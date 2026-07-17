https://sarabic.ae/20260717/هيئة-عمليات-التجارة-البريطانية-إصابة-ناقلة-نفط-بمقذوف-مجهول-قبالة-ساحل-عمان-1115265378.html

هيئة عمليات التجارة البريطانية: إصابة ناقلة نفط بمقذوف "مجهول" قبالة ساحل عمان

هيئة عمليات التجارة البريطانية: إصابة ناقلة نفط بمقذوف "مجهول" قبالة ساحل عمان

سبوتنيك عربي

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في الجانب الأيسر من مقدمتها قبالة سواحل سلطنة عمان. 17.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-17T06:51+0000

2026-07-17T06:51+0000

2026-07-17T06:51+0000

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وقالت الهيئة في بيان: "تلقّينا بلاغاً عن حادث وقع على بُعد 19 ميلاً بحرياً شرق خصب، سلطنة عُمان".وأشارت إلى أن "جميع أفراد الطاقم بخير، ولم يُبلّغ عن أي آثار بيئية، وتواصل السفينة رحلتها إلى مينائها التالي. وتُجري السلطات تحقيقاً في الحادث".وأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن مضيق هرمز لا يزال تحت سيطرته، وشدد على منع مرور شحنات الطاقة نهائيا.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة ردًا على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.ترامب يزعم "النصر" على إيران وينفي صلة "مجموعة السبع"

https://sarabic.ae/20260716/الجيش-الأمريكي-إعادة-توجيه-3-سفن-تجارية-وصعود-إلى-ناقلة-نفط-في-خليج-عُمان-1115259598.html

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