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الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": طرد الملحق العسكري الإيطالي من روسيا كان ردا على ما فعلته روما
الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": طرد الملحق العسكري الإيطالي من روسيا كان ردا على ما فعلته روما
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن طرد الملحق العسكري الإيطالي ومساعده من روسيا يأتي كإجراء جوابي وردا على... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T17:01+0000
2026-07-20T17:01+0000
إيطاليا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقالت زاخاروفا، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، تعليقا على طرد الملحق العسكري الإيطالي ومساعده من روسيا: "هذا إجراء جوابي رداً على تصرفات روما".وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الاثنين، أن روسيا قررت طرد الملحق العسكري الإيطالي في موسكو وأحد مساعديه، وذلك ردًا على قيام روما بطرد اثنين من الملحقين العسكريين الروس.وقال تاجاني، في منشور على منصة "إكس": "طردت روسيا الملحق العسكري الإيطالي في موسكو ومساعده".وكان تاجاني قد أعلن، في التاسع من تموز/يوليو الجاري، أن الحكومة الإيطالية قررت طرد ملحقين عسكريين اثنين من السفارة الروسية في روما بزعم تورطهم في قضية تجسس.الخارجية الروسية تندد بالضربات الأوكرانية على ناقلات النفط وتدعو العالم لإعطاء تقييم موضوعي
https://sarabic.ae/20260630/إيطاليا-تعرقل-اتفاقا-حول-المساعدات-العسكرية-لحلف-الناتو-إلى-كييف-حتى-عام-2027-1114849316.html
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إيطاليا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
إيطاليا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": طرد الملحق العسكري الإيطالي من روسيا كان ردا على ما فعلته روما

17:01 GMT 20.07.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن طرد الملحق العسكري الإيطالي ومساعده من روسيا يأتي كإجراء جوابي وردا على خطوات روما.
وقالت زاخاروفا، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، تعليقا على طرد الملحق العسكري الإيطالي ومساعده من روسيا: "هذا إجراء جوابي رداً على تصرفات روما".
وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الاثنين، أن روسيا قررت طرد الملحق العسكري الإيطالي في موسكو وأحد مساعديه، وذلك ردًا على قيام روما بطرد اثنين من الملحقين العسكريين الروس.
وقال تاجاني، في منشور على منصة "إكس": "طردت روسيا الملحق العسكري الإيطالي في موسكو ومساعده".
قوات الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
إيطاليا تعرقل اتفاقا حول المساعدات العسكرية لحلف الناتو إلى كييف حتى عام 2027
30 يونيو, 20:54 GMT
وأوضح الوزير الإيطالي أن هذه الخطوة جاءت ردًا من موسكو على قرار روما طرد ملحقين عسكريين روسيين.
وكان تاجاني قد أعلن، في التاسع من تموز/يوليو الجاري، أن الحكومة الإيطالية قررت طرد ملحقين عسكريين اثنين من السفارة الروسية في روما بزعم تورطهم في قضية تجسس.
الخارجية الروسية تندد بالضربات الأوكرانية على ناقلات النفط وتدعو العالم لإعطاء تقييم موضوعي
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