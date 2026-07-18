https://sarabic.ae/20260718/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-أهداف-الضربة-الجماعية-الليلية-على-ميناءي-أوديسا-وتشورنومورسك-1115297728.html
الدفاع الروسية تكشف عن أهداف الضربة الجماعية الليلية على ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
الدفاع الروسية تكشف عن أهداف الضربة الجماعية الليلية على ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن أهداف الضربة الواسعة النطاق، التي نُفذت بأسلحة دقيقة بعيدة المدى أُطلقت من الجو ومن طائرات مسيرة هجومية ضد مرافق... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T06:03+0000
2026-07-18T06:03+0000
2026-07-18T06:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية الليلة تنفيذ غارات جوية باستخدام أسلحة دقيقة تُطلق من الجو وطائرات هجومية مسيرة".وتابع البيان: "في ميناء تشورنومورسك (التابع لشركة "ميناء تشورنومورسك التجاري البحري" الحكومية) في مقاطعة أوديسا، تم استهداف سفينة حاويات كانت تُفرّغ حمولة ذخيرة".وأشار البيان إلى أنه "وبالقرب من جزيرة "زميني"، تعرضت ناقلة بضائع كانت تنقل شحنات للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء عبورها، بالإضافة إلى ذلك، بالقرب من قرية ريباكوفكا (14 كم غرب أوتشاكوف)، تضررت منصة إطلاق ومنصة تحميل منظومة صواريخ "نبتون-2".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وزارة الدفاع الروسية تعلن إنشاء "نظام موحد" لتدريب متخصصي الطائرات المسيرة
https://sarabic.ae/20260715/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-أصول-عسكرية-مهمة-لنظام-كييف-تم-تدميرها-في-ميناء-بحري-بينها-سفينتان-1115215776.html
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روسيا
الدفاع الروسية تكشف عن أهداف الضربة الجماعية الليلية على ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
06:03 GMT 18.07.2026 (تم التحديث: 06:12 GMT 18.07.2026)
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن أهداف الضربة الواسعة النطاق، التي نُفذت بأسلحة دقيقة بعيدة المدى أُطلقت من الجو ومن طائرات مسيرة هجومية ضد مرافق البنية التحتية في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية الليلة تنفيذ غارات جوية باستخدام أسلحة دقيقة تُطلق من الجو وطائرات هجومية مسيرة".
وأضافت: "نتيجةً لهذه الاستهدافات، في ميناء أوديسا (التابع لشركة "ميناء أوديسا التجاري البحري" الحكومية)، تضررت مرافق البنية التحتية للميناء المستخدمة لتفريغ الوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى خزانات تخزين الوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع البيان: "في ميناء تشورنومورسك (التابع لشركة "ميناء تشورنومورسك التجاري البحري" الحكومية) في مقاطعة أوديسا، تم استهداف سفينة حاويات كانت تُفرّغ حمولة ذخيرة".
وأشار البيان إلى أنه "وبالقرب من جزيرة "زميني"، تعرضت ناقلة بضائع كانت تنقل شحنات للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء عبورها، بالإضافة إلى ذلك، بالقرب من قرية ريباكوفكا (14 كم غرب أوتشاكوف)، تضررت منصة إطلاق ومنصة تحميل منظومة صواريخ "نبتون-2".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.