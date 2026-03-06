الكرملين: نشر الأسلحة النووية في فنلندا يشكل تهديدا لروسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: نشر الأسلحة النووية في فنلندا يشكل تهديدا لروسيا
الكرملين: نشر الأسلحة النووية في فنلندا يشكل تهديدا لروسيا

10:48 GMT 06.03.2026 (تم التحديث: 11:01 GMT 06.03.2026)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن نشر الأسلحة النووية في فنلندا يشكل تهديدا لروسيا، وموسكو ستتخذ الإجراءات المناسبة.
صرح وزير الدفاع الفنلندي، أنتي هياكيانين، في وقت سابق، أن الحكومة الفنلندية تقترح السماح بإدخال ونشر الأسلحة النووية في فنلندا، بشرط أن يكون ذلك متعلقا بالدفاع عن بلدنا، مشيرا إلى أن توريد ونشر الأسلحة النووية غير مقبول دون ذلك.

وقال بيسكوف، في تعليقه على بيان السلطات الفنلندية: "في الواقع فإن خطوة فنلندا تشكل تهديدًا لنا، عبر نشرها الأسلحة النووية على أراضيها"، مضيفًا أن "روسيا تتخذ الإجراءات المناسبة لمواجهة ذلك".

Мужчина с флагом Швеции - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
إعلام: فنلندا تعتزم رفع قيود تتعلق بالأسلحة النووية
أمس, 01:17 GMT
وأفادت وسائل إعلام فنلندية رسمية، يوم الخميس، بأن وزارة الدفاع الفنلندية تبحث احتمال رفع الحظر على عبور الأسلحة النووية عبر أراضي البلاد، في إطار عضوية فنلندا في "الناتو"، وفي ظل التوترات الجيوسياسية.
وجاء في تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون "يلي": "من المتوقع أن يُعرض اقتراح الحكومة بإدخال تعديلات على القانون (قانون الطاقة النووية) على البرلمان، ربما الأسبوع المقبل، وقد تم بالفعل الاتفاق على مضمون القانون على المستوى السياسي".
"الناتو" يعلن عدم تفعيل المادة الخامسة على خلفية إسقاط صاروخ في أجواء تركيا
