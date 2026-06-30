https://sarabic.ae/20260630/فنلندا-تلغي-الحظر-على-إدخال-الأسلحة-النووية-وتخزينها-1114849967.html
فنلندا تلغي الحظر على إدخال الأسلحة النووية وتخزينها
فنلندا تلغي الحظر على إدخال الأسلحة النووية وتخزينها
سبوتنيك عربي
دخلت، اليوم الأربعاء، في فنلندا تعديلات تشريعية تلغي الحظر المفروض على إدخال الأسلحة النووية وتخزينها. 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T22:18+0000
2026-06-30T22:18+0000
2026-06-30T22:18+0000
فنلندا
روسيا
السلاح النووي
سلاح روسيا
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وبموجب التعديلات على قانون الطاقة النووية والقانون الجنائي، التي أقرها رئيس الجمهورية الفنلندية ألكسندر ستوب في 26 يونيو/حزيران، أصبح إدخال الأسلحة النووية وتصنيعها وتخزينها واستخدامها مسموحًا به داخل الأراضي الفنلندية.وكانت السلطات الفنلندية قد أكدت مرارًا أن فنلندا لن تصبح دولة نووية، ولا تنوي نشر أسلحة نووية على أراضيها في وقت السلم، كما أنها لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أعلت في وقت سابق، أن نشر الأسلحة النووية في فنلندا يشكل تهديدا لروسيا، وموسكو ستتخذ الإجراءات المناسبة.من جهتها، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن قرار السلطات الفنلندية رفع الحظر على نشر الأسلحة النووية يشكل تهديدات حقيقية للأمن القومي الروسي.
https://sarabic.ae/20260306/بيسكوف-نشر-الأسلحة-النووية-في-فنلندا-يشكل-تهديدا-لروسيا-1111136357.html
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فنلندا, روسيا, السلاح النووي, سلاح روسيا
فنلندا, روسيا, السلاح النووي, سلاح روسيا
فنلندا تلغي الحظر على إدخال الأسلحة النووية وتخزينها
دخلت، اليوم الأربعاء، في فنلندا تعديلات تشريعية تلغي الحظر المفروض على إدخال الأسلحة النووية وتخزينها.
وبموجب التعديلات على قانون الطاقة النووية والقانون الجنائي، التي أقرها رئيس الجمهورية الفنلندية ألكسندر ستوب في 26 يونيو/حزيران، أصبح إدخال الأسلحة النووية وتصنيعها وتخزينها واستخدامها مسموحًا به داخل الأراضي الفنلندية.
وكانت السلطات الفنلندية قد أكدت مرارًا أن فنلندا لن تصبح دولة نووية، ولا تنوي نشر أسلحة نووية على أراضيها في وقت السلم، كما أنها لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أعلت في وقت سابق، أن نشر الأسلحة النووية في فنلندا
يشكل تهديدا لروسيا، وموسكو ستتخذ الإجراءات المناسبة.
من جهتها، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن قرار السلطات الفنلندية رفع الحظر على نشر الأسلحة النووية يشكل تهديدات حقيقية للأمن القومي الروسي.