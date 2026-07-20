https://sarabic.ae/20260720/الخارجية-الروسية-تندد-بالضربات-الأوكرانية-على-ناقلات-النفط-قرب-خط-أنابيب-بحر-قزوين-1115347521.html
الخارجية الروسية تندد بالضربات الأوكرانية على ناقلات النفط وتدعو العالم لإعطاء تقييم موضوعي
الخارجية الروسية تندد بالضربات الأوكرانية على ناقلات النفط وتدعو العالم لإعطاء تقييم موضوعي
سبوتنيك عربي
استنكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، الهجمات التي شنتها كييف على ناقلات النفط بالقرب من المحطة البحرية التابعة لشركة خط أنابيب بحر قزوين في يوجنايا... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T14:20+0000
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روسيا
أخبار روسيا اليوم
كازاخستان
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وصرحت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، في تعليقها الصادر بشأن الهجمات الإرهابية الأوكرانية على منشآت شركة خط أنابيب بحر قزوين: "ندين بشدة هذا العمل الإرهابي وتصرفات جميع الأطراف التي أسهمت في تخطيطه وتنفيذه".وأضافت زاخاروفا بأن نظام كييف يقف بلا شك وراء الهجمات على ناقلات النفط أثناء عمليات التحميل في محطة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين في يوجنايا أوزيريكا (نوفوروسيسك).وعزت زاخاروفا الهجمات التي شنتها كييف على ناقلات النفط بالقرب من محطخط أنابيب بحر قزوين البحرية، إلى اتّباعها النهج الرامي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط العالمية.وقالت زاخاروفا: "نعتبر هذا الهجوم تأكيداً آخر على سعي سلطات كييف لزعزعة استقرار الوضع في أسواق النفط العالمية بشكل أكبر، إن ضمان الاستقرار العالمي للطاقة، وكذلك الاحترام المتبادل للشركاء الأجانب، لا سيما كازاخستان التي يزعم نظام كييف رغبته في تطوير علاقات ودية ومتبادلة المنفعة معها، ليس سوى كلام فارغ بالنسبة له".ودعت زاخاروفا المجتمع الدولي إلى إعطاء تقييم موضوعي لاستهداف كييف ناقلات النفط في أثناء تحميلها بمحطة شركة خطوط أنابيب بحر قزوين البحرية.وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستعتبر عدم وجود رد مناسب "دليلاً على التواطؤ والموافقة على سياسة كييف بتصعيد الإرهاب".وأوضحت وزارة الطاقة الكازاخستانية: "تم تعليق تحميل النفط في المحطة حاليًا ريثما يتم تقييم تداعيات الحادث"، وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم أسفر عن اندلاع حريق في السفن، تمكنت أطقمها من إخماده بسرعة. ولم تسجّل أي إصابات، ولم تتضرر عوامات التثبيت الأحادية النقطة (SPM) VPU-1 وVPU-3، ولم يتسرب أي نفط إلى المياه.الخارجية الكازاخستانية: الهجمات على ناقلات النفط من خط أنابيب بحر قزوين اعتداء على مصالحنا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, كازاخستان
روسيا, أخبار روسيا اليوم, كازاخستان
الخارجية الروسية تندد بالضربات الأوكرانية على ناقلات النفط وتدعو العالم لإعطاء تقييم موضوعي
14:20 GMT 20.07.2026 (تم التحديث: 14:47 GMT 20.07.2026)
استنكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، الهجمات التي شنتها كييف على ناقلات النفط بالقرب من المحطة البحرية التابعة لشركة خط أنابيب بحر قزوين في يوجنايا أوزيريكا (نوفوروسيسك)، كما شجبت سلوك الأطراف التي ساعدت في التخطيط لها.
وصرحت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، في تعليقها الصادر بشأن الهجمات الإرهابية الأوكرانية على منشآت شركة خط أنابيب بحر قزوين: "ندين بشدة هذا العمل الإرهابي وتصرفات جميع الأطراف التي أسهمت في تخطيطه وتنفيذه".
وأضافت زاخاروفا بأن نظام كييف يقف بلا شك وراء الهجمات على ناقلات النفط أثناء عمليات التحميل في محطة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين في يوجنايا أوزيريكا (نوفوروسيسك).
وقالت زاخاروفا، تعليقًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على ناقلات النفط في محطة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين: "لا يوجد أدنى شك بأن نظام كييف النازي يقف وراء هذا الهجوم".
وعزت زاخاروفا الهجمات التي شنتها كييف على ناقلات النفط بالقرب من محطخط أنابيب بحر قزوين البحرية، إلى اتّباعها النهج الرامي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط العالمية.
وقالت زاخاروفا: "نعتبر هذا الهجوم تأكيداً آخر على سعي سلطات كييف لزعزعة استقرار الوضع في أسواق النفط العالمية بشكل أكبر، إن ضمان الاستقرار العالمي للطاقة، وكذلك الاحترام المتبادل للشركاء الأجانب، لا سيما كازاخستان التي يزعم نظام كييف رغبته في تطوير علاقات ودية ومتبادلة المنفعة معها، ليس سوى كلام فارغ بالنسبة له".
ودعت زاخاروفا المجتمع الدولي إلى إعطاء تقييم موضوعي لاستهداف كييف ناقلات النفط في أثناء تحميلها بمحطة شركة خطوط أنابيب بحر قزوين البحرية.
وأوضحت: "ندعو المجتمع الدولي إلى إجراء تقييم موضوعي لهذه الجريمة الحربية الأخيرة التي ارتكبها نظام زيلينسكي".
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستعتبر عدم وجود رد مناسب "دليلاً على التواطؤ والموافقة على سياسة كييف بتصعيد الإرهاب".
وأعلنت وزارة الطاقة الكازاخستانية عن تعليق تحميل النفط المنتج في كازاخستان في محطة "كاسبيان بايبلاين كونسورتيوم" (CPC). وأفادت الوزارة بأن ناقلتين، هما "آسيا" و"نيسوس إيوس"، تعرضتا لهجوم بطائرات مسيرة، يوم الأحد، أثناء عمليات التحميل في المحطة البحرية التابعة لشركة "كاسبيان بايبلاين كونسورتيوم"، وكانت السفينتان تحمّلان نفطًا منتجًا في كازاخستان، وعلى متنهما طواقم دولية.
وأوضحت وزارة الطاقة الكازاخستانية: "تم تعليق تحميل النفط في المحطة حاليًا ريثما يتم تقييم تداعيات الحادث"، وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم أسفر عن اندلاع حريق في السفن، تمكنت أطقمها من إخماده بسرعة. ولم تسجّل أي إصابات، ولم تتضرر عوامات التثبيت الأحادية النقطة (SPM) VPU-1 وVPU-3، ولم يتسرب أي نفط إلى المياه.