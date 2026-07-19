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إعلام أمريكي يوضح أسباب تردد الاتحاد الأوروبي دعم العقوبات المفروضة على روسيا
إعلام أمريكي يوضح أسباب تردد الاتحاد الأوروبي دعم العقوبات المفروضة على روسيا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين لم تسمهم، أن دول الاتحاد الأوروبي يتزايد ترددها في دعم العقوبات المفروضة على روسيا نظرًا للعواقب المحتملة على... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T17:52+0000
2026-07-19T17:52+0000
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وأشار المنشور إلى أن "الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعًا في الدعم لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، حيث ترفض عواصم (الاتحاد الأوروبي) الدعوة إلى اتخاذ تدابير قد تضر بمصالح الشركات الكبرى التابعة لها".وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي للصحيفة: "بلغ حجم رفض عواصم الاتحاد الأوروبي قبول المقترحات الأخيرة (بشأن العقوبات المفروضة على روسيا) مستوىً غير مسبوق".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن اليونان عارضت حزمة العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال الروسي، بحجة أنها ستدمر شركة الشحن اليونانية "ديناغاس".
https://sarabic.ae/20260719/زيلينسكي-يقر-بأن-الضربة-الروسية-الأخيرة-على-كييف-واحدة-من-أضخم-الهجمات-على-قواته-1115318352.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام أمريكي يوضح أسباب تردد الاتحاد الأوروبي دعم العقوبات المفروضة على روسيا

17:52 GMT 19.07.2026
© AP Photo / Omar Havanaزعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025.
زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Omar Havana
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ذكرت صحيفة أمريكية نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين لم تسمهم، أن دول الاتحاد الأوروبي يتزايد ترددها في دعم العقوبات المفروضة على روسيا نظرًا للعواقب المحتملة على أعمال دول الاتحاد.
وأشار المنشور إلى أن "الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعًا في الدعم لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، حيث ترفض عواصم (الاتحاد الأوروبي) الدعوة إلى اتخاذ تدابير قد تضر بمصالح الشركات الكبرى التابعة لها".
ووفقًا للصحيفة، استغرقت الموافقة على القيود المفروضة على روسيا، كحظر استيراد الصلب والأسمدة والماس منها، أسابيع من المفاوضات والضغوط الدبلوماسية على دول الاتحاد الأوروبي التي قد تتضرر من هذه الإجراءات.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي للصحيفة: "بلغ حجم رفض عواصم الاتحاد الأوروبي قبول المقترحات الأخيرة (بشأن العقوبات المفروضة على روسيا) مستوىً غير مسبوق".
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
زيلينسكي يقر بأن الضربة الروسية الأخيرة على كييف واحدة من أضخم الهجمات على قواته
08:05 GMT

وتشير الصحيفة إلى أنه بالإضافة إلى اعتراضات اليونان على العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا، طلبت سلطات البرتغال وألمانيا رفع الحظر المفروض على شراء الأسماك الروسية، معللةً ذلك بضرورة دعم صناعة تجهيز الأسماك المحلية.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن اليونان عارضت حزمة العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال الروسي، بحجة أنها ستدمر شركة الشحن اليونانية "ديناغاس".
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