-07-17T12:48+0000
روسيا
أذربيجان
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وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني، اليوم الجمعة: "نجري حواراً نشطاً حول السياسة الخارجية على جميع المستويات".وأكد لافروف أن منصة "3+3" (روسيا، أذربيجان، أرمينيا، إيران، تركيا، جورجيا) لديها إمكانات كبيرة لحل التحديات الإقليمية من خلال جهود الدول نفسها دون تدخل خارجي مدمر.كما أكد الوزير أهمية التعاون متعدد الأطراف في إطار مجموعة بحر قزوين الخمس وغيرها من الصيغ، بما في ذلك رابطة الدول المستقلة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة.وأوضح لافروف أن روسيا على اتصال بجميع الأطراف المعنية بأزمة الخليج وتدعوهم إلى التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار.ومن جهته، قال وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيراموف، في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "تتسم العلاقات بين أذربيجان وروسيا بالتعاون بين الحلفاء، وهناك روابط قوية ووثيقة للغاية بين شعبي بلدينا، والتي بدورها تشكل أساس العلاقات بين الدول".وربط بيراموف استئناف العلاقات بالمواقف الشخصية لرئيسي البلدين، مشيراً إلى أن عملية تطبيع كاملة أصبحت ممكنة بعد اجتماع ثنائي بين زعيمي روسيا وأذربيجان في أكتوبر/تشرين الأول 2025 على هامش فعالية دولية في دوشنبه. وأكد وزير الخارجية الأذربيجاني قائلاً: "تتسم العلاقات بين بلدينا بالتعاون الوثيق بين الحلفاء".وأشار إلى أنه خلال الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي، تم أيضاً بحث قضايا النقل متعدد الوسائط والتنفيذ الفعال لخطوط الخدمات اللوجستية.وتتضمن خطة المشاورات بين وزارتي خارجية البلدين، جدولاً زمنياً لاجتماعات ممثلي الإدارات ومواضيع للمناقشة.وعقد لافروف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، محادثات مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، وناقش الوزيران التعاون الاقتصادي والثقافي والإنساني، والوضع في جنوب القوقاز، ومنصة "3+3".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن أذربيجان وروسيا قد طبعتا العلاقات بينهما، وأوضح أن الاتصالات بين الدول مستمرة على مختلف المستويات.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستعمل على تطوير علاقاتها مع أذربيجان بشكل كامل، وووفقاً له، فإن روسيا تلتزم بنهج عملي في تطوير العلاقات مع أذربيجان.الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لتقديم المساعدة في تطبيع العلاقات بين باكو ويريفانالكرملين: بوتين وعلييف يدعوان إلى حل سريع للنزاع في الشرق الأوسط
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لافروف ونظيره الأذربيجاني يعقدان مؤتمراً صحفياً
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روسيا, أذربيجان
روسيا, أذربيجان

لافروف: روسيا تأمل في عقد اجتماع وزاري قريبا بصيغة "3+3"

11:34 GMT 17.07.2026 (تم التحديث: 12:48 GMT 17.07.2026)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، خلال لقائه مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، أن روسيا تتوقع انعقاد الاجتماع الوزاري المقبل للصيغة الاستشارية الإقليمية "3+3" قريباً.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني، اليوم الجمعة: "نجري حواراً نشطاً حول السياسة الخارجية على جميع المستويات".

وأضاف: "نأمل أن يتفق زملاؤنا الأذربيجانيون والأرمن قريباً على جدول زمني للاجتماعات الوزارية المقبلة، وسنقرر ما إذا كان سيعقد في باكو أو يريفان".

وأكد لافروف أن منصة "3+3" (روسيا، أذربيجان، أرمينيا، إيران، تركيا، جورجيا) لديها إمكانات كبيرة لحل التحديات الإقليمية من خلال جهود الدول نفسها دون تدخل خارجي مدمر.

كما أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أكد أهمية هذه الآلية في 13 يوليو/تموز، وأن اجتماعاً للخبراء من جميع الدول الست المشاركة عُقد في 5 يونيو/حزيران على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي الخاص بأذربيجان.

كما أكد الوزير أهمية التعاون متعدد الأطراف في إطار مجموعة بحر قزوين الخمس وغيرها من الصيغ، بما في ذلك رابطة الدول المستقلة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة.
وأوضح لافروف أن روسيا على اتصال بجميع الأطراف المعنية بأزمة الخليج وتدعوهم إلى التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار.
© Ruptly
ومن جهته، قال وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيراموف، في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "تتسم العلاقات بين أذربيجان وروسيا بالتعاون بين الحلفاء، وهناك روابط قوية ووثيقة للغاية بين شعبي بلدينا، والتي بدورها تشكل أساس العلاقات بين الدول".

وأضاف: "يسرنا أن نلاحظ أن بلدينا تمكنا من تجاوز هذه المرحلة الصعبة في علاقاتنا وتطبيع كامل نطاق العلاقات الروسية الأذربيجانية".

وربط بيراموف استئناف العلاقات بالمواقف الشخصية لرئيسي البلدين، مشيراً إلى أن عملية تطبيع كاملة أصبحت ممكنة بعد اجتماع ثنائي بين زعيمي روسيا وأذربيجان في أكتوبر/تشرين الأول 2025 على هامش فعالية دولية في دوشنبه. وأكد وزير الخارجية الأذربيجاني قائلاً: "تتسم العلاقات بين بلدينا بالتعاون الوثيق بين الحلفاء".

وقال بيراموف، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع لافروف: "أذربيجان تعمل باستمرار على تطوير بنية تحتية حديثة للنقل، وتؤمن بأن ذلك أمر بالغ الأهمية لتعزيز الترابط الإقليمي. ونحن نرى أن هذا الطريق حيوي ليس فقط للتعاون المثمر بين أذربيجان وروسيا، بل أيضاً لتعزيز المرونة الاقتصادية للمنطقة بأسرها. وفي هذا السياق، ناقشنا بالتفصيل تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالطريق بين الشمال والجنوب".

وأشار إلى أنه خلال الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي، تم أيضاً بحث قضايا النقل متعدد الوسائط والتنفيذ الفعال لخطوط الخدمات اللوجستية.

وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن لافروف ووزير الخارجية الأذربيجاني وقعا خطة تشاور للفترة 2026-2027.

وتتضمن خطة المشاورات بين وزارتي خارجية البلدين، جدولاً زمنياً لاجتماعات ممثلي الإدارات ومواضيع للمناقشة.
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وعقد لافروف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، محادثات مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، وناقش الوزيران التعاون الاقتصادي والثقافي والإنساني، والوضع في جنوب القوقاز، ومنصة "3+3".

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الخميس، أنها تدرس زيارة بيراموف في سياق مواصلة الحوار القائم على الثقة، وأكدت استعداد موسكو لتسهيل تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان، بما في ذلك إبرام معاهدة سلام، وترسيم الحدود، وفتح قنوات الاتصال.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن أذربيجان وروسيا قد طبعتا العلاقات بينهما، وأوضح أن الاتصالات بين الدول مستمرة على مختلف المستويات.

وكانت قد أكدت وزارة الخارجية الروسية أن "أذربيجان شريك مهم لروسيا في جنوب القوقاز ومنطقة بحر قزوين. وتتطور العلاقات بين بلدينا بشكل مطرد بروح تقاليد الصداقة وحسن الجوار. ويقوم عملنا المشترك اليومي على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح كل منا".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستعمل على تطوير علاقاتها مع أذربيجان بشكل كامل، وووفقاً له، فإن روسيا تلتزم بنهج عملي في تطوير العلاقات مع أذربيجان.
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