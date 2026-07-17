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الخارجية الصينية: السلام في الشرق الأوسط قريب ويجب عدم تفويت الفرصة
الخارجية الصينية: السلام في الشرق الأوسط قريب ويجب عدم تفويت الفرصة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بأن الوصول إلى السلام في منطقة الشرق الأوسط أصبح ممكنا، ويجب عدم تفويت الفرصة. 17.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال وانغ يي خلال اجتماع مع نظيره الباكستاني إسحاق دار: "السلام (في الشرق الأوسط) قريب ويجب ألا تذهب الجهود سدى، فضلًا عن الإنجازات التي تحققت بالفعل".وشدد وزير الخارجية الصيني على أن الصين ستواصل دعم جهود الوساطة الباكستانية، وستستمر في لعب دور بنّاء للمساعدة على تهدئة الوضع.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة ردًا على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.إيران تكشف حصيلة ضحايا الغارات الأمريكيةهيئة عمليات التجارة البريطانية: إصابة ناقلة نفط بمقذوف "مجهول" قبالة ساحل عمان
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الصين, أخبار الشرق الأوسط, العالم, العالم العربي, روسيا
الصين, أخبار الشرق الأوسط, العالم, العالم العربي, روسيا
الخارجية الصينية: السلام في الشرق الأوسط قريب ويجب عدم تفويت الفرصة
صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بأن الوصول إلى السلام في منطقة الشرق الأوسط أصبح ممكنا، ويجب عدم تفويت الفرصة.
وقال وانغ يي خلال اجتماع مع نظيره الباكستاني إسحاق دار: "السلام (في الشرق الأوسط) قريب ويجب ألا تذهب الجهود سدى، فضلًا عن الإنجازات التي تحققت بالفعل".
ونوه بضرورة وفاء الولايات المتحدة وإيران بالتزاماتهما والتقيد بأحكام مذكرة التفاهم.
وشدد وزير الخارجية الصيني على أن الصين ستواصل دعم جهود الوساطة الباكستانية، وستستمر في لعب دور بنّاء للمساعدة على تهدئة الوضع.
وخلال الاجتماع، شكر وزير الخارجية الباكستاني الصين على دعمها، وأشار إلى أن باكستان ستواصل جهودها الحثيثة لتعزيز المصالحة بين الطرفين ودفع المفاوضات قدمًا.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 يوليو/تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة ردًا على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.