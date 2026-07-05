https://sarabic.ae/20260705/سفن-روسية-تصل-إلى-البحر-الأصفر-للمشاركة-بمناورات-التعاون-البحري-2026-مع-الصين-فيديو-1114954110.html

سفن روسية تصل إلى البحر الأصفر للمشاركة بمناورات "التعاون البحري 2026" مع الصين... فيديو

سفن روسية تصل إلى البحر الأصفر للمشاركة بمناورات "التعاون البحري 2026" مع الصين... فيديو

سبوتنيك عربي

وصلت مفرزة سفن تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الأحد، إلى القاعدة البحرية في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، للمشاركة في المناورات الروسية... 05.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-05T06:55+0000

2026-07-05T06:55+0000

2026-07-05T06:55+0000

روسيا

الصين

التعاون البحري

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وقال المكتب الإعلامي لأسطول المحيط الهادئ: "مناورات "التفاعل البحري-2026" ستُجرى في مياه البحر الأصفر في الفترة الممتدة من 6 إلى 13 تموز/يوليو الجاري".وقدم قائد مفرزة سفن أسطول المحيط الهادئ، اللواء البحري يفغيني مياسويدوف، تقريراً إلى قادة المناورات المقبلة من الجانبين الصيني والروسي حول وصول المفرزة، التي تضم الطراد الحرس "فارياغ"، والفرقاطة "ريزكي"، والغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء "أوفا"، بالإضافة إلى سفينة الإنقاذ "إيغور بيلوسوف".ومن جانب القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني، ستشارك في المناورات المدمرتان "أنشان" و"كايفنغ"، والفرقاطة "ووهو"، وغواصة تعمل بالديزل والكهرباء من طراز "يوان"، وسفينة الإمداد اللوجستي الشاملة "كيكيكسيلي-هو"، وسفينة الإنقاذ "يانغتشنغهو".وسيتدرب البحارة على عمليات الإنقاذ والحرب المضادة للغواصات والدفاع الجوي وإطلاق المدفعية. ويضم الجانب الروسي الطراد "فارياغ"، والفرقاطة "رزقي"، والغواصة "أوفا"، وسفينة الإنقاذ "إيغور بيلوسوف". وبعد انتهاء المناورات، ستواصل بعض القوات دورياتها المشتركة في المحيط الهادئ.القوات الجوية الاستراتيجية الروسية والصينية تجريان دوريات مشتركة

https://sarabic.ae/20260622/سفن-البحرية-الصينية-تصل-إلى-فلاديفوستوك-في-أواخر-يونيو-بدعوة-من-الأسطول-الروسي-1114595724.html

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روسيا, الصين, التعاون البحري