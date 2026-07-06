بكين: المناورات الصينية الروسية تعزز القدرات على الاستجابة المشتركة للتهديدات
© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء "أوفا"، والتي وصلت كجزء من مجموعة سفن من أسطول المحيط الهادئ الروسي إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين، للمشاركة في "التفاعل البحري 2026" بين روسيا والصين في البحر الأصفر في الفترة من 6 إلى 13 يوليو.
© Sputnik . Anna Ratkoglo/
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أكد الأدميرال تشيو وين شنغ، قائد مناورات "التفاعل البحري- 2026" المشتركة بين روسيا الاتحادية والصين من الجانب الصيني، اليوم الاثنين، أن المناورات البحرية بين البلدين عززت القدرات على الاستجابة المشتركة للتهديدات البحرية.
وقال تشيو وين شنغ، في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح المناورات: "القوات البحرية للصين وروسيا، باعتبارهما مكونًا مهمًا في العلاقات بين البلدين وجيشيهما، تكثفان التبادلات والأنشطة يومًا بعد يوم، وتعتمدان أشكالًا أكثر تنوعًا للتفاعل، كما توسّعان مجالات التعاون باستمرار".
وأضاف أن مناورات "التفاعل البحري"، باعتبارها آلية مهمة للمناورات المشتركة بين القوات البحرية للبلدين، أصبحت بعد أكثر من 10 سنوات على إطلاقها "منصة مهمة لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وقواتهما المسلحة، ورفع مستوى الثقة الإستراتيجية المتبادلة، وتحسين القدرات العملياتية المشتركة".
وأكد الأدميرال الصيني أن هذه المناورات "رفعت أيضًا مستوى التعاون العملي بين القوات البحرية للبلدين، وعززت قدراتهما على الاستجابة المشتركة للتهديدات البحرية".
وتجري مناورات "التفاعل البحري- 2026" المشتركة والتقليدية بين روسيا الاتحادية والصين في مياه البحر الأصفر، خلال الفترة من 6 إلى 13 يوليو/ تموز 2026، وتشارك فيها سفن تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، تضم طراد الحرس "فارياغ"، والفرقاطة (كورفيت) "ريزكي"، والغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء "أوفا"، بالإضافة إلى سفينة الإنقاذ "إيغور بيلووسوف".
ومن جانب القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني، تشارك المدمرتان "أنشان" و"كايفنغ"، والفرقاطة "ووهو"، وغواصة تعمل بالديزل والكهرباء من طراز "يوان"، وسفينة الإمداد والنقل الشاملة "كيكيكسيلي-هو"، وسفينة الإنقاذ "يانغتشينغهو".