https://sarabic.ae/20260716/الكرملين-نتابع-جميع-الأنباء-المتعلقة-بنظام-كييف-لا-سيما-في-ظل-استمرار-العملية-العسكرية-1115241152.html

الكرملين: نتابع عن كثب جميع الأنباء المتعلقة بنظام كييف لا سيما في ظل استمرار العملية العسكرية

الكرملين: نتابع عن كثب جميع الأنباء المتعلقة بنظام كييف لا سيما في ظل استمرار العملية العسكرية

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا تتابع عن كثب جميع الأنباء المتعلقة بنظام كييف، لا سيما في ظل استمرار العملية العسكرية... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T09:58+0000

2026-07-16T09:58+0000

2026-07-16T10:17+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الكرملين

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وأجاب بيسكوف على سؤال خلال مؤتمر صحفي، حول ما إذا كان الكرملين يتوقع أي تغييرات في خطة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، في أعقاب استقالة وزير الدفاع الأوكراني ميخائيل فيدوروف: "نحن نتابع بالطبع جميع الأنباء المتعلقة بنظام كييف، لا سيما في ظل العملية العسكرية الخاصة الجاري تنفيذها".وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على طلب التعليق على تعيين رئيس وزراء جديد في أوكرانيا: "بالنسبة لنا، لا تُعدّ أي من هذه التغييرات ذات أهمية جوهرية، المهم بالنسبة لنا بموضوع التسوية هو حماية مصالحنا".وأكد بيسكوف، أن موسكو على علم باستعداد تركيا للمساهمة في دفع مسار التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية.وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قد صرح في وقت سابق، بأن تركيا لا تزال تأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا رغم تعقيدات الوضع، مؤكداً أن فرص التوصل إلى تسوية للنزاع ما زالت قائمة.وكان فلاديمير زيلينسكي قد أعلن، في 12 تموز/يوليو الجاري، عن نيته إقالة يوليا سفيريدينكو من منصبها كرئيسة للوزراء، الشيء الذي أكدته هي لاحقاً.ونشر وزير الدفاع الأوكراني، ميخائيل فيدوروف، في وقت سابق من اليوم الخميس، منشور وداع وسط تقارير تتحدث عن استقالته من منصبه.وقال فيدوروف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء: "لقد كان شرفًا كبيرًا لي أن أخدم الشعب الأوكراني وزيرًا للدفاع. شكرًا لفريقي بأكمله على خدمتهم الدؤوبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".الكرملين حول اجتماع "تحالف الراغبين": مجموعة من الدول لا تريد السلام

https://sarabic.ae/20260715/الكرملين-الوضع-في-منطقة-الخليج-دخل-مرحلة-التدهور-والولايات-المتحدة-لا-تملك-وقتا-لأوكرانيا-1115221714.html

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