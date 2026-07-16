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موسكو وبكين تؤسسان "منظمة عالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي" بمشاركة أكثر من 25 دولة
موسكو وبكين تؤسسان "منظمة عالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي" بمشاركة أكثر من 25 دولة
سبوتنيك عربي
جرت في مدينة شنغهاي، اليوم الخميس، مراسم توقيع اتفاقية تأسيس "المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي"، حيث وقع على الوثيقة ممثلون عن روسيا والصين... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأقيمت مراسم التوقيع عشية افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2026، ووقع الاتفاقية عن الجانب الروسي وزير التنمية الرقمية ماكسوت شادييف، وعن الجانب الصيني وزير الخارجية وانغ يي.يُعقد المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي والمؤتمر رفيع المستوى حول الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في شنغهاي في الفترة من 17 إلى 20 يوليو/تموز. وسيكون موضوع المؤتمر الرئيسي "شركاء أذكياء: نصنع المستقبل معاً".وسيلقي الرئيس الصيني، شي جين بينغ، كلمةً رئيسيةً في حفل الافتتاح، يُبيّن فيها سياسات بكين ومواقفها ومفاهيمها ومقترحاتها بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي وحوكمته.25 عاما من حسن الجوار... محلل صيني: معاهدة الصداقة مع روسيا أرست أسس نظام عالمي جديد
https://sarabic.ae/20260716/الخارجية-الصينية-بكين-وموسكو-تواصلان-توسيع-التعاون-لتعزيز-الاستقرار-العالمي-1115234886.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, الصين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, الصين
موسكو وبكين تؤسسان "منظمة عالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي" بمشاركة أكثر من 25 دولة
جرت في مدينة شنغهاي، اليوم الخميس، مراسم توقيع اتفاقية تأسيس "المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي"، حيث وقع على الوثيقة ممثلون عن روسيا والصين وأكثر من 25 دولة أخرى.
وأقيمت مراسم التوقيع عشية افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2026، ووقع الاتفاقية عن الجانب الروسي وزير التنمية الرقمية ماكسوت شادييف، وعن الجانب الصيني وزير الخارجية وانغ يي.
ووقعت على الاتفاقية أيضاً كل من: الجزائر، وبيلاروسيا، والبرازيل، وكمبوديا، والكونغو، وكوبا، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وكازاخستان، وكينيا، وقيرغيزستان، ولاوس، وليسوتو، وماليزيا، وموزمبيق، وميانمار، ونيكاراغوا، وعُمان، وباكستان، والسنغال، وصربيا، وجنوب أفريقيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وفنزويلا، وزامبيا، والكاميرون.
يُعقد المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي والمؤتمر رفيع المستوى حول الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في شنغهاي في الفترة من 17 إلى 20 يوليو/تموز. وسيكون موضوع المؤتمر الرئيسي "شركاء أذكياء: نصنع المستقبل معاً".
وسيلقي الرئيس الصيني، شي جين بينغ، كلمةً رئيسيةً في حفل الافتتاح، يُبيّن فيها سياسات بكين ومواقفها ومفاهيمها ومقترحاتها بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي وحوكمته.