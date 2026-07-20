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الاستخبارات الخارجية الروسية: المساعي الألمانية للوصول إلى السلاح النووي تثير قلقا في أوروبا

الاستخبارات الخارجية الروسية: المساعي الألمانية للوصول إلى السلاح النووي تثير قلقا في أوروبا

سبوتنيك عربي

أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن إحدى الدول الرئيسية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تعرب عن قلقها إزاء الأبحاث العلمية النشطة الموجهة... 20.07.2026, سبوتنيك عربي

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وجاء في بيان المكتب الصحفي للاستخبارات الخارجية الروسية: "نية السلطات الألمانية الحالية في الحصول على وصول مباشر إلى الأسلحة النووية تثير بالفعل قلقًا بالغًا في أوروبا، في ظل النزعات الانتقامية السائدة في برلين".ووفقًا لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، تشمل هذه الجامعات معهد كارلسروه للتكنولوجيا، وجامعة الرور في بوخوم، وجامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ، وجامعة آخن التقنية، وجامعة برلين التقنية.وأكد بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن "التجارب العملية تُجرى في 6 مفاعلات بحثية تعمل في هذه المراكز".وأكد الجهاز أن هذا الأمر مثير للقلق، بشكل خاص، بالنظر إلى تاريخ ألمانيا العسكري العريق، وخطط حكومة المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، "لإعادة الجيش الألماني إلى أقوى جيش في أوروبا".وأضاف بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: "من المحتمل أن يكون المسؤولون في المستشارية الألمانية يخططون بالفعل لإنشاء "مظلة نووية" خاصة بهم".وقال ميرتس إنه في بداية ولايته كمستشار، افترض "افتراضات مختلفة"، لكن استمرار المشاكل لفترة طويلة غيّر الوضع، على حد قوله.وتعاني ألمانيا من ركود اقتصادي عام منذ سنوات عدة. ويشهد اقتصاد البلاد تراجعًا، ناجمًا، من بين أمور أخرى، عن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة انقطاع إمدادات الغاز من روسيا.

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