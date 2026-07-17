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الكرملين: روسيا ترفض اتهامات التدخل في الانتخابات الأمريكية
الكرملين: روسيا ترفض اتهامات التدخل في الانتخابات الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ترفض الاتهامات الموجهة إليها بالتدخل في الانتخابات الأمريكية. 17.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف خلال إحاطة صحفية: "لم تؤثر روسيا بأي شكل من الأشكال على الانتخابات الأمريكية... نحن نرفض جميع الاتهامات، ونرفضها بشكل قاطع".وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد نقلت عن مسؤولين في الإدارة الرئاسية الأمريكية، أن مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، تقود تحقيقًا في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي خسرها الرئيس الحالي دونالد ترامب، ووفقًا للصحيفة، "تراجع غابارد معلومات حول أجهزة التصويت وتحلل بيانات من الولايات المتأرجحة، كما أنها تتشاور مع أجهزة الاستخبارات بشأن احتمال وجود تدخل أجنبي في انتخابات 2020".الخارجية الصينية: مزاعم تدخل الصين في الانتخابات الأمريكية "محض خيال وافتراء"الخارجية الصينية: السلام في الشرق الأوسط قريب ويجب عدم تفويت الفرصة
https://sarabic.ae/20260716/الكرملين-نتابع-جميع-الأنباء-المتعلقة-بنظام-كييف-لا-سيما-في-ظل-استمرار-العملية-العسكرية-1115241152.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الكرملين: روسيا ترفض اتهامات التدخل في الانتخابات الأمريكية
09:49 GMT 17.07.2026 (تم التحديث: 10:05 GMT 17.07.2026)
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ترفض الاتهامات الموجهة إليها بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.
وقال بيسكوف خلال إحاطة صحفية: "لم تؤثر روسيا بأي شكل من الأشكال على الانتخابات الأمريكية... نحن نرفض جميع الاتهامات، ونرفضها بشكل قاطع".
وأضاف: "روسيا لم تتدخل قط في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ولا نتوقع أن يحاول أحد التدخل في شؤوننا الداخلية".
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى اعتقال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في خضم تحقيق جارٍ بشأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020، متهمًا إياه بأنه كان وراء اتهامات "مفبركة" بشأن ما عرف بقضية "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد نقلت عن مسؤولين في الإدارة الرئاسية الأمريكية، أن مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، تقود تحقيقًا في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي خسرها الرئيس الحالي دونالد ترامب، ووفقًا للصحيفة، "تراجع غابارد معلومات حول أجهزة التصويت وتحلل بيانات من الولايات المتأرجحة، كما أنها تتشاور مع أجهزة الاستخبارات بشأن احتمال وجود تدخل أجنبي في انتخابات 2020".