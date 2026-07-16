https://sarabic.ae/20260716/روسيا-والصين-تضعان-قواعد-عالمية-جديدة-للذكاء-الاصطناعي-1115255027.html
روسيا والصين تضعان قواعد عالمية جديدة للذكاء الاصطناعي
روسيا والصين تضعان قواعد عالمية جديدة للذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أعلنت روسيا والصين إطلاق "المنظمة العالمية لتطوير الذكاء الاصطناعي"، اليوم الخميس، في خطوة تهدف إلى صياغة قواعد دولية جديدة لتنظيم القطاع، وتعزيز التعاون متعدد... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T18:27+0000
2026-07-16T18:27+0000
2026-07-16T18:27+0000
روسيا
الصين
الذكاء الإصطناعي
العالم
تكنولوجيا
مجتمع
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وجاء الإعلان على هامش المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي "WAIC" المنعقد في مدينة شنغهاي، حيث ترأس الوفد الروسي نائب رئيس ديوان الرئاسة، مكسيم أوريشكين، فيما وقّع وزير التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلام، مكسوت شادييف، اتفاقية تأسيس المنظمة في 16 يوليو/ تموز.وفيما تواصل الصين تعزيز مكانتها في تطوير نماذج وخدمات الذكاء الاصطناعي، تركز روسيا على توسيع التطبيقات العملية للتقنيات الذكية في مجالات المدن الذكية، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، عبر حلول ومنصات رقمية متقدمة.ورأت روسيا أن انضمامها إلى المنظمة الجديدة يفتح آفاقاً أوسع للتعاون الدولي، مؤكدة أن شركاتها تطرح بالفعل حلولاً تقنية في أسواق خارجية، وأنها مستعدة لتبادل خبراتها مع الدول الأعضاء دون السعي إلى الهيمنة أو الاحتكار، مع تكييف هذه الحلول بما يتناسب مع احتياجات كل دولة.كما أكدت موسكو أن المنظمة ستعزز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، مشيرة إلى استمرارها في عقد لقاءات مع عدد من الدول خلال مؤتمر "شنغهاي" لبحث فرص الشراكة واستعراض أحدث الابتكارات الروسية في مجال الذكاء الاصطناعي.وشهد المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي هذا العام مشاركة روسيا والصين وأكثر من 25 دولة في تأسيس المنظمة الجديدة، التي تستهدف تنسيق الجهود الدولية لتطوير الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والتقنيات، ووضع أطر مشتركة لاستخدامه بصورة آمنة ومسؤولة، بما يسهم في تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي على المستوى العالمي.ويُعد المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2026،، الذي تستضيفه شنغهاي للعام الثامن على التوالي تحت شعار "شراكة الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل أكثر إشراقاً"، أحد أبرز الفعاليات العالمية في هذا المجال، إذ يشهد مشاركة أكثر من 1400 شخصية من مختلف الدول، إلى جانب عرض أكثر من 3000 منتج وتقنية حديثة من أكثر من 1100 شركة، بينها مئات الابتكارات التي تُكشف للمرة الأولى عالمياً.
https://sarabic.ae/20260716/موسكو-وبكين-تؤسسان-منظمة-عالمية-للتعاون-في-الذكاء-الاصطناعي-بمشاركة-أكثر-من-25-دولة-1115249632.html
https://sarabic.ae/20260716/الخارجية-الصينية-بكين-وموسكو-تواصلان-توسيع-التعاون-لتعزيز-الاستقرار-العالمي-1115234886.html
https://sarabic.ae/20260615/بوتين-الاتفاقات-التي-توصلنا-إليها-في-بكين-بالغة-الأهمية-لتعزيز-الشراكة-بين-روسيا-والصين-1114351923.html
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روسيا, الصين, الذكاء الإصطناعي, العالم, تكنولوجيا
روسيا, الصين, الذكاء الإصطناعي, العالم, تكنولوجيا
روسيا والصين تضعان قواعد عالمية جديدة للذكاء الاصطناعي
أعلنت روسيا والصين إطلاق "المنظمة العالمية لتطوير الذكاء الاصطناعي"، اليوم الخميس، في خطوة تهدف إلى صياغة قواعد دولية جديدة لتنظيم القطاع، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، مع التأكيد على مبدأ التطوير المفتوح للذكاء الاصطناعي وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى تقنياته لجميع الدول.
