إعلام: فنلندا تعتزم رفع قيود تتعلق بالأسلحة النووية
إعلام: فنلندا تعتزم رفع قيود تتعلق بالأسلحة النووية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فنلندية رسمية، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الفنلندية تبحث احتمال رفع الحظر على عبور الأسلحة النووية عبر أراضي البلاد، في إطار عضوية فنلندا
فنلندا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الناتو
وجاء في تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون "يلي": "من المتوقع أن يُعرض اقتراح الحكومة بإدخال تعديلات على القانون (قانون الطاقة النووية — توضيح من المحرر) على البرلمان، ربما الأسبوع المقبل. وقد تم بالفعل الاتفاق على مضمون القانون على المستوى السياسي".وذكرت "يلي" أن الوزارة تنظر في هذه التدابير في سياق عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي، وكذلك في ظل عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة.ويفرض قانون الطاقة النووية حاليًا قيودًا على مثل هذه الإجراءات.وفي مارس/آذار 2024، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي دميتري كيسليوف لـ"روسيا 1" و"سبوتنيك"، بأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو كان خطوة بلا جدوى من منظور حماية مصالحهما الوطنية، وأنه بعد الانضمام ستتواجد القوات الروسية وأنظمة الصواريخ على حدود فنلندا.وأشارت روسيا في السنوات الأخيرة إلى نشاط غير مسبوق للناتو على حدودها الغربية، فيما يصف الحلف تحركاته بأنها "ردع للعدوان الروسي". وأكدت موسكو أنها لا تهدد أحداً لكنها لن تتجاهل أي إجراءات قد تشكل خطراً على مصالحها.
أفادت وسائل إعلام فنلندية رسمية، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الفنلندية تبحث احتمال رفع الحظر على عبور الأسلحة النووية عبر أراضي البلاد، في إطار عضوية فنلندا في الناتو وفي ظل التوترات الجيوسياسية.
وجاء في تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون "يلي": "من المتوقع أن يُعرض اقتراح الحكومة بإدخال تعديلات على القانون (قانون الطاقة النووية — توضيح من المحرر) على البرلمان، ربما الأسبوع المقبل. وقد تم بالفعل الاتفاق على مضمون القانون على المستوى السياسي".
27 نوفمبر 2025, 01:05 GMT
وذكرت "يلي" أن الوزارة تنظر في هذه التدابير في سياق عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي، وكذلك في ظل عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة.
ويفرض قانون الطاقة النووية حاليًا قيودًا على مثل هذه الإجراءات.
وفي مارس/آذار 2024، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي دميتري كيسليوف لـ"روسيا 1" و"سبوتنيك"، بأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو كان خطوة بلا جدوى من منظور حماية مصالحهما الوطنية
، وأنه بعد الانضمام ستتواجد القوات الروسية وأنظمة الصواريخ على حدود فنلندا.
وأشارت روسيا في السنوات الأخيرة إلى نشاط غير مسبوق للناتو على حدودها الغربية، فيما يصف الحلف تحركاته بأنها "ردع للعدوان الروسي". وأكدت موسكو أنها لا تهدد أحداً لكنها لن تتجاهل أي إجراءات قد تشكل خطراً على مصالحها.