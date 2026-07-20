https://sarabic.ae/20260720/الكرملين-لم-نجر-أي-اتصالات-مع-ممثلين-عن-الولايات-المتحدة-في-الأيام-الأخيرة-1115341128.html
الكرملين: لم نجر أي اتصالات مع ممثلين عن الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة
الكرملين: لم نجر أي اتصالات مع ممثلين عن الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن الكرملين لم يجرِ أي اتصالات مع ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية، في الأيام الأخيرة. 20.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف للصحفيين: "لا، لم تجرَ أي اتصالات بيننا في الأيام الأخيرة. الاتصالات بين وزارة الخارجية والهيئات الدبلوماسية، بطبيعة الحال، ذات طابع تقني".وتابع المتحدث باسم الكرملين: "لا، لم تكن، نسمع العديد من التصريحات حول هذا الموضوع، ونسمع الكثير من النقاشات بين السياسيين الأوروبيين، بما في ذلك في ألمانيا. لكن مع ذلك، على المستوى التطبيقي، لا ينعكس ذلك على السياسة الفعلية لهذه الدول".وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن استعداده للقاء نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والصيني وانغ يي، على هامش قمة "آسيان".
https://sarabic.ae/20260717/الكرملين-روسيا-ترفض-اتهامات-التدخل-في-الانتخابات-الأمريكية-1115275191.html
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الكرملين: لم نجر أي اتصالات مع ممثلين عن الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن الكرملين لم يجرِ أي اتصالات مع ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية، في الأيام الأخيرة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا، لم تجرَ أي اتصالات بيننا في الأيام الأخيرة. الاتصالات بين وزارة الخارجية والهيئات الدبلوماسية، بطبيعة الحال، ذات طابع تقني".
وأضاف بيسكوف، ردًا على سؤال "سبوتنيك"، حول ما إذا كانت برلين قد اتخذت أخيرًا أي خطوات عملية لتحسين العلاقات مع موسكو: "روسيا ما تزال منفتحة على الحوار. لم نبادر قط إلى خفض مستوى العلاقات (مع الدول الأوروبية)".
وتابع المتحدث باسم الكرملين: "لا، لم تكن، نسمع العديد من التصريحات حول هذا الموضوع، ونسمع الكثير من النقاشات بين السياسيين الأوروبيين، بما في ذلك في ألمانيا. لكن مع ذلك، على المستوى التطبيقي، لا ينعكس ذلك على السياسة الفعلية لهذه الدول".
وقال بيسكوف، حول ما إذا كان الكرملين يرى أي مؤشرات على ميل السلطات الألمانية نحو اتباع نهج إيجابي: "نسمع العديد من التصريحات حول هذا الموضوع، ونسمع الكثير من النقاشات بين السياسيين الأوروبيين، بمن فيهم أولئك الموجودون في ألمانيا. ومع ذلك، عمليًا، لا تُترجم هذه النقاشات إلى سياسات فعلية لهذه الدول".
وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن استعداده للقاء نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والصيني وانغ يي، على هامش قمة "آسيان".