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آستانا: الهجمات على السفن الناقلة للنفط الخام اعتداء على مصالح كازاخستان
آستانا: الهجمات على السفن الناقلة للنفط الخام اعتداء على مصالح كازاخستان
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية الكازاخستانية عن قلقها إزاء التجاهل المتعمد لآلية تبادل المعلومات بشأن السفن المدنية الداخلة إلى مياه البحر الأسود لتحميل النفط من محطات... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T16:21+0000
2026-07-19T16:21+0000
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وأعربت كازاخستان عن قلقها إزاء التجاهل المتعمد لآلية تبادل المعلومات بشأن الناقلات في البحر الأسود.وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد: "يثير قلقنا بشكل خاص التجاهل المتعمد لآلية تبادل المعلومات، التي اتفقت عليها سابقا جميع الأطراف المعنية، بشأن السفن المدنية الداخلة إلى مياه البحر الأسود بهدف تحميل النفط من محطات اتحاد خط أنابيب بحر قزوين، ما عرض حياة أطقم السفن المدنية وسلامتهم للخطر".وأعلنت وزارة الطاقة الكازاخستانية عن تعليق تحميل النفط المنتج في كازاخستان في محطة "كاسبيان بايبلاين كونسورتيوم" (CPC). وأفادت الوزارة بأن ناقلتين، هما "آسيا" و"نيسوس إيوس"، تعرضتا لهجوم بطائرات مسيرة يوم الأحد، أثناء عمليات التحميل في المحطة البحرية التابعة لشركة "كاسبيان بايبلاين كونسورتيوم"، وكانت السفينتان تحمّلان نفطًا منتجًا في كازاخستان، وعلى متنهما طواقم دولية. وأوضحت وزارة الطاقة الكازاخستانية: "تم تعليق تحميل النفط في المحطة حاليًا ريثما يتم تقييم تداعيات الحادث"، وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم أسفر عن اندلاع حريق في السفن، تمكنت أطقمها من إخماده بسرعة. ولم تسجّل أي إصابات، ولم تتضرر عوامات التثبيت الأحادية النقطة (SPM) VPU-1 وVPU-3، ولم يتسرب أي نفط إلى المياه.
https://sarabic.ae/20260407/باحث-ضرب-خط-أنابيب-قزوين-مؤامرة-أوكرانية-على-المستهلك-الأوروبي-1112348741.html
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العالم, كازاخستان, سوق النفط, بحر قزوين
العالم, كازاخستان, سوق النفط, بحر قزوين
آستانا: الهجمات على السفن الناقلة للنفط الخام اعتداء على مصالح كازاخستان
أعربت وزارة الخارجية الكازاخستانية عن قلقها إزاء التجاهل المتعمد لآلية تبادل المعلومات بشأن السفن المدنية الداخلة إلى مياه البحر الأسود لتحميل النفط من محطات اتحاد خط أنابيب بحر قزوين.
وأعربت كازاخستان عن قلقها إزاء التجاهل المتعمد لآلية تبادل المعلومات بشأن الناقلات في البحر الأسود.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد: "يثير قلقنا بشكل خاص التجاهل المتعمد لآلية تبادل المعلومات، التي اتفقت عليها سابقا جميع الأطراف المعنية، بشأن السفن المدنية الداخلة إلى مياه البحر الأسود بهدف تحميل النفط من محطات اتحاد خط أنابيب بحر قزوين، ما عرض حياة أطقم السفن المدنية وسلامتهم للخطر".
وأعلنت وزارة الطاقة الكازاخستانية عن تعليق تحميل النفط المنتج في كازاخستان في محطة "كاسبيان بايبلاين كونسورتيوم" (CPC). وأفادت الوزارة بأن ناقلتين، هما "آسيا" و"نيسوس إيوس"، تعرضتا لهجوم بطائرات مسيرة يوم الأحد، أثناء عمليات التحميل في المحطة البحرية التابعة لشركة "كاسبيان بايبلاين كونسورتيوم"، وكانت السفينتان تحمّلان نفطًا منتجًا في كازاخستان، وعلى متنهما طواقم دولية.
وأوضحت وزارة الطاقة الكازاخستانية: "تم تعليق تحميل النفط في المحطة حاليًا ريثما يتم تقييم تداعيات الحادث"، وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم أسفر عن اندلاع حريق في السفن، تمكنت أطقمها من إخماده بسرعة. ولم تسجّل أي إصابات، ولم تتضرر عوامات التثبيت الأحادية النقطة (SPM) VPU-1 وVPU-3، ولم يتسرب أي نفط إلى المياه.