https://sarabic.ae/20260720/الكرملين-لم-نجر-أي-اتصالات-مع-ممثلين-عن-الولايات-المتحدة-في-الأيام-الأخيرة-1115341128.html

الكرملين: لم نجر أي اتصالات مع ممثلين عن الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة

الكرملين: لم نجر أي اتصالات مع ممثلين عن الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن الكرملين لم يجرِ أي اتصالات مع ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية، في الأيام الأخيرة. 20.07.2026, سبوتنيك عربي

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وقال بيسكوف للصحفيين: "لا، لم تجرَ أي اتصالات بيننا في الأيام الأخيرة. الاتصالات بين وزارة الخارجية والهيئات الدبلوماسية، بطبيعة الحال، ذات طابع تقني".وتابع المتحدث باسم الكرملين: "لا، لم تكن، نسمع العديد من التصريحات حول هذا الموضوع، ونسمع الكثير من النقاشات بين السياسيين الأوروبيين، بما في ذلك في ألمانيا. لكن مع ذلك، على المستوى التطبيقي، لا ينعكس ذلك على السياسة الفعلية لهذه الدول".وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن استعداده للقاء نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والصيني وانغ يي، على هامش قمة "آسيان".

https://sarabic.ae/20260717/الكرملين-روسيا-ترفض-اتهامات-التدخل-في-الانتخابات-الأمريكية-1115275191.html

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