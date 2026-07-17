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هيئة عمليات التجارة البريطانية: إصابة ناقلة نفط بمقذوف "مجهول" قبالة ساحل عمان
هيئة عمليات التجارة البريطانية: إصابة ناقلة نفط بمقذوف "مجهول" قبالة ساحل عمان
سبوتنيك عربي
ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في الجانب الأيسر من مقدمتها قبالة سواحل سلطنة عمان. 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T06:51+0000
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العالم
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وقالت الهيئة في بيان: "تلقّينا بلاغاً عن حادث وقع على بُعد 19 ميلاً بحرياً شرق خصب، سلطنة عُمان".وأشارت إلى أن "جميع أفراد الطاقم بخير، ولم يُبلّغ عن أي آثار بيئية، وتواصل السفينة رحلتها إلى مينائها التالي. وتُجري السلطات تحقيقاً في الحادث".وأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن مضيق هرمز لا يزال تحت سيطرته، وشدد على منع مرور شحنات الطاقة نهائيا.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة ردًا على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.ترامب يزعم "النصر" على إيران وينفي صلة "مجموعة السبع"
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العالم, مضيق هرمز, إيران, العالم العربي
العالم, مضيق هرمز, إيران, العالم العربي

هيئة عمليات التجارة البريطانية: إصابة ناقلة نفط بمقذوف "مجهول" قبالة ساحل عمان

06:51 GMT 17.07.2026
© REUTERS Stringerسفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© REUTERS Stringer
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ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في الجانب الأيسر من مقدمتها قبالة سواحل سلطنة عمان.
وقالت الهيئة في بيان: "تلقّينا بلاغاً عن حادث وقع على بُعد 19 ميلاً بحرياً شرق خصب، سلطنة عُمان".

وأوضحت أن "ناقلة نفط تعرضت لإصابة من مقذوف مجهول، ما تسبب في أضرار هيكلية طفيفة في جانبها الأيسر".

وأشارت إلى أن "جميع أفراد الطاقم بخير، ولم يُبلّغ عن أي آثار بيئية، وتواصل السفينة رحلتها إلى مينائها التالي. وتُجري السلطات تحقيقاً في الحادث".
إنزال أمريكي في الرقة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
الجيش الأمريكي: إعادة توجيه 3 سفن تجارية وصعود إلى ناقلة نفط في خليج عُمان
أمس, 23:50 GMT
وأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن مضيق هرمز لا يزال تحت سيطرته، وشدد على منع مرور شحنات الطاقة نهائيا.

يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 يوليو/تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.

بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة ردًا على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
ترامب يزعم "النصر" على إيران وينفي صلة "مجموعة السبع"
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