https://sarabic.ae/20260719/زيلينسكي-يقر-بأن-الضربة-الروسية-الأخيرة-على-كييف-واحدة-من-أضخم-الهجمات-على-قواته-1115318352.html

زيلينسكي يقر بأن الضربة الروسية الأخيرة على كييف واحدة من أضخم الهجمات على قواته

زيلينسكي يقر بأن الضربة الروسية الأخيرة على كييف واحدة من أضخم الهجمات على قواته

سبوتنيك عربي

وصف فلاديمير زيلينسكي، الضربات التي نفذتها القوات الروسية، اليوم الأحد، على منشآت عسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف، بأنها من أكبر الهجمات. 19.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-19T08:05+0000

2026-07-19T08:05+0000

2026-07-19T08:05+0000

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_356a88e981bfd788dcf90f53972534d1.jpg

وقال زيلينسكي: "نفذت روسيا، خلال الليل، واحدة من أضخم الهجمات البالستية على كييف"، بحسب وسائل إعلام أوكرانية.وأكد أن "الدفاع ضد الصواريخ البالستية يمثل أولوية قصوى"، وفق تعبيره.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي شنّ ضربات قوية على أهداف عسكرية في كييف.ووفقا لبيان الدفاع الروسية، استخدمت القوات الروسية، خلال هذه الضربات، أسلحة موجّهة بدقة وطائرات مسيّرة قادرة على اختراق الدفاعات الجوية للعدو وتدمير أي هدف داخل كييف وفي جميع أنحاء الأراضي الأوكرانية.وأفادت الدفاع الروسية، بأن الهجوم استهدف مصانع في العاصمة الأوكرانية تعمل في إنتاج أنظمة التحكم لصواريخ كروز "فلامينغو" العملياتية التكتيكية، بالإضافة إلى تجميع مكونات صواريخ "نبتون" ونظير لصواريخ "إس-300" الموجهة المضادة للطائرات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.الدفاع الروسية تكشف عن أهداف الضربة الجماعية الليلية على ميناءي أوديسا وتشورنومورسك

https://sarabic.ae/20260719/القوات-الروسية-توجه-ضربة-مكثفة-على-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-ومرافق-البنية-التحتية-1115316246.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا