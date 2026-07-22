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الغرب يدعم القتل اليومي للمدنيين في دونباس- الخارجية الروسية

الغرب يدعم القتل اليومي للمدنيين في دونباس- الخارجية الروسية

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن الغرب يدعم يوميًا "صناعة قتل" المدنيين في دونباس. 22.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-22T09:10+0000

2026-07-22T09:10+0000

2026-07-22T09:10+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وأضافت زاخاروفا خلال عرضها لتقرير بعنوان "جرائم نظام كييف ضد السكان المدنيين الروس في كونستيانتينوفكا" في المركز الإعلامي الدولي "روسيا سيغودنيا": "يختلف التقرير المقدم اليوم عن التقارير السابقة في جانب هام، إذ يُظهر كيف تم إنشاء صناعة كاملة لقتل المدنيين عن بُعد في دونباس، بتقنياتها الخاصة، ولوجستياتها الخاصة، وربما الأمر الأكثر رعباً، بدعم يومي من الغرب".وأكدت زاخاروفا، أن جميع المتورطين في هجمات الطائرات الأوكرانية المسيّرة على المدنيين في دونباس سيُعاقبون.وفي كلمةٍ متلفزةٍ للحاضرين، أشارت زاخاروفا إلى أن الدعاية الكيفية تُجرّد سكان دونباس من إنسانيتهم ​​منذ ثماني سنوات.وأضافت زاخاروفا أن منفذي هذه الحملة، بالإضافة إلى مشغلي الطائرات المسيّرة وقادة الوحدات، يقفون وراء كل هجومٍ للطائرات المسيّرة على المدنيين.وشددت الدبلوماسية قائلةً: "يجب تحديد هوية جميع المتورطين ومحاسبتهم".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري، وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية، ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.روسيا توجه احتجاجا شديد اللهجة لسفير مولدافيا لدى موسكو

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