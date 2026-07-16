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الخارجية الصينية: بكين وموسكو تواصلان توسيع التعاون لتعزيز الاستقرار العالمي
الخارجية الصينية: بكين وموسكو تواصلان توسيع التعاون لتعزيز الاستقرار العالمي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، بأن الصين وروسيا ستواصلان توسيع التعاون المستمر في المجالات كافة، مما يضفي مزيداً من الاستقرار واليقين في مسار... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
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وصرحت الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعاً ناجحاً في بكين في أيار/مايو من هذا العام، ووافقا بالإجماع على تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الصين وروسيا، ليوجها معاً العلاقات الصينية الروسية نحو مرحلة جديدة من التنمية الأكثر نشاطاً وسرعة".وشددت الوزارة على أنه "تحت القيادة الاستراتيجية لرئيسي الدولتين، سيواصل الجانبان الالتزام بالأهداف والمبادئ التي نصت عليها المعاهدة".وكان السفير الروسي لدى الصين، إيغور مورغولوف، قد صرح في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، بأن هذه الوثيقة يمكن اعتبارها بحق نقطة انطلاق لتشكيل النموذج المعاصر للعلاقات الروسية الصينية، لافتاً إلى أن المبادئ الراسخة فيها مثل الصداقة الأبدية، والمساواة، والاحترام المتبادل، والدعم المتبادل في القضايا التي تمس المصالح الحيوية للشريك، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، هي التي أمنت الوصول إلى المستوى الحالي من التعاون وبناء نظام متشعب من آليات التفاعل متعددة المستويات.ووصف الرئيس الصيني، شي جين بينغ، زيارة الزعيم الروسي إلى الصين بأنها كانت موفقة وناجحة للغاية.وتحتفل روسيا والصين، في 16 تموز/يوليو، بالذكرى الـ 25 لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين.بكين: المناورات الصينية الروسية تعزز القدرات على الاستجابة المشتركة للتهديدات
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
الخارجية الصينية: بكين وموسكو تواصلان توسيع التعاون لتعزيز الاستقرار العالمي
04:27 GMT 16.07.2026 (تم التحديث: 05:12 GMT 16.07.2026)
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، بأن الصين وروسيا ستواصلان توسيع التعاون المستمر في المجالات كافة، مما يضفي مزيداً من الاستقرار واليقين في مسار التنمية العالمية.
وصرحت الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعاً ناجحاً في بكين في أيار/مايو من هذا العام، ووافقا بالإجماع على تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الصين وروسيا، ليوجها معاً العلاقات الصينية الروسية نحو مرحلة جديدة من التنمية الأكثر نشاطاً وسرعة".
وشددت الوزارة على أنه "تحت القيادة الاستراتيجية لرئيسي الدولتين، سيواصل الجانبان الالتزام بالأهداف والمبادئ التي نصت عليها المعاهدة".
وأضافت الخارجية الصينية: "سنستمر في توسيع التعاون المتبادل المنفعة في جميع المجالات دون انقطاع، لتحقيق مزيد من الفوائد لشعبي البلدين، وإضفاء مزيد من الاستقرار واليقين على التنمية في العالم".
وكان السفير الروسي لدى الصين، إيغور مورغولوف، قد صرح في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، بأن هذه الوثيقة يمكن اعتبارها بحق نقطة انطلاق لتشكيل النموذج المعاصر للعلاقات الروسية الصينية، لافتاً إلى أن المبادئ الراسخة فيها مثل الصداقة الأبدية، والمساواة، والاحترام المتبادل، والدعم المتبادل في القضايا التي تمس المصالح الحيوية للشريك، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، هي التي أمنت الوصول إلى المستوى الحالي من التعاون وبناء نظام متشعب من آليات التفاعل متعددة المستويات.
يُذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصف معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين بأنها بالغة الأهمية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى الصين يومي 19 و20 أيار/مايو الماضي، والتي تم في ختامها توقيع واعتماد 42 وثيقة، بما في ذلك بيان مشترك بشأن مواصلة تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي وتعميق علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون.
ووصف الرئيس الصيني، شي جين بينغ، زيارة الزعيم الروسي إلى الصين بأنها كانت موفقة وناجحة للغاية.
وتحتفل روسيا والصين، في 16 تموز/يوليو، بالذكرى الـ 25 لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين.