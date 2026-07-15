https://sarabic.ae/20260715/باتروشيف-الأسطول-الحربي-الروسي-قادر-على-ضمان-أمن-روسيا-تحت-أي-سيناريو-محتمل-1115213445.html
باتروشيف: الأسطول الحربي الروسي قادر على ضمان أمن روسيا تحت أي سيناريو محتمل
باتروشيف: الأسطول الحربي الروسي قادر على ضمان أمن روسيا تحت أي سيناريو محتمل
سبوتنيك عربي
صرح مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية الروسية، نيكولاي باتروشيف، بأن الأسطول الحربي الروسي قادر على ضمان أمن البلاد في جميع الاتجاهات وتحت أي سيناريو... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T02:25+0000
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روسيا
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وقال باتروشيف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "إن الأسطول الحربي الروسي، على مدار سنوات وجوده، مر بالعديد من الاختبارات، معلنًا للعالم أجمع أن روسيا قوة بحرية عظمى"، مشيرا إلى أن روسيا تفخر بقادة الأسطول والبحارة البارزين.وأضاف: "سيرًا على خطى التقاليد البحرية، يؤدي أحفادهم اليوم الخدمة العسكرية في الأسطول بجدارة، ويبذلون قصارى جهدهم لتدافع روسيا الاتحادية بحزم وقوة عن مصالحها الوطنية في أعالي البحار والمحيطات".وتحتفل القوات المسلحة الروسية في بيوم الأسطول البحري الحربي الروسي، في يوم الأحد الأخير من شهر تموز/يوليو من كل عام، وسيحتفل هذا العام بالذكرى الـ 330 لتأسيسه.
https://sarabic.ae/20220731/بوتين-يشارك-في-احتفالية-يوم-البحرية-الروسية-1065785240.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
باتروشيف: الأسطول الحربي الروسي قادر على ضمان أمن روسيا تحت أي سيناريو محتمل
02:25 GMT 15.07.2026 (تم التحديث: 02:27 GMT 15.07.2026)
صرح مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية الروسية، نيكولاي باتروشيف، بأن الأسطول الحربي الروسي قادر على ضمان أمن البلاد في جميع الاتجاهات وتحت أي سيناريو لتطور الأحداث.
وقال باتروشيف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك
"، "إن الأسطول الحربي الروسي، على مدار سنوات وجوده، مر بالعديد من الاختبارات، معلنًا للعالم أجمع أن روسيا قوة بحرية عظمى"، مشيرا إلى أن روسيا تفخر بقادة الأسطول والبحارة البارزين.
وأضاف: "سيرًا على خطى التقاليد البحرية، يؤدي أحفادهم اليوم الخدمة العسكرية في الأسطول بجدارة، ويبذلون قصارى جهدهم لتدافع روسيا الاتحادية بحزم وقوة عن مصالحها الوطنية في أعالي البحار والمحيطات".
وتحتفل القوات المسلحة الروسية في بيوم الأسطول البحري الحربي الروسي، في يوم الأحد الأخير من شهر تموز/يوليو من كل عام، وسيحتفل هذا العام بالذكرى الـ 330 لتأسيسه.