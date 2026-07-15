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لافروف: روسيا والصين عززتا تنسيقهما في السياسة الخارجية خلال 25 عاما
لافروف: روسيا والصين عززتا تنسيقهما في السياسة الخارجية خلال 25 عاما
سبوتنيك عربي
كتب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، في مقال لصحيفة "كوميرسانت"، بمناسبة الذكرى السنوية لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T23:55+0000
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وقال لافروف: "خلال ربع قرن، تمكنا من تعزيز التنسيق في مجال السياسة الخارجية بشكل كبير على الساحات الدولية، وهو أحد المكونات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية. ويرتكز هذا التنسيق على وحدة الرؤى تجاه الوضع الجيوسياسي الراهن وآفاق تطوره".وبحسب قوله، فإن مقاربات موسكو وبكين تجاه معظم المشكلات العالمية والإقليمية "تقترب جدًا، وفي أغلب الأحيان تتطابق تمامًا"، مشيرًا إلى أنه من بين هذه القضايا مسائل الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي، والحد من التسلح، ومكافحة الإرهاب والتهديدات والتحديات الأخرى.وضرب الوزير الروسي مثالًا على ذلك بالإعلان المشترك بشأن قيام عالم متعدد الأقطاب وعلاقات دولية من نوع جديد، والذي أقره رئيسا البلدين خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الصين في مايو/أيار من العام الجاري.معاهدة حسن الجواركما صرح لافروف، بأن معاهدة حسن الجوار مع جمهورية الصين الشعبية لعبت دورًا حاسمًا في صياغة النموذج الجديد للتفاعل الروسي الصيني.وكتب لافروف: "يمكن القول بكل ثقة إن المعاهدة لعبت دورًا حاسمًا في صياغة النموذج الجديد للتفاعل الروسي الصيني، والذي لا يفترض تقييد سيادة أي من الطرفين، مما يمنحه المرونة اللازمة، وبالتالي ميزات تفوق (التحالفات التقليدية)".وشدد على أن العلاقات بين روسيا والصين تُبنى على أسس متكافئة، وليست مرتبطة بأي عقائد أيديولوجية، وليست موجهة ضد دول ثالثة، كما أنها مقاومة لتأثير المتغيرات الخارجية.وأضاف لافروف: "تطويرًا للمعاهدة، تم توقيع مئات الوثائق الثنائية التي هيأت ظروفًا مواتية لتوسيع التعاون على مستوى الحكومات، والوزارات المختصة، والمناطق، والأوساط الاجتماعية، وقطاع الأعمال، وممثلي العلوم والثقافة والتعليم"، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الإدارة الرئاسية وجهاز اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشهد تطورًا نشطًا، كما يتعمق التبادل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلدين.وأشار الوزير إلى أن "المعاهدة أرست أساسًا مؤسسيًا متينًا لتحقيق نمو نوعي في العلاقات التجارية والاقتصادية، إذ يكمل اقتصادا بلدينا بعضهما البعض بشكل عضوي".وبحسب قوله، فقد تضاعف حجم التبادل التجاري خلال ربع قرن بأكثر من 30 مرة، ويتجاوز بشكل كبير عتبة الـ200 مليار دولار للسنة الثالثة على التوالي.واختتم لافروف بالقول: "منذ عام 2010، تصدرت الصين قائمة الشركاء التجاريين لروسيا. وبدورها، تدخل بلادنا ضمن قائمة أكبر خمسة شركاء تجاريين لجمهورية الصين الشعبية".وتحتفل روسيا والصين، في 16 يوليو/تموز، بالذكرى الـ25 لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون.
https://sarabic.ae/20260521/الصين-مستعدون-للعمل-مع-روسيا-لتنفيذ-الاتفاقيات-التي-توصل-إليها-رئيسا-البلدين-لتعزيز-التعاون-1113604203.html
https://sarabic.ae/20260615/بوتين-الاتفاقات-التي-توصلنا-إليها-في-بكين-بالغة-الأهمية-لتعزيز-الشراكة-بين-روسيا-والصين-1114351923.html
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الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

