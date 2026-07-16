https://sarabic.ae/20260716/25-عاما-من-حسن-الجوار-محلل-صيني-معاهدة-الصداقة-مع-روسيا-أرست-أسس-نظام-عالمي-جديد-1115236781.html
25 عاما من حسن الجوار... محلل صيني: معاهدة الصداقة مع روسيا أرست أسس نظام عالمي جديد
25 عاما من حسن الجوار... محلل صيني: معاهدة الصداقة مع روسيا أرست أسس نظام عالمي جديد
سبوتنيك عربي
تحل، في 16 يوليو/تموز، الذكرى الخامسة والعشرون لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين، التي وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T07:11+0000
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وفي تعليق لـ"سبوتنيك الصين"، قال المحلل السياسي الصيني سيما بينغبنغ، إن الرئيسين الروسي والصيني قررا، خلال لقائهما في 20 مايو/أيار الماضي، تمديد العمل بالمعاهدة حتى 16 يوليو/تموز 2031، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية واستمرارها كأحد أهم محاور الاستقرار في أوراسيا.وأوضح المحلل أن روسيا والصين، باعتبارهما أكبر دولتين في القارة الأوراسية من حيث المساحة ومن بين أقواها عسكريًا، تمكنتا خلال ربع قرن من الحفاظ على مستوى غير مسبوق من السلام والتعاون والثقة المتبادلة، معتبرًا أن هذه التجربة تمثل "إنجازًا استثنائيًا" ينبغي لشعبي البلدين الحفاظ عليه.وأضاف سيما بينغبنغ، أن المعاهدة تعكس "حكمة دبلوماسية رفيعة" لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرؤساء الصينيين جيانغ زيمين، وهو جينتاو، وشي جين بينغ، موضحًا أن آثارها لم تقتصر على السنوات الخمس والعشرين الماضية، بل أرست أساسًا متينًا للعلاقات الثنائية خلال العقود المقبلة.وختم المحلل الصيني بالقول إن تنامي التقارب بين موسكو وبكين أسهم في تشكل تكتل متزايد من الدول النامية حولهما، معتبراً أن معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون قدمت "إسهامًا بارزًا في بلورة ملامح نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب".لافروف: روسيا والصين عززتا تنسيقهما في السياسة الخارجية خلال 25 عاما
https://sarabic.ae/20260716/الخارجية-الصينية-بكين-وموسكو-تواصلان-توسيع-التعاون-لتعزيز-الاستقرار-العالمي-1115234886.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, الصين
تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, الصين
25 عاما من حسن الجوار... محلل صيني: معاهدة الصداقة مع روسيا أرست أسس نظام عالمي جديد
حصري
تحل، في 16 يوليو/تموز، الذكرى الخامسة والعشرون لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين، التي وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين في موسكو عام 2001، وشكلت الإطار القانوني الأساسي للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وفي تعليق لـ"سبوتنيك الصين"، قال المحلل السياسي الصيني سيما بينغبنغ، إن الرئيسين الروسي والصيني قررا، خلال لقائهما في 20 مايو/أيار الماضي، تمديد العمل بالمعاهدة حتى 16 يوليو/تموز 2031، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية واستمرارها كأحد أهم محاور الاستقرار في أوراسيا.
وأوضح المحلل أن روسيا والصين، باعتبارهما أكبر دولتين في القارة الأوراسية من حيث المساحة ومن بين أقواها عسكريًا، تمكنتا خلال ربع قرن من الحفاظ على مستوى غير مسبوق من السلام والتعاون والثقة المتبادلة، معتبرًا أن هذه التجربة تمثل "إنجازًا استثنائيًا" ينبغي لشعبي البلدين الحفاظ عليه.
وأشار إلى أن العلاقات الروسية الصينية نجحت، بفضل الأسس التي أرستها المعاهدة، في تجاوز تحديات جيوسياسية كبرى، من بينها تدهور العلاقات بين روسيا وحلف "الناتو"، وأزمة القرم، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وجائحة "كوفيد-19"، إضافة إلى النزاع الروسي الأوكراني، مؤكداً أن الشراكة بين موسكو وبكين أثبتت قدرتها على الصمود أمام مختلف المتغيرات الدولية.
وأضاف سيما بينغبنغ، أن المعاهدة تعكس "حكمة دبلوماسية رفيعة" لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرؤساء الصينيين جيانغ زيمين، وهو جينتاو، وشي جين بينغ، موضحًا أن آثارها لم تقتصر على السنوات الخمس والعشرين الماضية، بل أرست أساسًا متينًا للعلاقات الثنائية خلال العقود المقبلة.
وختم المحلل الصيني بالقول إن تنامي التقارب بين موسكو وبكين أسهم في تشكل تكتل متزايد من الدول النامية حولهما، معتبراً أن معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون قدمت "إسهامًا بارزًا في بلورة ملامح نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب".