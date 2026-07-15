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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260715/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-أصول-عسكرية-مهمة-لنظام-كييف-تم-تدميرها-في-ميناء-بحري-بينها-سفينتان-1115215776.html
الدفاع الروسية تكشف عن أصول عسكرية مهمة لنظام كييف تم تدميرها في ميناء بحري بينها سفينتان
الدفاع الروسية تكشف عن أصول عسكرية مهمة لنظام كييف تم تدميرها في ميناء بحري بينها سفينتان
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة استهدفت سفينتين لنقل البضائع الجافة كانتا تقومان بتفريغ شحنات للقوات الأوكرانية في ميناء... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T07:00+0000
2026-07-15T07:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "في ميناء دنيبرو-بوغسكي (مؤسسة حكومية للتجارة البحرية) في مقاطعة نيكولاييف، تم استهداف سفينتين لنقل بضائع جافة كانتا تقومان بتسليم إمدادات للقوات الأوكرانية، وذلك أثناء عملية التفريغ".ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الضربات التي تشنها القوات الروسية على البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك الموانئ والمرافق اللوجستية التي تستخدمها قوات كييف لنقل الأسلحة والإمدادات العسكرية؛ وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية مراراً أن أي شحنات عسكرية متجهة إلى أوكرانيا تعتبر أهدافاً مشروعة.وكشفت الوزارة عن تدمير أصول عسكرية مهمة لقوات نظام كييف. وكشفت الوزارة عن هذه التفاصيل، بعد نشرها بيانا أفادت من خلاله بأن القوات المسلحة التابعة لها، واصلت قصف الموانئ الأوكرانية المستخدمة لإيصال الإمدادات إلى القوات المسلحة الأوكرانية.وأضافت: "وأسفرت الضربات الجماعية بأسلحة دقيقة التوجيه تُطلق من الجو وبطائرات مسيّرة هجومية في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك في مقاطعة أوديسا عن استهداف مرافق البنية التحتية للميناء المستخدمة في تفريغ مواد الوقود والزيوت وخزانات الوقود والزيوت التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وورش إنتاج وتجميع الطائرات المسيّرة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وسفن تزويد الوقود في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
https://sarabic.ae/20260715/مساعد-الرئيس-الروسي-القوات-النووية-الاستراتيجية-البحرية-الروسية-في-حالة-تأهب-قتالي-كامل-1115214722.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

الدفاع الروسية تكشف عن أصول عسكرية مهمة لنظام كييف تم تدميرها في ميناء بحري بينها سفينتان

07:00 GMT 15.07.2026
© Sputnik . Сергей Мальгавко / الانتقال إلى بنك الصورسفن أسطول البحر الأسود
سفن أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© Sputnik . Сергей Мальгавко
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة استهدفت سفينتين لنقل البضائع الجافة كانتا تقومان بتفريغ شحنات للقوات الأوكرانية في ميناء "دنيبرو-بوغسكي" بمقاطعة نيكولاييف.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "في ميناء دنيبرو-بوغسكي (مؤسسة حكومية للتجارة البحرية) في مقاطعة نيكولاييف، تم استهداف سفينتين لنقل بضائع جافة كانتا تقومان بتسليم إمدادات للقوات الأوكرانية، وذلك أثناء عملية التفريغ".
ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الضربات التي تشنها القوات الروسية على البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك الموانئ والمرافق اللوجستية التي تستخدمها قوات كييف لنقل الأسلحة والإمدادات العسكرية؛ وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية مراراً أن أي شحنات عسكرية متجهة إلى أوكرانيا تعتبر أهدافاً مشروعة.
وكشفت الوزارة عن تدمير أصول عسكرية مهمة لقوات نظام كييف.

وجاء في بيان الوزارة: "تم استهداف ورشتين لإنتاج وتجميع الطائرات المسيّرة، بما فيهما مصنع تجميع طائرات أوكرجيت "يو جيه-22" متوسطة المدى في ميناء أوديسا".

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وكشفت الوزارة عن هذه التفاصيل، بعد نشرها بيانا أفادت من خلاله بأن القوات المسلحة التابعة لها، واصلت قصف الموانئ الأوكرانية المستخدمة لإيصال الإمدادات إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
وأضافت: "وأسفرت الضربات الجماعية بأسلحة دقيقة التوجيه تُطلق من الجو وبطائرات مسيّرة هجومية في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك في مقاطعة أوديسا عن استهداف مرافق البنية التحتية للميناء المستخدمة في تفريغ مواد الوقود والزيوت وخزانات الوقود والزيوت التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وورش إنتاج وتجميع الطائرات المسيّرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وسفن تزويد الوقود في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
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