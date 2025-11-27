فنلندا تبدأ مناورات عسكرية واسعة قرب الحدود الروسية بمشاركة 6.5 آلاف عنصر

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلا للمستشار البشري في الاستثمار
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فرنسا على أبواب تعبئة جديدة.. هل أوروبا تدخل زمن ما قبل الحرب؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: روسيا تولي أهمية قصوى للشراكة مع قيرغيزستان
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
فنلندا تبدأ مناورات عسكرية واسعة قرب الحدود الروسية بمشاركة 6.5 آلاف عنصر
وأوضحت القوات أن المناورات التي تحمل اسم "Lively Sentry 25" ستجري من الخميس 27 نوفمبر إلى 4 ديسمبر، بمشاركة عناصر من فيلق الحرس الخاص بالجنود المتخصصين، ولواء الدبابات، ولواء بوري، ولواء كاريليا، وأكاديمية القوات البرية، والجناح الجوي الكاريلي، وحرس الحدود.كما سيتم استخدام أكثر من 900 وحدة من المعدات، بما في ذلك الدبابات، والمروحيات MD500، والمقاتلات والطائرات بدون طيار، وستجري التدريبات في مناطق أوسيميا، وبيايات-هيامي، ومنطقة كوميلاكسو الحدودية مع روسيا، بحسب بيان القوات البرية الفلندية.وكان السفير الروسي في فنلندا، بافل كوزنتسوف، قد أشار في فبراير لوكالة "سبوتنيك" إلى أن فنلندا بعد انضمامها إلى الناتو في أبريل 2023، كثفت عدد التدريبات الوطنية، وتم التخطيط لإقامة 115 مناورة في عام 2025. كما ذكر السفير أن الأراضي الفنلندية شهدت لأول مرة في 2024 مناورات واسعة النطاق للناتو.وفي مارس 2024، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي دميتري كيسليوف لـ"روسيا 1" و"سبوتنيك" بأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو كان خطوة بلا جدوى من منظور حماية مصالحهما الوطنية، وأنه بعد الانضمام ستتواجد القوات الروسية وأنظمة الصواريخ على حدود فنلندا.وأشارت روسيا في السنوات الأخيرة إلى نشاط غير مسبوق للناتو على حدودها الغربية، فيما يصف الحلف تحركاته بأنها "ردع للعدوان الروسي". وأكدت موسكو أنها لا تهدد أحداً لكنها لن تتجاهل أي إجراءات قد تشكل خطراً على مصالحها.
فنلندا تبدأ مناورات عسكرية واسعة قرب الحدود الروسية بمشاركة 6.5 آلاف عنصر

01:05 GMT 27.11.2025
تبدأ في فنلندا، بالقرب من الحدود مع روسيا، اليوم الخميس، مناورات عسكرية بمشاركة 6.5 آلاف عنصر من القوات المسلحة وأكثر من 900 وحدة من المعدات، حسبما أفادت القوات البرية للبلاد.
وأوضحت القوات أن المناورات التي تحمل اسم "Lively Sentry 25" ستجري من الخميس 27 نوفمبر إلى 4 ديسمبر، بمشاركة عناصر من فيلق الحرس الخاص بالجنود المتخصصين، ولواء الدبابات، ولواء بوري، ولواء كاريليا، وأكاديمية القوات البرية، والجناح الجوي الكاريلي، وحرس الحدود.
القوات المسلحة البولندية وأخرى مشاركة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
"الناتو" يطلق تدريبات عسكرية في بحر البلطيق بمشاركة 5 آلاف جندي
24 نوفمبر, 05:34 GMT
كما سيتم استخدام أكثر من 900 وحدة من المعدات، بما في ذلك الدبابات، والمروحيات MD500، والمقاتلات والطائرات بدون طيار، وستجري التدريبات في مناطق أوسيميا، وبيايات-هيامي، ومنطقة كوميلاكسو الحدودية مع روسيا، بحسب بيان القوات البرية الفلندية.
وكان السفير الروسي في فنلندا، بافل كوزنتسوف، قد أشار في فبراير لوكالة "سبوتنيك" إلى أن فنلندا بعد انضمامها إلى الناتو في أبريل 2023، كثفت عدد التدريبات الوطنية، وتم التخطيط لإقامة 115 مناورة في عام 2025. كما ذكر السفير أن الأراضي الفنلندية شهدت لأول مرة في 2024 مناورات واسعة النطاق للناتو.
وفي مارس 2024، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي دميتري كيسليوف لـ"روسيا 1" و"سبوتنيك" بأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو كان خطوة بلا جدوى من منظور حماية مصالحهما الوطنية، وأنه بعد الانضمام ستتواجد القوات الروسية وأنظمة الصواريخ على حدود فنلندا.
وأشارت روسيا في السنوات الأخيرة إلى نشاط غير مسبوق للناتو على حدودها الغربية، فيما يصف الحلف تحركاته بأنها "ردع للعدوان الروسي". وأكدت موسكو أنها لا تهدد أحداً لكنها لن تتجاهل أي إجراءات قد تشكل خطراً على مصالحها.
