القوات الروسية توجه ضربة مكثفة على المجمع الصناعي العسكري ومرافق البنية التحتية الأوكرانية
05:13 GMT 19.07.2026 (تم التحديث: 05:49 GMT 19.07.2026)
© Photo / Russian Ministry of Defenseضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي نفذ ضربة مكثفة استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومراكز لوجستية في مدينة ومقاطعة كييف، إضافة إلى مرافق البنية التحتية لميناء "يوجني" بمقاطعة أوديسا.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "شنّت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة جوية وبرية عالية الدقة وطائرات هجومية مسيرة ضد المؤسسات الصناعية العسكرية ومراكز الخدمات اللوجستية في مدينة كييف ومقاطعة كييف".
وأضاف البيان: "وشنّت القوات هجومًا واسعًا على منشآت البنية التحتية في ميناء "يوجني" بمقاطعة أوديسا، المستخدمة لتسليم وتخزين الشحنات العسكرية، فضلًا عن الوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وشملت الأهداف في مدينة كييف بحسب بيان الدفاع الروسية:
شركة "كييف لتجميع وتكوين صناعة الإلكترونيات الراديوية (OOO Radioniks)"، التي تنتج أنظمة التحكم لصواريخ كروز "إف بي-5 فلامينغو"، وصواريخ "إف بي -7,9" العملياتية التكتيكية، وصواريخ "نبتون" الموجّهة، ونظير صواريخ "إس-300" الموجّهة المضادة للطائرات.
مؤسسة "كييف (Spetsoboronmash) لصناعة الصواريخ، التي تنتج مكونات أنظمة التحكم لصواريخ كروز "إف بي-5 فلامينغو"، وصواريخ "إف بي -7,9" العملياتية التكتيكية، وصواريخ "نبتون" الموجّهة، ونظير صواريخ "إس-300" الموجّهة المضادة للطائرات.
مؤسسة "كييف- 90 للتصنيع (Meridian)، والتي تنتج عناصر الهيكل، بالإضافة إلى مكونات أنظمة التوجيه ووحدات مختلفة من صواريخ "نبتون" الموجّهة.
شركة "أوكلاين المحدودة"، التي تصنع مكونات للمركبات الجوية غير المأهولة بعيدة المدى مثل "ديب سترايك"، وأجزاء من ألياف الكربون وبطاريات لطائرات "فاب" المسيرة ذات تعديلات مختلفة، كما تقوم بتخزين الطائرات المسيرة.
مركز" فرز كييف (محطة كييف للابتكار نوفا بوشتا)، الذي يقوم بتسليم وتخزين المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك تلك المستخدمة في إنتاج الطائرات المسيرة والأنظمة الروبوتية ومعدات الحرب الإلكترونية.
الأهداف في مقاطعة كييف بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية:
مركز "تاراسوفكا" اللوجستي التابع لشركة "أمتل بروبرتيز"، والذي يستقبل ويخزن ويجمّع ويوزّع المكونات الفردية (الوحدات) لإنتاج المركبات الجوية غير المأهولة بعيدة المدى.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.