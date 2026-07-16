https://sarabic.ae/20260716/روسيا-والصين-تضعان-قواعد-عالمية-جديدة-للذكاء-الاصطناعي-1115255027.html

روسيا والصين تضعان قواعد عالمية جديدة للذكاء الاصطناعي

روسيا والصين تضعان قواعد عالمية جديدة للذكاء الاصطناعي

سبوتنيك عربي

أعلنت روسيا والصين إطلاق "المنظمة العالمية لتطوير الذكاء الاصطناعي"، اليوم الخميس، في خطوة تهدف إلى صياغة قواعد دولية جديدة لتنظيم القطاع، وتعزيز التعاون متعدد... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T18:27+0000

2026-07-16T18:27+0000

2026-07-16T18:27+0000

روسيا

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الذكاء الإصطناعي

العالم

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مجتمع

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وجاء الإعلان على هامش المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي "WAIC" المنعقد في مدينة شنغهاي، حيث ترأس الوفد الروسي نائب رئيس ديوان الرئاسة، مكسيم أوريشكين، فيما وقّع وزير التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلام، مكسوت شادييف، اتفاقية تأسيس المنظمة في 16 يوليو/ تموز.وفيما تواصل الصين تعزيز مكانتها في تطوير نماذج وخدمات الذكاء الاصطناعي، تركز روسيا على توسيع التطبيقات العملية للتقنيات الذكية في مجالات المدن الذكية، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، عبر حلول ومنصات رقمية متقدمة.ورأت روسيا أن انضمامها إلى المنظمة الجديدة يفتح آفاقاً أوسع للتعاون الدولي، مؤكدة أن شركاتها تطرح بالفعل حلولاً تقنية في أسواق خارجية، وأنها مستعدة لتبادل خبراتها مع الدول الأعضاء دون السعي إلى الهيمنة أو الاحتكار، مع تكييف هذه الحلول بما يتناسب مع احتياجات كل دولة.كما أكدت موسكو أن المنظمة ستعزز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، مشيرة إلى استمرارها في عقد لقاءات مع عدد من الدول خلال مؤتمر "شنغهاي" لبحث فرص الشراكة واستعراض أحدث الابتكارات الروسية في مجال الذكاء الاصطناعي.وشهد المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي هذا العام مشاركة روسيا والصين وأكثر من 25 دولة في تأسيس المنظمة الجديدة، التي تستهدف تنسيق الجهود الدولية لتطوير الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والتقنيات، ووضع أطر مشتركة لاستخدامه بصورة آمنة ومسؤولة، بما يسهم في تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي على المستوى العالمي.ويُعد المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2026،، الذي تستضيفه شنغهاي للعام الثامن على التوالي تحت شعار "شراكة الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل أكثر إشراقاً"، أحد أبرز الفعاليات العالمية في هذا المجال، إذ يشهد مشاركة أكثر من 1400 شخصية من مختلف الدول، إلى جانب عرض أكثر من 3000 منتج وتقنية حديثة من أكثر من 1100 شركة، بينها مئات الابتكارات التي تُكشف للمرة الأولى عالمياً.

https://sarabic.ae/20260716/موسكو-وبكين-تؤسسان-منظمة-عالمية-للتعاون-في-الذكاء-الاصطناعي-بمشاركة-أكثر-من-25-دولة-1115249632.html

https://sarabic.ae/20260716/الخارجية-الصينية-بكين-وموسكو-تواصلان-توسيع-التعاون-لتعزيز-الاستقرار-العالمي-1115234886.html

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روسيا, الصين, الذكاء الإصطناعي, العالم, تكنولوجيا