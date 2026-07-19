https://sarabic.ae/20260719/ميرتس-نقص-إمدادات-الغاز-الروسي-قد-تؤدي-إلى-أزمة-طاقة-طويلة-الأمد-في-ألمانيا-1115332998.html
ميرتس: نقص إمدادات الغاز الروسي قد تؤدي إلى أزمة طاقة طويلة الأمد في ألمانيا
ميرتس: نقص إمدادات الغاز الروسي قد تؤدي إلى أزمة طاقة طويلة الأمد في ألمانيا
سبوتنيك عربي
أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأحد، أن نقص إمدادات الغاز الروسي قد تسبب في أزمة طاقة طويلة الأمد في ألمانيا. 19.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال ميرتس في مقابلة مع قناة "زي دي أف" التلفزيونية، رداً على سؤال حول ما إذا كان قد أخطأ في تقديم وعود انتخابية طموحة للألمان: "نواجه تحدياً مختلفاً تماماً من جمهورية الصين الشعبية. أزمة طاقة مستمرة (في ألمانيا) بسبب نقص الغاز الروسي".وتعاني ألمانيا من ركود اقتصادي عام منذ عدة سنوات. ويشهد اقتصاد البلاد تراجعًا، ناجمًا، من بين أمور أخرى، عن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة انقطاع إمدادات الغاز من روسيا.
https://sarabic.ae/20260719/إعلام-أمريكي-يوضح-أسباب-تردد-الاتحاد-الأوروبي-دعم-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1115331161.html
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روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
ميرتس: نقص إمدادات الغاز الروسي قد تؤدي إلى أزمة طاقة طويلة الأمد في ألمانيا
أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأحد، أن نقص إمدادات الغاز الروسي قد تسبب في أزمة طاقة طويلة الأمد في ألمانيا.
وقال ميرتس في مقابلة مع قناة "زي دي أف" التلفزيونية، رداً على سؤال حول ما إذا كان قد أخطأ في تقديم وعود انتخابية طموحة للألمان: "نواجه تحدياً مختلفاً تماماً من جمهورية الصين الشعبية. أزمة طاقة مستمرة (في ألمانيا) بسبب نقص الغاز الروسي".
وأشار أيضًا إلى أن ألمانيا تواجه "وضعًا صعبًا" مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، إذ لم تعد الولايات المتحدة تقدم لحلف الناتو نفس مستوى الدعم "الذي كانت تقدمه لعقود".
وقال ميرتس إنه في بداية ولايته كمستشار، افترض "افتراضات مختلفة"، لكن استمرار المشاكل لفترة طويلة غيّر الوضع.
وتعاني ألمانيا من ركود اقتصادي عام منذ عدة سنوات. ويشهد اقتصاد البلاد تراجعًا، ناجمًا، من بين أمور أخرى، عن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة انقطاع إمدادات الغاز من روسيا.