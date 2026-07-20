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روسيا تخطر دبلوماسيين إيطاليين اثنين بضرورة مغادرتهم البلاد خلال 3 أيام- وزارة الخارجية
روسيا تخطر دبلوماسيين إيطاليين اثنين بضرورة مغادرتهم البلاد خلال 3 أيام- وزارة الخارجية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن الملحق بسفارة إيطاليا لدى روسيا فيتوريو باريلا، ومساعده دافيدي دابريلي، اللذين تم إعلانهما شخصين غير مرغوب... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T19:04+0000
2026-07-20T19:04+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
إيطاليا
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وأضافت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: "يتعين على الموظفين المذكورين، وكذلك أفراد عائلاتهما، مغادرة الأراضي الروسية في غضون ثلاثة أيام".وأكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن أي إجراءات عدائية ضد الدبلوماسيين الروس لن تترك دون رد مناسب.وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن طرد الملحق العسكري الإيطالي ومساعده من روسيا يأتي كإجراء جوابي وردا على خطوات روما.وقالت زاخاروفا، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، تعليقا على طرد الملحق العسكري الإيطالي ومساعده من روسيا: "هذا إجراء جوابي رداً على تصرفات روما".الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": طرد الملحق العسكري الإيطالي من روسيا كان ردا على ما فعلته روما
https://sarabic.ae/20260720/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-مساعي-ألمانيا-للوصول-إلى-السلاح-النووي-تثير-قلقا-في-أوروبا-1115339073.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيطاليا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيطاليا

روسيا تخطر دبلوماسيين إيطاليين اثنين بضرورة مغادرتهم البلاد خلال 3 أيام- وزارة الخارجية

19:04 GMT 20.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن الملحق بسفارة إيطاليا لدى روسيا فيتوريو باريلا، ومساعده دافيدي دابريلي، اللذين تم إعلانهما شخصين غير مرغوب بهما رداً على خطوات روما، يجب عليهما مغادرة روسيا في غضون ثلاثة أيام.
وأضافت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: "يتعين على الموظفين المذكورين، وكذلك أفراد عائلاتهما، مغادرة الأراضي الروسية في غضون ثلاثة أيام".

وحسبما ذكره البيان، فإن إعلان هذين الدبلوماسيين الإيطاليين شخصين غير مرغوب بهما يأتي رداً على المطالب التي لا أساس لها من الصحة الموجهة لدبلوماسيين روسيين اثنين لمغادرة إيطاليا.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن أي إجراءات عدائية ضد الدبلوماسيين الروس لن تترك دون رد مناسب.
مبنى الاستخبارات الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
الاستخبارات الخارجية الروسية: المساعي الألمانية للوصول إلى السلاح النووي تثير قلقا في أوروبا
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وقالت الوزارة في بيان: نود في هذا السياق أن نؤكد مجدداً أن أي تصرفات عدائية أو استفزازية تجاه الدبلوماسيين الروس لن تمر دون رد مناسب من جانبنا.
وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن طرد الملحق العسكري الإيطالي ومساعده من روسيا يأتي كإجراء جوابي وردا على خطوات روما.
وقالت زاخاروفا، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، تعليقا على طرد الملحق العسكري الإيطالي ومساعده من روسيا: "هذا إجراء جوابي رداً على تصرفات روما".
الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": طرد الملحق العسكري الإيطالي من روسيا كان ردا على ما فعلته روما
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