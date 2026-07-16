https://sarabic.ae/20260716/الكرملين-نتابع-جميع-الأنباء-المتعلقة-بنظام-كييف-لا-سيما-في-ظل-استمرار-العملية-العسكرية-1115241152.html
الكرملين: نتابع عن كثب جميع الأنباء المتعلقة بنظام كييف لا سيما في ظل استمرار العملية العسكرية
الكرملين: نتابع عن كثب جميع الأنباء المتعلقة بنظام كييف لا سيما في ظل استمرار العملية العسكرية
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا تتابع عن كثب جميع الأنباء المتعلقة بنظام كييف، لا سيما في ظل استمرار العملية العسكرية... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T09:58+0000
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2026-07-16T10:17+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الكرملين
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وأجاب بيسكوف على سؤال خلال مؤتمر صحفي، حول ما إذا كان الكرملين يتوقع أي تغييرات في خطة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، في أعقاب استقالة وزير الدفاع الأوكراني ميخائيل فيدوروف: "نحن نتابع بالطبع جميع الأنباء المتعلقة بنظام كييف، لا سيما في ظل العملية العسكرية الخاصة الجاري تنفيذها".وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على طلب التعليق على تعيين رئيس وزراء جديد في أوكرانيا: "بالنسبة لنا، لا تُعدّ أي من هذه التغييرات ذات أهمية جوهرية، المهم بالنسبة لنا بموضوع التسوية هو حماية مصالحنا".وأكد بيسكوف، أن موسكو على علم باستعداد تركيا للمساهمة في دفع مسار التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية.وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قد صرح في وقت سابق، بأن تركيا لا تزال تأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا رغم تعقيدات الوضع، مؤكداً أن فرص التوصل إلى تسوية للنزاع ما زالت قائمة.وكان فلاديمير زيلينسكي قد أعلن، في 12 تموز/يوليو الجاري، عن نيته إقالة يوليا سفيريدينكو من منصبها كرئيسة للوزراء، الشيء الذي أكدته هي لاحقاً.ونشر وزير الدفاع الأوكراني، ميخائيل فيدوروف، في وقت سابق من اليوم الخميس، منشور وداع وسط تقارير تتحدث عن استقالته من منصبه.وقال فيدوروف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء: "لقد كان شرفًا كبيرًا لي أن أخدم الشعب الأوكراني وزيرًا للدفاع. شكرًا لفريقي بأكمله على خدمتهم الدؤوبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".الكرملين حول اجتماع "تحالف الراغبين": مجموعة من الدول لا تريد السلام
https://sarabic.ae/20260715/الكرملين-الوضع-في-منطقة-الخليج-دخل-مرحلة-التدهور-والولايات-المتحدة-لا-تملك-وقتا-لأوكرانيا-1115221714.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين
الكرملين: نتابع عن كثب جميع الأنباء المتعلقة بنظام كييف لا سيما في ظل استمرار العملية العسكرية
09:58 GMT 16.07.2026 (تم التحديث: 10:17 GMT 16.07.2026)
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا تتابع عن كثب جميع الأنباء المتعلقة بنظام كييف، لا سيما في ظل استمرار العملية العسكرية الخاصة.
وأجاب بيسكوف على سؤال خلال مؤتمر صحفي، حول ما إذا كان الكرملين يتوقع أي تغييرات في خطة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، في أعقاب استقالة وزير الدفاع الأوكراني ميخائيل فيدوروف: "نحن نتابع بالطبع جميع الأنباء المتعلقة بنظام كييف، لا سيما في ظل العملية العسكرية الخاصة الجاري تنفيذها".
وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على طلب التعليق على تعيين رئيس وزراء جديد في أوكرانيا: "بالنسبة لنا، لا تُعدّ أي من هذه التغييرات ذات أهمية جوهرية، المهم بالنسبة لنا بموضوع التسوية هو حماية مصالحنا".
وأكد بيسكوف، أن موسكو على علم باستعداد تركيا للمساهمة في دفع مسار التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية.
وقال بيسكوف للصحفيين، تعقيباً على تصريح وزير الخارجية التركي حول استعداد بلاده للمساهمة في هذا المسار وحول آفاق استئناف المفاوضات الخاصة بالتسوية السلمية في أوكرانيا بوساطة تركية: "نحن نعلم جيداً استعداد أصدقائنا الأتراك لمواصلة المساهمة في إعادة الوضع حول أوكرانيا إلى المسار السلمي، ونحن ممتنون للجانب التركي على ذلك".
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قد صرح في وقت سابق، بأن تركيا لا تزال تأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا رغم تعقيدات الوضع، مؤكداً أن فرص التوصل إلى تسوية للنزاع ما زالت قائمة.
وكان فلاديمير زيلينسكي قد أعلن، في 12 تموز/يوليو الجاري، عن نيته إقالة يوليا سفيريدينكو من منصبها كرئيسة للوزراء، الشيء الذي أكدته هي لاحقاً.
وفي 14 تموز/يوليو، أقالها البرلمان الأوكراني، ما أدى إلى استقالة الحكومة بأكملها. وفي اليوم التالي، قدم زيلينسكي اقتراحًا إلى البرلمان (الرادا) بتعيين سيرغي كوريتسكي رئيسًا جديداً للوزراء.
ونشر وزير الدفاع الأوكراني، ميخائيل فيدوروف، في وقت سابق من اليوم الخميس، منشور وداع وسط تقارير تتحدث عن استقالته من منصبه.
وقال فيدوروف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء: "لقد كان شرفًا كبيرًا لي أن أخدم الشعب الأوكراني وزيرًا للدفاع. شكرًا لفريقي بأكمله على خدمتهم الدؤوبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".