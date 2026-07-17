https://sarabic.ae/20260717/هيئة-عمليات-التجارة-البريطانية-إصابة-ناقلة-نفط-بمقذوف-مجهول-قبالة-ساحل-عمان-1115265378.html
هيئة عمليات التجارة البريطانية: إصابة ناقلة نفط بمقذوف "مجهول" قبالة ساحل عمان
هيئة عمليات التجارة البريطانية: إصابة ناقلة نفط بمقذوف "مجهول" قبالة ساحل عمان
سبوتنيك عربي
ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في الجانب الأيسر من مقدمتها قبالة سواحل سلطنة عمان. 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T06:51+0000
2026-07-17T06:51+0000
2026-07-17T06:51+0000
العالم
مضيق هرمز
إيران
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0c/1115143654_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_114e89acdb0233799bf432689766e8c8.jpg
وقالت الهيئة في بيان: "تلقّينا بلاغاً عن حادث وقع على بُعد 19 ميلاً بحرياً شرق خصب، سلطنة عُمان".وأشارت إلى أن "جميع أفراد الطاقم بخير، ولم يُبلّغ عن أي آثار بيئية، وتواصل السفينة رحلتها إلى مينائها التالي. وتُجري السلطات تحقيقاً في الحادث".وأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن مضيق هرمز لا يزال تحت سيطرته، وشدد على منع مرور شحنات الطاقة نهائيا.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة ردًا على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.ترامب يزعم "النصر" على إيران وينفي صلة "مجموعة السبع"
https://sarabic.ae/20260716/الجيش-الأمريكي-إعادة-توجيه-3-سفن-تجارية-وصعود-إلى-ناقلة-نفط-في-خليج-عُمان-1115259598.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0c/1115143654_129:0:1254:844_1920x0_80_0_0_96ffb26d262488cdf0f23cc8c5ec65a2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, مضيق هرمز, إيران, العالم العربي
العالم, مضيق هرمز, إيران, العالم العربي
هيئة عمليات التجارة البريطانية: إصابة ناقلة نفط بمقذوف "مجهول" قبالة ساحل عمان
ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في الجانب الأيسر من مقدمتها قبالة سواحل سلطنة عمان.
وقالت الهيئة في بيان: "تلقّينا بلاغاً عن حادث وقع على بُعد 19 ميلاً بحرياً شرق خصب، سلطنة عُمان".
وأوضحت أن "ناقلة نفط تعرضت لإصابة من مقذوف مجهول، ما تسبب في أضرار هيكلية طفيفة في جانبها الأيسر".
وأشارت إلى أن "جميع أفراد الطاقم بخير، ولم يُبلّغ عن أي آثار بيئية، وتواصل السفينة رحلتها إلى مينائها التالي. وتُجري السلطات تحقيقاً في الحادث".
وأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن مضيق هرمز لا يزال تحت سيطرته، وشدد على منع مرور شحنات الطاقة نهائيا.
يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 يوليو/تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة ردًا على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.