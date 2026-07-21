الخارجية الروسية: لم نتلق طلبات من "الثلاثي الأوروبي" لعقد لقاء جديد حول أوكرانيا

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مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
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المقهى الثقافي
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14 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
16:03 GMT
29 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: أوكرانيا تحاول إقحام كل دول الجوار في الحرب الدائرة بدعم الناتو
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
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29 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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الحدث من سبوتنيك
6 رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام في لبنان... ماذا عن قانون الإعلام الجديد في إسرائيل؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتربع على عرش كرة القدم العالمية للمرة الثانية
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دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
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الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
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هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
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عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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الخارجية الروسية: لم نتلق طلبات من "الثلاثي الأوروبي" لعقد لقاء جديد حول أوكرانيا
الخارجية الروسية: لم نتلق طلبات من "الثلاثي الأوروبي" لعقد لقاء جديد حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، اليوم الثلاثاء، بأنه لم ترد أي طلبات من سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لعقد اجتماع جديد في وزارة الخارجية الروسية... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T11:07+0000
2026-07-21T11:07+0000
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وقال غروشكو للصحفيين ردا على سؤال حول وجود طلبات من سفراء "الثلاثي الأوروبي" لعقد لقاء جديد بشأن التسوية في أوكرانيا: "لم تكن هناك أي طلبات".وفي وقت سابق، أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، بأن إحدى الدول الرئيسية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تعرب عن قلقها إزاء الأبحاث العلمية النشطة الموجهة نحو تطوير الأسلحة النووية في ألمانيا، مشيرا إلى أن نية السلطات الألمانية الحصول على وصول مباشر إلى الأسلحة النووية تثير القلق في أوروبا، نظرًا للنزعات الانتقامية في برلين.وأشار البيان إلى أن الجهاز تلقى معلومات تفيد بأن وزارات معنية في إحدى الدول الأعضاء الرئيسية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تُعرب عن قلقها إزاء الأبحاث والتطويرات النشطة المتعلقة بالأسلحة النووية، التي تُجرى في ألمانيا، وأشار إلى أن 30 جامعة ألمانية تشارك في هذه الأبحاث.الاستخبارات الخارجية الروسية: المساعي الألمانية للوصول إلى السلاح النووي تثير قلقا في أوروباميرتس: نقص إمدادات الغاز الروسي قد تؤدي إلى أزمة طاقة طويلة الأمد في ألمانيا
https://sarabic.ae/20260720/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-مساعي-ألمانيا-للوصول-إلى-السلاح-النووي-تثير-قلقا-في-أوروبا-1115339073.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي

الخارجية الروسية: لم نتلق طلبات من "الثلاثي الأوروبي" لعقد لقاء جديد حول أوكرانيا

11:07 GMT 21.07.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، اليوم الثلاثاء، بأنه لم ترد أي طلبات من سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لعقد اجتماع جديد في وزارة الخارجية الروسية بشأن أوكرانيا.
وقال غروشكو للصحفيين ردا على سؤال حول وجود طلبات من سفراء "الثلاثي الأوروبي" لعقد لقاء جديد بشأن التسوية في أوكرانيا: "لم تكن هناك أي طلبات".

وأشار إلى أن روسيا ستأخذ التطويرات الألمانية في مجال الأسلحة النووية في الاعتبار عند تخطيطها العسكري، وقال: "ما تفعله ألمانيا ليس مفاجئاً على الإطلاق، لا سيما بالنظر إلى إمكانياتها التكنولوجية والصناعية العالية. وبالطبع، هذه حقيقة يجب أخذها في الاعتبار عند التخطيط العسكري".

مبنى الاستخبارات الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
الاستخبارات الخارجية الروسية: المساعي الألمانية للوصول إلى السلاح النووي تثير قلقا في أوروبا
أمس, 08:48 GMT
وفي وقت سابق، أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، بأن إحدى الدول الرئيسية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تعرب عن قلقها إزاء الأبحاث العلمية النشطة الموجهة نحو تطوير الأسلحة النووية في ألمانيا، مشيرا إلى أن نية السلطات الألمانية الحصول على وصول مباشر إلى الأسلحة النووية تثير القلق في أوروبا، نظرًا للنزعات الانتقامية في برلين.
وأشار البيان إلى أن الجهاز تلقى معلومات تفيد بأن وزارات معنية في إحدى الدول الأعضاء الرئيسية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تُعرب عن قلقها إزاء الأبحاث والتطويرات النشطة المتعلقة بالأسلحة النووية، التي تُجرى في ألمانيا، وأشار إلى أن 30 جامعة ألمانية تشارك في هذه الأبحاث.
الاستخبارات الخارجية الروسية: المساعي الألمانية للوصول إلى السلاح النووي تثير قلقا في أوروبا
ميرتس: نقص إمدادات الغاز الروسي قد تؤدي إلى أزمة طاقة طويلة الأمد في ألمانيا
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