وجاء الإعلان على هامش المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي "WAIC" المنعقد في مدينة شنغهاي، حيث ترأس الوفد الروسي نائب رئيس ديوان الرئاسة، مكسيم أوريشكين، فيما وقّع وزير التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلام، مكسوت شادييف، اتفاقية تأسيس المنظمة في 16 يوليو/ تموز.
وأكد الجانبان الروسي والصيني توافق رؤيتهما بشأن مستقبل المنظمة، القائمة على إعطاء الأولوية للمصالح الإنسانية، وضمان المساواة في الوصول إلى المعلومات، والالتزام بالشفافية والمعايير الأخلاقية المتفق عليها دولياً، معتبرين أن هذه المبادئ تعزز الابتكار ولا تحدّ من تطوره.
وفيما تواصل الصين تعزيز مكانتها في تطوير نماذج وخدمات الذكاء الاصطناعي
، تركز روسيا على توسيع التطبيقات العملية للتقنيات الذكية في مجالات المدن الذكية، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، عبر حلول ومنصات رقمية متقدمة.
وأشارت موسكو إلى أن من أبرز ابتكاراتها مساعد "أليس" الذي يستخدمه واحد من كل اثنين من مستخدمي الإنترنت في روسيا، إلى جانب نظام "غيغا شات" للذكاء الاصطناعي، المستخدم في نواحي عدة ومنها نظام الرعاية الصحية في موسكو والذي يعتمد على أكثر من 60 خدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد الأطباء في تشخيص الأمراض عبر 43 تخصصاً طبياً.
ورأت روسيا أن انضمامها إلى المنظمة الجديدة يفتح آفاقاً أوسع للتعاون الدولي
، مؤكدة أن شركاتها تطرح بالفعل حلولاً تقنية في أسواق خارجية، وأنها مستعدة لتبادل خبراتها مع الدول الأعضاء دون السعي إلى الهيمنة أو الاحتكار، مع تكييف هذه الحلول بما يتناسب مع احتياجات كل دولة.
كما أكدت موسكو أن المنظمة ستعزز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف
، مشيرة إلى استمرارها في عقد لقاءات مع عدد من الدول خلال مؤتمر "شنغهاي" لبحث فرص الشراكة واستعراض أحدث الابتكارات الروسية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، أعلنت روسيا استعدادها لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية المتخصصة، من بينها مؤتمر "رحلة إلى عالم الذكاء الاصطناعي" في نوفمبر/تشرين الأول 2026، ومنتدى تقنيات المستقبل، والاجتماع رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي في عام 2027، بمشاركة الصين وعدد من الدول الأخرى.
وشهد المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي هذا العام مشاركة روسيا والصين وأكثر من 25 دولة في تأسيس المنظمة الجديدة
، التي تستهدف تنسيق الجهود الدولية لتطوير الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والتقنيات، ووضع أطر مشتركة لاستخدامه بصورة آمنة ومسؤولة، بما يسهم في تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي على المستوى العالمي.
ويُعد المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2026
،، الذي تستضيفه شنغهاي للعام الثامن على التوالي تحت شعار "شراكة الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل أكثر إشراقاً"، أحد أبرز الفعاليات العالمية في هذا المجال، إذ يشهد مشاركة أكثر من 1400 شخصية من مختلف الدول، إلى جانب عرض أكثر من 3000 منتج وتقنية حديثة من أكثر من 1100 شركة، بينها مئات الابتكارات التي تُكشف للمرة الأولى عالمياً.