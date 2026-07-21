https://sarabic.ae/20260721/روسيا-توجه-احتجاجا-شديد-اللهجة-لسفير-مولدافيا-لدى-موسكو-1115377092.html
روسيا توجه احتجاجا شديد اللهجة لسفير مولدافيا لدى موسكو
روسيا توجه احتجاجا شديد اللهجة لسفير مولدافيا لدى موسكو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم توجيه احتجاج شديد اللهجة إلى سفير مولدافيا لدى روسيا، ليليان داري، جراء المضايقات والحوادث التي تعرض لها... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "اليوم 21 تموز/يوليو، استُدعي سفير جمهورية مولدافيا لدى روسيا، ليليان داري، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية؛ وُوجه له احتجاج شديد اللهجة، بشأن انتهاك الجانب المولدافي الصارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، في حوادث استهدفت طاقم وسيارات السفارة الروسية".وأوضحت الوزارة أن عناصر الشرطة المولدافية، أوقفوا في 19 تموز/يوليو بالعاصمة كيشيناو، حافلة تابعة للسفارة الروسية بحجة التحقق من الوثائق، وقاموا بنزع اللوحات الدبلوماسية عنها دون أي تفسير، مضيفة أن رجال الشرطة استخدموا القوة والتهديد بالاعتقال ضد موظفي السفارة أثناء ارتكاب هذه الأفعال.وأكدت أن "روسيا تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات جوابية مماثلة، ردًا على انتهاك مولدافيا لحقوق الدبلوماسيين الروس، تم إبلاغ سفير مولدافيا في موسكو بأن الجانب الروسي يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات جوابية مماثلة".الخارجية الروسية: الدول الأوروبية تلتزم بتعليمات تقييد الاتصالات السياسية مع روسياروسيا تخطر دبلوماسيين إيطاليين اثنين بضرورة مغادرتهم البلاد خلال 3 أيام- وزارة الخارجية
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مولدافيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
مولدافيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا توجه احتجاجا شديد اللهجة لسفير مولدافيا لدى موسكو
12:53 GMT 21.07.2026 (تم التحديث: 12:54 GMT 21.07.2026)
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم توجيه احتجاج شديد اللهجة إلى سفير مولدافيا لدى روسيا، ليليان داري، جراء المضايقات والحوادث التي تعرض لها أفراد ومركبات البعثة الدبلوماسية الروسية في البلاد.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "اليوم 21 تموز/يوليو، استُدعي سفير جمهورية مولدافيا لدى روسيا، ليليان داري، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية؛ وُوجه له احتجاج شديد اللهجة، بشأن انتهاك الجانب المولدافي الصارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، في حوادث استهدفت طاقم وسيارات السفارة الروسية".
وشددت الخارجية الروسية أن "مثل هذه الاستفزازات المستمرة ضد طاقم السفارة الروسية في مولدافيا، لن تمر دون رد فعل مناسب من جانب موسكو".
وأوضحت الوزارة أن عناصر الشرطة المولدافية، أوقفوا في 19 تموز/يوليو بالعاصمة كيشيناو، حافلة تابعة للسفارة الروسية بحجة التحقق من الوثائق، وقاموا بنزع اللوحات الدبلوماسية عنها دون أي تفسير، مضيفة أن رجال الشرطة استخدموا القوة والتهديد بالاعتقال ضد موظفي السفارة أثناء ارتكاب هذه الأفعال.
وأكدت أن "روسيا تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات جوابية مماثلة، ردًا على انتهاك مولدافيا لحقوق الدبلوماسيين الروس، تم إبلاغ سفير مولدافيا في موسكو بأن الجانب الروسي يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات جوابية مماثلة".