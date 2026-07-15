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مساعد الرئيس الروسي: القوات النووية الاستراتيجية البحرية الروسية في حالة تأهب قتالي كامل
مساعد الرئيس الروسي: القوات النووية الاستراتيجية البحرية الروسية في حالة تأهب قتالي كامل
سبوتنيك عربي
أعلن مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية، نيكولاي باتروشيف، بأن القوات النووية الاستراتيجية البحرية الروسية في حالة تأهب قتالي كامل. 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T05:18+0000
2026-07-15T05:19+0000
روسيا
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وقال باتروشيف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "قواتنا النووية الاستراتيجية البحرية في حالة تأهب قتالي كامل".وأضاف باتروشيف أن "البحرية الروسية تحمي المصالح الوطنية للبلاد ليس فقط بالقرب من الحدود، بل وفي مناطق مختلفة من المحيط العالمي على حد سواء".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، خلال الإشراف على جلسة تدريبية لقوات الردع النووي الاستراتيجي، أن روسيا لن تنجر إلى سباق تسلح.وشدد بوتين على أن "اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية، هو الملاذ الأخير لضمان أمن البلاد".وأكد بوتين حينها، أن الثالوث النووي لا يزال ضامناً موثوقاً لسيادة روسيا.بوتين: اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية هو الملاذ الأخير لضمان أمن البلاد
https://sarabic.ae/20260702/مدفيديف-فنلندا-أصبحت-ضمن-الأهداف-النووية-الروسية-1114904668.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

مساعد الرئيس الروسي: القوات النووية الاستراتيجية البحرية الروسية في حالة تأهب قتالي كامل

05:18 GMT 15.07.2026 (تم التحديث: 05:19 GMT 15.07.2026)
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image) قارب صواريخ صغير "مولنيا" (البرق) من طراز "تارانتول" من المشروع 1241 (تارانتول بحسب تصنيف الناتو)
قارب صواريخ صغير مولنيا (البرق) من طراز تارانتول من المشروع 1241 (تارانتول بحسب تصنيف الناتو) - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)
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أعلن مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية، نيكولاي باتروشيف، بأن القوات النووية الاستراتيجية البحرية الروسية في حالة تأهب قتالي كامل.
وقال باتروشيف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "قواتنا النووية الاستراتيجية البحرية في حالة تأهب قتالي كامل".
وأضاف باتروشيف أن "البحرية الروسية تحمي المصالح الوطنية للبلاد ليس فقط بالقرب من الحدود، بل وفي مناطق مختلفة من المحيط العالمي على حد سواء".

وأشار باتروشيف إلى أن جميع التهديدات الصادرة عن الخصوم المحتملين تؤخذ في الاعتبار في خطط تطوير البحرية، ولا سيما في استراتيجية تطوير البحرية حتى عام 2050، ويولى اهتمام خاص لهذه التهديدات في مسودة برنامج بناء السفن الحربية حتى عام 2050.

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
مدفيديف: فنلندا أصبحت ضمن الأهداف النووية الروسية
2 يوليو, 21:42 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، خلال الإشراف على جلسة تدريبية لقوات الردع النووي الاستراتيجي، أن روسيا لن تنجر إلى سباق تسلح.

وأوضح بوتين: "أود أن أؤكد أننا لن ننجر إلى سباق تسلح جديد، لكننا سنحافظ على القوات النووية عند مستوى الكفاية اللازمة".

وشدد بوتين على أن "اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية، هو الملاذ الأخير لضمان أمن البلاد".
وأكد بوتين حينها، أن الثالوث النووي لا يزال ضامناً موثوقاً لسيادة روسيا.
بوتين: اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية هو الملاذ الأخير لضمان أمن البلاد
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