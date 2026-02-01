https://sarabic.ae/20260201/ترامب-يدعو-لاعتقال-أوباما-على-خلفية-التحقيق-في-انتخابات-2020-1109862851.html

ترامب يدعو لاعتقال أوباما على خلفية التحقيق في انتخابات 2020

ترامب يدعو لاعتقال أوباما على خلفية التحقيق في انتخابات 2020

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى اعتقال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في خضم تحقيق جارٍ بشأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020، متهمًا إياه بأنه كان... 01.02.2026, سبوتنيك عربي

ونقل موقع "أمريكان كونسيرفاتيف" عن ترامب، قوله إن أوباما حاول تنفيذ "انقلاب سياسي" خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016، عبر استخدام ملف "روسيا" لتقويض شرعيته والنيل من فوزه في السباق الرئاسي. وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين في الإدارة الرئاسية الأمريكية، أن مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، تقود تحقيقًا في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي خسرها الرئيس الحالي دونالد ترامب، ووفقًا للصحيفة، "تراجع غابارد معلومات حول أجهزة التصويت وتحلل بيانات من الولايات المتأرجحة، كما أنها تتشاور مع أجهزة الاستخبارات بشأن احتمال وجود تدخل أجنبي في انتخابات 2020". وفي منشوره، اتهم ترامب، الرئيس السابق باراك أوباما، بمحاولة انقلاب ومحاولة منع "فوزه الساحق" في انتخابات عام 2016. كما طالب الرئيس الأمريكي باعتقال أوباما "فورا". ووفقا لمنشور على موقع "أمريكان كونسيرفاتيف"، جاءت المطالبة باعتقال أوباما، بعد يوم واحد فقط من مصادرة مكتب التحقيقات الفيدرالي لوثائق من مركز اقتراع في مقاطعة فولتون قرب أتلانتا تتعلق بانتخابات عام 2020. وكانت روسيا، نفت مرارًا الاتهامات الأمريكية بـ"التدخل"، بما في ذلك في الانتخابات الأمريكية. ووصفها المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأنها "عارية تمامًا عن الصحة". وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، متحدثًا عن مزاعم "التدخل الروسي" في انتخابات دول مختلفة، بأنه لا توجد حقائق تؤكد ذلك."محاولة انقلاب"... ترامب يوجه اتهامات خطيرة لأبرز خصومهأوباما: الأمور في الولايات المتحدة تزداد سوءا في عهد ترامب

