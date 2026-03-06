الكرملين: نشر الأسلحة النووية في فنلندا يشكل تهديدا لروسيا

https://sarabic.ae/20260306/بيسكوف-نشر-الأسلحة-النووية-في-فنلندا-يشكل-تهديدا-لروسيا-1111136357.html
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن نشر الأسلحة النووية في فنلندا يشكل تهديدا لروسيا، وموسكو ستتخذ الإجراءات المناسبة. 06.03.2026, سبوتنيك عربي
الناتو
روسيا
العالم
صرح وزير الدفاع الفنلندي، أنتي هياكيانين، في وقت سابق، أن الحكومة الفنلندية تقترح السماح بإدخال ونشر الأسلحة النووية في فنلندا، بشرط أن يكون ذلك متعلقا بالدفاع عن بلدنا، مشيرا إلى أن توريد ونشر الأسلحة النووية غير مقبول دون ذلك.وأفادت وسائل إعلام فنلندية رسمية، يوم الخميس، بأن وزارة الدفاع الفنلندية تبحث احتمال رفع الحظر على عبور الأسلحة النووية عبر أراضي البلاد، في إطار عضوية فنلندا في "الناتو"، وفي ظل التوترات الجيوسياسية.وجاء في تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون "يلي": "من المتوقع أن يُعرض اقتراح الحكومة بإدخال تعديلات على القانون (قانون الطاقة النووية) على البرلمان، ربما الأسبوع المقبل، وقد تم بالفعل الاتفاق على مضمون القانون على المستوى السياسي".
الناتو, روسيا, العالم
10:48 GMT 06.03.2026 (تم التحديث: 11:01 GMT 06.03.2026)
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن نشر الأسلحة النووية في فنلندا يشكل تهديدا لروسيا، وموسكو ستتخذ الإجراءات المناسبة.
صرح وزير الدفاع الفنلندي، أنتي هياكيانين، في وقت سابق، أن الحكومة الفنلندية تقترح السماح بإدخال ونشر الأسلحة النووية في فنلندا، بشرط أن يكون ذلك متعلقا بالدفاع عن بلدنا، مشيرا إلى أن توريد ونشر الأسلحة النووية غير مقبول دون ذلك.
وقال بيسكوف، في تعليقه على بيان السلطات الفنلندية: "في الواقع فإن خطوة فنلندا تشكل تهديدًا لنا، عبر نشرها الأسلحة النووية على أراضيها"، مضيفًا أن "روسيا تتخذ الإجراءات المناسبة لمواجهة ذلك".
وأفادت وسائل إعلام فنلندية رسمية، يوم الخميس، بأن وزارة الدفاع الفنلندية تبحث احتمال رفع الحظر على عبور الأسلحة النووية عبر أراضي البلاد، في إطار عضوية فنلندا في "الناتو"، وفي ظل التوترات الجيوسياسية.
وجاء في تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون "يلي": "من المتوقع أن يُعرض اقتراح الحكومة بإدخال تعديلات على القانون (قانون الطاقة النووية) على البرلمان، ربما الأسبوع المقبل، وقد تم بالفعل الاتفاق على مضمون القانون على المستوى السياسي".