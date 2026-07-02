https://sarabic.ae/20260702/مدفيديف-فنلندا-أصبحت-ضمن-الأهداف-النووية-الروسية-1114904668.html
مدفيديف: فنلندا أصبحت ضمن الأهداف النووية الروسية
مدفيديف: فنلندا أصبحت ضمن الأهداف النووية الروسية
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، الخميس، أن فنلندا، بعد رفعها الحظر المفروض على نشر أسلحة نووية على أراضيها، ستُدرج على خريطة الأهداف النووية... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T21:42+0000
2026-07-02T21:42+0000
2026-07-02T21:42+0000
فنلندا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
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وكتب مدفيديف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، مساء أمس الخميس: "فنلندا ألغت الحظر على نشر الأسلحة النووية على أراضيها. ما الذي سيتغير بالنسبة للفنلنديين؟ مجرد تغيير بسيط واحد: أصبحت بلادهم الآن على خريطة الأهداف النووية الروسية. افرحوا يا فنلنديون، لقد بلغتم ذروة الأمان!".وفي الأسبوع الماضي، أقر الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب تعديلات على قانون الطاقة النووية وقانون العقوبات، تلغي الحظر المفروض على استيراد وتصنيع وتخزين واستخدام الأسلحة النووية داخل البلاد.وكانت السلطات الفنلندية أكدت مرارًا أن فنلندا "لن تصبح دولة نووية، ولا تنوي نشر أسلحة نووية على أراضيها في وقت السلم"، وأنها "ما تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أعلن في وقت سابق، أن نشر الأسلحة النووية في فنلندا يشكّل تهديدًا لروسيا، وموسكو ستتخذ الإجراءات المناسبة.من جهتها، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن قرار السلطات الفنلندية رفع الحظر على نشر الأسلحة النووية يشكل تهديدات حقيقية للأمن القومي الروسي.
https://sarabic.ae/20260630/فنلندا-تلغي-الحظر-على-إدخال-الأسلحة-النووية-وتخزينها-1114849967.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
فنلندا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
فنلندا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
مدفيديف: فنلندا أصبحت ضمن الأهداف النووية الروسية
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، الخميس، أن فنلندا، بعد رفعها الحظر المفروض على نشر أسلحة نووية على أراضيها، ستُدرج على خريطة الأهداف النووية الروسية.
وكتب مدفيديف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، مساء أمس الخميس: "فنلندا ألغت الحظر على نشر الأسلحة النووية على أراضيها. ما الذي سيتغير بالنسبة للفنلنديين؟ مجرد تغيير بسيط واحد: أصبحت بلادهم الآن على خريطة الأهداف النووية الروسية. افرحوا يا فنلنديون، لقد بلغتم ذروة الأمان!".
وفي الأسبوع الماضي، أقر الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب تعديلات على قانون الطاقة النووية وقانون العقوبات، تلغي الحظر المفروض على استيراد وتصنيع وتخزين واستخدام الأسلحة النووية داخل البلاد.
وكانت السلطات الفنلندية أكدت مرارًا أن فنلندا "لن تصبح دولة نووية، ولا تنوي نشر أسلحة نووية على أراضيها في وقت السلم"، وأنها "ما تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أعلن في وقت سابق، أن نشر الأسلحة النووية في فنلندا
يشكّل تهديدًا لروسيا، وموسكو ستتخذ الإجراءات المناسبة.
من جهتها، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن قرار السلطات الفنلندية رفع الحظر على نشر الأسلحة النووية يشكل تهديدات حقيقية للأمن القومي الروسي.