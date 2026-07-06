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الدفاع الروسية تعلن تنفيذ ضربة انتقامية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية
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بدء المناورات البحرية المشتركة "التفاعل البحري-2026" بين روسيا والصين في تشينغداو
بدء المناورات البحرية المشتركة "التفاعل البحري-2026" بين روسيا والصين في تشينغداو
سبوتنيك عربي
انطلقت اليوم الإثنين مراسم افتتاح المناورات العسكرية البحرية المشتركة الروسية الصينية "التفاعل البحري-2026" في القاعدة البحرية بمدينة تشينغداو التابعة لمقاطعة... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T03:12+0000
2026-07-06T03:12+0000
روسيا
الصين
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ومن المقرر أن تُجرى المناورات في مياه البحر الأصفر خلال الفترة من 6 إلى 13 يوليو/تموز 2026، في إطار التدريبات البحرية المشتركة الدورية بين البلدين.ويشارك من الجانب الروسي الطراد الحرس "فارياغ"، والفرقاطة "ريزكي"، والغواصة العاملة بالديزل والكهرباء "أوفا"، إلى جانب سفينة الإنقاذ "إيغور بيلووسوف".أما الجانب الصيني، فيشارك بالمدمرتين "أنشان" و"كايفنغ"، والفرقاطة "ووهو"، وغواصة تعمل بالديزل والكهرباء من طراز "يوان"، وسفينة الإمداد والنقل الشاملة "كيكيكسيلي-هو"، وسفينة الإنقاذ "يانغتشينغهو".
https://sarabic.ae/20260614/مناورة-التفاف-روسية-تكشف-سر-التقدم-في-كونستانتينوفكا-1114337806.html
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روسيا, الصين
روسيا, الصين

بدء المناورات البحرية المشتركة "التفاعل البحري-2026" بين روسيا والصين في تشينغداو

03:12 GMT 06.07.2026
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورالمدمرة "أوسي" خلال مناورة تجريبية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من مناورات المحيط-2024 في بحر اليابان.
المدمرة أوسي خلال مناورة تجريبية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من مناورات المحيط-2024 في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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انطلقت اليوم الإثنين مراسم افتتاح المناورات العسكرية البحرية المشتركة الروسية الصينية "التفاعل البحري-2026" في القاعدة البحرية بمدينة تشينغداو التابعة لمقاطعة شاندونغ شرقي الصين.
ومن المقرر أن تُجرى المناورات في مياه البحر الأصفر خلال الفترة من 6 إلى 13 يوليو/تموز 2026، في إطار التدريبات البحرية المشتركة الدورية بين البلدين.
ويشارك من الجانب الروسي الطراد الحرس "فارياغ"، والفرقاطة "ريزكي"، والغواصة العاملة بالديزل والكهرباء "أوفا"، إلى جانب سفينة الإنقاذ "إيغور بيلووسوف".
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مناورة التفاف روسية تكشف سر التقدم في كونستانتينوفكا
14 يونيو, 13:36 GMT
أما الجانب الصيني، فيشارك بالمدمرتين "أنشان" و"كايفنغ"، والفرقاطة "ووهو"، وغواصة تعمل بالديزل والكهرباء من طراز "يوان"، وسفينة الإمداد والنقل الشاملة "كيكيكسيلي-هو"، وسفينة الإنقاذ "يانغتشينغهو".
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