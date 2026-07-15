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الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية و4 سفن في مينائي أوديسا وتشورنومورسك- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية و4 سفن في مينائي أوديسا وتشورنومورسك- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة التابعة لها، واصلت قصف الموانئ الأوكرانية المستخدمة لإيصال الإمدادات إلى القوات المسلحة... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T05:06+0000
2026-07-15T05:06+0000
2026-07-15T05:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، استهداف منشآت في مينائي أوديسا وتشورنومورسك ومستودعات وقود وورش لإنتاج المسيّرات تابعة لقوات نظام كييف.وأضافت: "وأسفرت الضربات الجماعية بأسلحة دقيقة التوجيه تُطلق من الجو وبطائرات مسيّرة هجومية في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك في مقاطعة أوديسا عن استهداف مرافق البنية التحتية للميناء المستخدمة في تفريغ مواد الوقود والزيوت وخزانات الوقود والزيوت التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وورش إنتاج وتجميع الطائرات المسيّرة".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفن شحن وصهاريج محروقات تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.وجاء في البيان: "استهدفت طائرات مسيرة سفينتي شحن كانتا متجهتين من ميناء تشورنومورسك في مقاطعة أوديسا إلى ميناء أوديسا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.باتروشيف: الأسطول الحربي الروسي قادر على ضمان أمن روسيا تحت أي سيناريو محتمل
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روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية و4 سفن في مينائي أوديسا وتشورنومورسك- وزارة الدفاع
05:06 GMT 15.07.2026 (تم التحديث: 05:20 GMT 15.07.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة التابعة لها، واصلت قصف الموانئ الأوكرانية المستخدمة لإيصال الإمدادات إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، استهداف منشآت في مينائي أوديسا وتشورنومورسك ومستودعات وقود وورش لإنتاج المسيّرات تابعة لقوات نظام كييف.
وأضافت: "وأسفرت الضربات الجماعية بأسلحة دقيقة التوجيه تُطلق من الجو وبطائرات مسيّرة هجومية في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك في مقاطعة أوديسا عن استهداف مرافق البنية التحتية للميناء المستخدمة في تفريغ مواد الوقود والزيوت وخزانات الوقود والزيوت التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وورش إنتاج وتجميع الطائرات المسيّرة".
وأردفت الوزارة أن الضربات أسفرت عن استهداف أربع سفن بحرية في مينائي تشورنومورسك ودنيبرو-بوغسكي.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفن شحن وصهاريج محروقات تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في البيان: "استهدفت طائرات مسيرة سفينتي شحن كانتا متجهتين من ميناء تشورنومورسك في مقاطعة أوديسا إلى ميناء أوديسا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.