لافروف: روسيا والصين عززتا تنسيقهما في السياسة الخارجية خلال 25 عاما

23:55 GMT 15.07.2026
© Sputnik . Kristina Solovyova / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© Sputnik . Kristina Solovyova
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كتب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، في مقال لصحيفة "كوميرسانت"، بمناسبة الذكرى السنوية لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين، أن البلدين عززا تنسيقهما في مجال السياسة الخارجية بشكل كبير خلال الـ25 عامًا الماضية منذ توقيع الوثيقة، وهو ما يمثل أحد المكونات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية بينهما.
وقال لافروف: "خلال ربع قرن، تمكنا من تعزيز التنسيق في مجال السياسة الخارجية بشكل كبير على الساحات الدولية، وهو أحد المكونات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية. ويرتكز هذا التنسيق على وحدة الرؤى تجاه الوضع الجيوسياسي الراهن وآفاق تطوره".
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وبحسب قوله، فإن مقاربات موسكو وبكين تجاه معظم المشكلات العالمية والإقليمية "تقترب جدًا، وفي أغلب الأحيان تتطابق تمامًا"، مشيرًا إلى أنه من بين هذه القضايا مسائل الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي، والحد من التسلح، ومكافحة الإرهاب والتهديدات والتحديات الأخرى.
وأشار الوزير إلى أن "صياغات الأقسام الدولية في البيانات المشتركة الصادرة في ختام القمم الروسية الصينية تشهد أيضًا على وحدة فلسفتنا في السياسة الخارجية".
وضرب الوزير الروسي مثالًا على ذلك بالإعلان المشترك بشأن قيام عالم متعدد الأقطاب وعلاقات دولية من نوع جديد، والذي أقره رئيسا البلدين خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الصين في مايو/أيار من العام الجاري.

معاهدة حسن الجوار

كما صرح لافروف، بأن معاهدة حسن الجوار مع جمهورية الصين الشعبية لعبت دورًا حاسمًا في صياغة النموذج الجديد للتفاعل الروسي الصيني.
وكتب لافروف: "يمكن القول بكل ثقة إن المعاهدة لعبت دورًا حاسمًا في صياغة النموذج الجديد للتفاعل الروسي الصيني، والذي لا يفترض تقييد سيادة أي من الطرفين، مما يمنحه المرونة اللازمة، وبالتالي ميزات تفوق (التحالفات التقليدية)".
وشدد على أن العلاقات بين روسيا والصين تُبنى على أسس متكافئة، وليست مرتبطة بأي عقائد أيديولوجية، وليست موجهة ضد دول ثالثة، كما أنها مقاومة لتأثير المتغيرات الخارجية.
وأضاف لافروف: "تطويرًا للمعاهدة، تم توقيع مئات الوثائق الثنائية التي هيأت ظروفًا مواتية لتوسيع التعاون على مستوى الحكومات، والوزارات المختصة، والمناطق، والأوساط الاجتماعية، وقطاع الأعمال، وممثلي العلوم والثقافة والتعليم"، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الإدارة الرئاسية وجهاز اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشهد تطورًا نشطًا، كما يتعمق التبادل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلدين.
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وأشار الوزير إلى أن "المعاهدة أرست أساسًا مؤسسيًا متينًا لتحقيق نمو نوعي في العلاقات التجارية والاقتصادية، إذ يكمل اقتصادا بلدينا بعضهما البعض بشكل عضوي".
وبحسب قوله، فقد تضاعف حجم التبادل التجاري خلال ربع قرن بأكثر من 30 مرة، ويتجاوز بشكل كبير عتبة الـ200 مليار دولار للسنة الثالثة على التوالي.
واختتم لافروف بالقول: "منذ عام 2010، تصدرت الصين قائمة الشركاء التجاريين لروسيا. وبدورها، تدخل بلادنا ضمن قائمة أكبر خمسة شركاء تجاريين لجمهورية الصين الشعبية".
وتحتفل روسيا والصين، في 16 يوليو/تموز، بالذكرى الـ25 لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون.
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