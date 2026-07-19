https://sarabic.ae/20260719/القوات-الروسية-توجه-ضربة-مكثفة-على-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-ومرافق-البنية-التحتية-1115316246.html

القوات الروسية توجه ضربة مكثفة على المجمع الصناعي العسكري ومرافق البنية التحتية الأوكرانية

القوات الروسية توجه ضربة مكثفة على المجمع الصناعي العسكري ومرافق البنية التحتية الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي نفذ ضربة مكثفة استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومراكز لوجستية في مدينة ومقاطعة كييف،... 19.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-19T05:13+0000

2026-07-19T05:13+0000

2026-07-19T05:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "شنّت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة جوية وبرية عالية الدقة وطائرات هجومية مسيرة ضد المؤسسات الصناعية العسكرية ومراكز الخدمات اللوجستية في مدينة كييف ومقاطعة كييف".وأضاف البيان: "وشنّت القوات هجومًا واسعًا على منشآت البنية التحتية في ميناء "يوجني" بمقاطعة أوديسا، المستخدمة لتسليم وتخزين الشحنات العسكرية، فضلًا عن الوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية".وشملت الأهداف في مدينة كييف بحسب بيان الدفاع الروسية:الأهداف في مقاطعة كييف بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية:ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية تكشف عن أصول عسكرية مهمة لنظام كييف تم تدميرها في ميناء بحري بينها سفينتان

https://sarabic.ae/20260718/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-أهداف-الضربة-الجماعية-الليلية-على-ميناءي-أوديسا-وتشورنومورسك-1115297728.html

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