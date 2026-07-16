https://sarabic.ae/20260716/الجيش-الأمريكي-إعادة-توجيه-3-سفن-تجارية-وصعود-إلى-ناقلة-نفط-في-خليج-عُمان-1115259598.html

الجيش الأمريكي: إعادة توجيه 3 سفن تجارية وصعود إلى ناقلة نفط في خليج عُمان

الجيش الأمريكي: إعادة توجيه 3 سفن تجارية وصعود إلى ناقلة نفط في خليج عُمان

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عناصر من مشاة البحرية الأمريكية نفذوا، أمس الخميس، عملية صعود وتحقق على متن ناقلة النفط M/T Wen Yao في خليج... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T23:50+0000

2026-07-16T23:50+0000

2026-07-16T23:50+0000

الجيش الأمريكي

مضيق هرمز

خليج عمان

إيران

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وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن "القوات الأمريكية أعادت، حتى اليوم، توجيه ثلاث سفن تجارية حاولت اختراق الحصار، وعطلت سفينة واحدة بعد عدم امتثالها للأوامر، كما صعدت إلى متن سفينة واحدة للتأكد من الامتثال الكامل للحصار البحري الأمريكي المستمر على إيران".وأضافت أن "مضيق هرمز والمياه المحيطة به لا تزال مفتوحة أمام الملاحة"، باستثناء السفن التي تحاول انتهاك ما وصفته بـ"الحصار الفولاذي" الذي تفرضه الولايات المتحدة.وكانت إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، وذلك على خلفية موجة جديدة من تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. كما تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه، حسبما نقلت وسائل إعلام غربية، استناداً إلى بيانات "مارين ترافيك".يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 يوليو/تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء رداً على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة رداً على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.

https://sarabic.ae/20260716/إعلام-انفجارات-في-جنوب-إيران-بعد-ضربات-أمريكية-1115259195.html

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سبوتنيك عربي

الجيش الأمريكي, مضيق هرمز, خليج عمان, إيران