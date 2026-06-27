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القوات الجوية الاستراتيجية الروسية والصينية تجريان دوريات مشتركة

القوات الجوية الاستراتيجية الروسية والصينية تجريان دوريات مشتركة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو 95 إم-إس" أجرت دوريات جوية مشتركة مع قاذفات استراتيجية صينية فوق بحر اليابان... 27.06.2026, سبوتنيك عربي

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وجاء في البيان: "أجرت القوات الجوية الروسية وقوات جيش التحرير الشعبي الصيني الجوية دورية جوية مشتركة أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه في بعض مراحل المسار، رافقت مقاتلات أجنبية القاذفات الاستراتيجية.وأكمل البيان: "تم تنفيذ هذه العملية في إطار خطة التعاون العسكري لعام 2026، وهي غير موجهة ضد دول ثالثة"، مضيفا أن "جميع الطائرات المشاركة في الدورية المشتركة للقوات الجوية الروسية والصينية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ عادت إلى قواعدها".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الصينية، يوم السبت، أن القوات الجوية الروسية والصينية أجرت دوريات جوية استراتيجية مشتركة في المجال الجوي فوق بحر اليابان، وبحر الصين الشرقي وغرب المحيط الهادئ.وفي أغسطس/ آب من العام الماضي، أفادت الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ الروسي، بأن سفنا روسية وصينية انطلقت إلى بحر اليابان في إطار مناورات "التفاعل البحري 2025" المشتركة.وجاء في بيان أسطول المحيط الهادئ: "غادرت "سفن وقطع بحرية تابعة للبحرية الروسية وبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني فلاديفوستوك إلى بحر اليابان لإجراء الجزء العملي من المناورات المشتركة "التفاعل البحري 2025".مقاتلات "ميغ-31 إي" مزودة بصواريخ "كينجال" تجري تدريبا في بحر اليابان - الدفا

https://sarabic.ae/20260627/القوات-الجوية-الروسية-والصينية-تجري-دوريات-مشتركة-فوق-المحيط-الهادئ--الدفاع-الصينية-1114757611.html

https://sarabic.ae/20260622/سفن-البحرية-الصينية-تصل-إلى-فلاديفوستوك-في-أواخر-يونيو-بدعوة-من-الأسطول-الروسي-1114595724.html

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