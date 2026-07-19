https://sarabic.ae/20260719/إعلام-أمريكي-يوضح-أسباب-تردد-الاتحاد-الأوروبي-دعم-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1115331161.html

إعلام أمريكي يوضح أسباب تردد الاتحاد الأوروبي دعم العقوبات المفروضة على روسيا

إعلام أمريكي يوضح أسباب تردد الاتحاد الأوروبي دعم العقوبات المفروضة على روسيا

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة أمريكية نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين لم تسمهم، أن دول الاتحاد الأوروبي يتزايد ترددها في دعم العقوبات المفروضة على روسيا نظرًا للعواقب المحتملة على... 19.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-19T17:52+0000

2026-07-19T17:52+0000

2026-07-19T17:52+0000

روسيا

العالم

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وأشار المنشور إلى أن "الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعًا في الدعم لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، حيث ترفض عواصم (الاتحاد الأوروبي) الدعوة إلى اتخاذ تدابير قد تضر بمصالح الشركات الكبرى التابعة لها".وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي للصحيفة: "بلغ حجم رفض عواصم الاتحاد الأوروبي قبول المقترحات الأخيرة (بشأن العقوبات المفروضة على روسيا) مستوىً غير مسبوق".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن اليونان عارضت حزمة العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال الروسي، بحجة أنها ستدمر شركة الشحن اليونانية "ديناغاس".

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