https://sarabic.ae/20260721/الخارجية-الروسية-لم-نتلق-طلبات-من-الثلاثي-الأوروبي-لعقد-لقاء-جديد-حول-أوكرانيا-1115372745.html
الخارجية الروسية: لم نتلق طلبات من "الثلاثي الأوروبي" لعقد لقاء جديد حول أوكرانيا
الخارجية الروسية: لم نتلق طلبات من "الثلاثي الأوروبي" لعقد لقاء جديد حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، اليوم الثلاثاء، بأنه لم ترد أي طلبات من سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لعقد اجتماع جديد في وزارة الخارجية الروسية... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال غروشكو للصحفيين ردا على سؤال حول وجود طلبات من سفراء "الثلاثي الأوروبي" لعقد لقاء جديد بشأن التسوية في أوكرانيا: "لم تكن هناك أي طلبات".وفي وقت سابق، أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، بأن إحدى الدول الرئيسية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تعرب عن قلقها إزاء الأبحاث العلمية النشطة الموجهة نحو تطوير الأسلحة النووية في ألمانيا، مشيرا إلى أن نية السلطات الألمانية الحصول على وصول مباشر إلى الأسلحة النووية تثير القلق في أوروبا، نظرًا للنزعات الانتقامية في برلين.وأشار البيان إلى أن الجهاز تلقى معلومات تفيد بأن وزارات معنية في إحدى الدول الأعضاء الرئيسية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تُعرب عن قلقها إزاء الأبحاث والتطويرات النشطة المتعلقة بالأسلحة النووية، التي تُجرى في ألمانيا، وأشار إلى أن 30 جامعة ألمانية تشارك في هذه الأبحاث.الاستخبارات الخارجية الروسية: المساعي الألمانية للوصول إلى السلاح النووي تثير قلقا في أوروباميرتس: نقص إمدادات الغاز الروسي قد تؤدي إلى أزمة طاقة طويلة الأمد في ألمانيا
https://sarabic.ae/20260720/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-مساعي-ألمانيا-للوصول-إلى-السلاح-النووي-تثير-قلقا-في-أوروبا-1115339073.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
الخارجية الروسية: لم نتلق طلبات من "الثلاثي الأوروبي" لعقد لقاء جديد حول أوكرانيا
صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، اليوم الثلاثاء، بأنه لم ترد أي طلبات من سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لعقد اجتماع جديد في وزارة الخارجية الروسية بشأن أوكرانيا.
وقال غروشكو للصحفيين ردا على سؤال حول وجود طلبات من سفراء "الثلاثي الأوروبي" لعقد لقاء جديد بشأن التسوية في أوكرانيا: "لم تكن هناك أي طلبات".
وأشار إلى أن روسيا ستأخذ التطويرات الألمانية في مجال الأسلحة النووية في الاعتبار عند تخطيطها العسكري، وقال: "ما تفعله ألمانيا ليس مفاجئاً على الإطلاق، لا سيما بالنظر إلى إمكانياتها التكنولوجية والصناعية العالية. وبالطبع، هذه حقيقة يجب أخذها في الاعتبار عند التخطيط العسكري".
وفي وقت سابق، أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، بأن إحدى الدول الرئيسية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تعرب عن قلقها إزاء الأبحاث العلمية النشطة الموجهة نحو تطوير الأسلحة النووية في ألمانيا، مشيرا إلى أن نية السلطات الألمانية الحصول على وصول مباشر إلى الأسلحة النووية تثير القلق في أوروبا
، نظرًا للنزعات الانتقامية في برلين.
وأشار البيان إلى أن الجهاز تلقى معلومات تفيد بأن وزارات معنية في إحدى الدول الأعضاء الرئيسية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تُعرب عن قلقها إزاء الأبحاث والتطويرات النشطة المتعلقة بالأسلحة النووية، التي تُجرى في ألمانيا، وأشار إلى أن 30 جامعة ألمانية تشارك في هذه الأبحاث.