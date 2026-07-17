https://sarabic.ae/20260717/الخارجية-الصينية-مزاعم-تدخل-الصين-في-الانتخابات-الأمريكية-محض-خيال-وافتراء-1115266896.html

الخارجية الصينية: مزاعم تدخل الصين في الانتخابات الأمريكية "محض خيال وافتراء"

الخارجية الصينية: مزاعم تدخل الصين في الانتخابات الأمريكية "محض خيال وافتراء"

سبوتنيك عربي

رفضت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التدخل الصيني في الانتخابات الأمريكية ووصفتها بأنها "محض افتراء". 17.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-17T07:52+0000

2026-07-17T07:52+0000

2026-07-17T07:52+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان في مؤتمر صحفي، معلقاً على تصريح الرئيس الأمريكي: "مثل هذه التصريحات الصادرة عن الجانب الأمريكي محض افتراءات وافتراءات مغرضة".وزعم ترامب أن ممثلي "الدولة العميقة" في الولايات المتحدة أخفوا معلومات عن قيادة البلاد والأمريكيين حول حجم التدخل الصيني المزعوم في الانتخابات.وقال ترامب: "على مدى سنوات، بدءًا من الدورة الانتخابية لعام 2020، نفذت جمهورية الصين الشعبية ما يُعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، ما أدى إلى استحواذها بشكل غير مشروع على ملفات 220 مليون ناخب أمريكي".واتهم وزارة العدل في عهد بايدن بالتباطؤ عمدًا في التحقيق بقضية تزوير انتخابات ميشيغان، والسعي إلى إغلاق الملف، مطالبا مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بإعادة فتح التحقيق بالكامل في القضية، وتوجيه اتهامات جنائية إلى جميع المتورطين.وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى اعتقال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في خضم تحقيق جارٍ بشأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020، متهمًا إياه بأنه كان وراء اتهامات "مفبركة" بشأن ما عرف بقضية "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية.وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد نقلت عن مسؤولين في الإدارة الرئاسية الأمريكية، أن مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، تقود تحقيقًا في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي خسرها الرئيس الحالي دونالد ترامب، ووفقًا للصحيفة، "تراجع غابارد معلومات حول أجهزة التصويت وتحلل بيانات من الولايات المتأرجحة، كما أنها تتشاور مع أجهزة الاستخبارات بشأن احتمال وجود تدخل أجنبي في انتخابات 2020".ترامب يدعو لاعتقال أوباما على خلفية التحقيق في انتخابات 2020

https://sarabic.ae/20260717/وثائق-مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-الأمريكي-يعارض-فرضية-التدخل-الصيني-في-انتخابات-2020-1115261709.html

https://sarabic.ae/20260717/ترامب-يعلن-رفع-السرية-عن-وثائق-استخباراتية-ويتهم-الصين-باختراق-الانتخابات-1115260768.html

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