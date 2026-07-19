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زيلينسكي يقر بأن الضربة الروسية الأخيرة على كييف واحدة من أضخم الهجمات على قواته
زيلينسكي يقر بأن الضربة الروسية الأخيرة على كييف واحدة من أضخم الهجمات على قواته
سبوتنيك عربي
وصف فلاديمير زيلينسكي، الضربات التي نفذتها القوات الروسية، اليوم الأحد، على منشآت عسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف، بأنها من أكبر الهجمات. 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T08:05+0000
2026-07-19T08:05+0000
روسيا
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وقال زيلينسكي: "نفذت روسيا، خلال الليل، واحدة من أضخم الهجمات البالستية على كييف"، بحسب وسائل إعلام أوكرانية.وأكد أن "الدفاع ضد الصواريخ البالستية يمثل أولوية قصوى"، وفق تعبيره.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي شنّ ضربات قوية على أهداف عسكرية في كييف.ووفقا لبيان الدفاع الروسية، استخدمت القوات الروسية، خلال هذه الضربات، أسلحة موجّهة بدقة وطائرات مسيّرة قادرة على اختراق الدفاعات الجوية للعدو وتدمير أي هدف داخل كييف وفي جميع أنحاء الأراضي الأوكرانية.وأفادت الدفاع الروسية، بأن الهجوم استهدف مصانع في العاصمة الأوكرانية تعمل في إنتاج أنظمة التحكم لصواريخ كروز "فلامينغو" العملياتية التكتيكية، بالإضافة إلى تجميع مكونات صواريخ "نبتون" ونظير لصواريخ "إس-300" الموجهة المضادة للطائرات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.الدفاع الروسية تكشف عن أهداف الضربة الجماعية الليلية على ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
https://sarabic.ae/20260719/القوات-الروسية-توجه-ضربة-مكثفة-على-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-ومرافق-البنية-التحتية-1115316246.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يقر بأن الضربة الروسية الأخيرة على كييف واحدة من أضخم الهجمات على قواته

08:05 GMT 19.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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وصف فلاديمير زيلينسكي، الضربات التي نفذتها القوات الروسية، اليوم الأحد، على منشآت عسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف، بأنها من أكبر الهجمات.
وقال زيلينسكي: "نفذت روسيا، خلال الليل، واحدة من أضخم الهجمات البالستية على كييف"، بحسب وسائل إعلام أوكرانية.

وأضاف أنه تم إطلاق "أكثر من 40 صاروخًا من أنواع مختلفة" على الأهداف، على حد قوله.

وأكد أن "الدفاع ضد الصواريخ البالستية يمثل أولوية قصوى"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي شنّ ضربات قوية على أهداف عسكرية في كييف.

ووفقًا لوسائل إعلام أوكرانية، يُعدّ هذا الهجوم الصاروخي البالستي الأكبر على المدينة، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.

ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية توجه ضربة مكثفة على المجمع الصناعي العسكري ومرافق البنية التحتية الأوكرانية
05:13 GMT
ووفقا لبيان الدفاع الروسية، استخدمت القوات الروسية، خلال هذه الضربات، أسلحة موجّهة بدقة وطائرات مسيّرة قادرة على اختراق الدفاعات الجوية للعدو وتدمير أي هدف داخل كييف وفي جميع أنحاء الأراضي الأوكرانية.

وأضافت الوزارة أن مراكز لوجستية ذات استخدام مزدوج في كييف ومقاطعة كييف، تعرضت أيضًا للقصف، كما تضررت خزانات تخزين الوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء "يوجني" بمقاطعة أوديسا.

وأفادت الدفاع الروسية، بأن الهجوم استهدف مصانع في العاصمة الأوكرانية تعمل في إنتاج أنظمة التحكم لصواريخ كروز "فلامينغو" العملياتية التكتيكية، بالإضافة إلى تجميع مكونات صواريخ "نبتون" ونظير لصواريخ "إس-300" الموجهة المضادة للطائرات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
الدفاع الروسية تكشف عن أهداف الضربة الجماعية الليلية على ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
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