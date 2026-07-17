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https://sarabic.ae/20260717/ترامب-يعلن-رفع-السرية-عن-وثائق-استخباراتية-ويتهم-الصين-باختراق-الانتخابات-1115260768.html
ترامب يعلن رفع السرية عن وثائق استخباراتية ويتهم الصين بـ"اختراق الانتخابات"
ترامب يعلن رفع السرية عن وثائق استخباراتية ويتهم الصين بـ"اختراق الانتخابات"
سبوتنيك عربي
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الصين بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، معلناً أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T02:15+0000
2026-07-17T02:15+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب، في خطاب إلى الشعب الأمريكي ألقاه في البيت الأبيض: "على مدى سنوات، بدءاً من الدورة الانتخابية لعام 2020، نفذت جمهورية الصين الشعبية ما يُعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، ما أدى إلى استحواذها بشكل غير مشروع على ملفات 220 مليون ناخب أمريكي".وقال ترامب إن معلومات استخبارية بشأن التدخل في الانتخابات الأمريكية ظلت محجوبة لسنوات، مؤكدا أنه "لا يمكن لأي دولة أن تحافظ على عظمتها ما لم تضمن نزاهة انتخاباتها".وأضاف: "الصين تمكنت خلال انتخابات عام 2020 من الاطلاع على معلومات خاصة بنحو 20 مليون أمريكي"، لافتا إلى أن: "إدارته تسعى إلى بناء منظومة انتخابية آمنة تجعل التزوير أو أي تدخل فيها أمراً شبه مستحيل".وقال: "الأدلة المتوافرة تؤكد أن نظامنا الانتخابي تعرض لاختراق وتدخل أجنبي بمستويات غير مسبوقة"، مضيفا: "قادة وكالات الاستخبارات الكبرى راجعوا نتائج التحقيقات شخصياً وأكدوا صحة ومصداقية الوثائق المنشورة".وأضاف: "سرقة بيانات الناخبين من قبل الصين تمثل تهديداً غير مسبوق لأمن الانتخابات في الولايات المتحدة. بكين أنشأت وحدة خاصة لاستغلال بيانات الناخبين الأمريكيين المسروقة واستخدامها في أنشطة تخريبية".واتهم وزارة العدل في عهد بايدن بالتباطؤ عمداً في التحقيق بقضية تزوير انتخابات ميشيغان، والسعي إلى إغلاق الملف، مطالبا مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بإعادة فتح التحقيق بالكامل في القضية، وتوجيه اتهامات جنائية إلى جميع المتورطين.وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى اعتقال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في خضم تحقيق جارٍ بشأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020، متهمًا إياه بأنه كان وراء اتهامات "مفبركة" بشأن ما عرف بقضية "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية.وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد نقلت عن مسؤولين في الإدارة الرئاسية الأمريكية، أن مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، تقود تحقيقًا في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي خسرها الرئيس الحالي دونالد ترامب، ووفقًا للصحيفة، "تراجع غابارد معلومات حول أجهزة التصويت وتحلل بيانات من الولايات المتأرجحة، كما أنها تتشاور مع أجهزة الاستخبارات بشأن احتمال وجود تدخل أجنبي في انتخابات 2020".
https://sarabic.ae/20260201/ترامب-يدعو-لاعتقال-أوباما-على-خلفية-التحقيق-في-انتخابات-2020-1109862851.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يعلن رفع السرية عن وثائق استخباراتية ويتهم الصين بـ"اختراق الانتخابات"

02:15 GMT 17.07.2026
© REUTERS Kylie Cooperالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© REUTERS Kylie Cooper
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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الصين بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، معلناً أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية تكشف "نقاط ضعف صادمة" في النظام الانتخابي الأمريكي.
وقال ترامب، في خطاب إلى الشعب الأمريكي ألقاه في البيت الأبيض: "على مدى سنوات، بدءاً من الدورة الانتخابية لعام 2020، نفذت جمهورية الصين الشعبية ما يُعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، ما أدى إلى استحواذها بشكل غير مشروع على ملفات 220 مليون ناخب أمريكي".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
ترامب يدعو لاعتقال أوباما على خلفية التحقيق في انتخابات 2020
1 فبراير, 07:40 GMT
وقال ترامب إن معلومات استخبارية بشأن التدخل في الانتخابات الأمريكية ظلت محجوبة لسنوات، مؤكدا أنه "لا يمكن لأي دولة أن تحافظ على عظمتها ما لم تضمن نزاهة انتخاباتها".
وأضاف: "الصين تمكنت خلال انتخابات عام 2020 من الاطلاع على معلومات خاصة بنحو 20 مليون أمريكي"، لافتا إلى أن: "إدارته تسعى إلى بناء منظومة انتخابية آمنة تجعل التزوير أو أي تدخل فيها أمراً شبه مستحيل".
وقال: "الأدلة المتوافرة تؤكد أن نظامنا الانتخابي تعرض لاختراق وتدخل أجنبي بمستويات غير مسبوقة"، مضيفا: "قادة وكالات الاستخبارات الكبرى راجعوا نتائج التحقيقات شخصياً وأكدوا صحة ومصداقية الوثائق المنشورة".
وأضاف: "سرقة بيانات الناخبين من قبل الصين تمثل تهديداً غير مسبوق لأمن الانتخابات في الولايات المتحدة. بكين أنشأت وحدة خاصة لاستغلال بيانات الناخبين الأمريكيين المسروقة واستخدامها في أنشطة تخريبية".
واتهم وزارة العدل في عهد بايدن بالتباطؤ عمداً في التحقيق بقضية تزوير انتخابات ميشيغان، والسعي إلى إغلاق الملف، مطالبا مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بإعادة فتح التحقيق بالكامل في القضية، وتوجيه اتهامات جنائية إلى جميع المتورطين.
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى اعتقال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في خضم تحقيق جارٍ بشأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020، متهمًا إياه بأنه كان وراء اتهامات "مفبركة" بشأن ما عرف بقضية "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد نقلت عن مسؤولين في الإدارة الرئاسية الأمريكية، أن مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، تقود تحقيقًا في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي خسرها الرئيس الحالي دونالد ترامب، ووفقًا للصحيفة، "تراجع غابارد معلومات حول أجهزة التصويت وتحلل بيانات من الولايات المتأرجحة، كما أنها تتشاور مع أجهزة الاستخبارات بشأن احتمال وجود تدخل أجنبي في انتخابات 2020".
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