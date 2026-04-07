باحث: ضرب خط أنابيب قزوين مؤامرة أوكرانية على المستهلك الأوروبي

علّق الباحث في الشأن الروسي من موسكو، الدكتور سعد خلف، على هجمات نظام كييف على منشآت "كونسورتيوم- خط أنابيب قزوين"، موضحًا أن هذا "الخط طويل ويبلغ 1500 كيلو...

وفي حديث له عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، أكد خلف أن "هذا الخط ليس روسيًا خالصًا بل مشروع دولي تشترك فيه شركات أمريكية وأوروبية وآسيوية، بالإضافة إلى الشركات الروسية"، قائلًا إن "هذا الاستهداف له أضرار كبيرة في هذا التوقيت مع ما يتعرض له سوق الطاقة العالمي على خلفية الحرب في الشرق الأوسط وما يحدث في مضيق هرمز"، مرجّحًا أن "يكون هذا الاستهداف، اتفاق أمريكي إسرائيلي أوكراني على ضرب سوق الطاقة العالمية ودفع الأسعار للاشتعال سواء أسعار النفط أو الغاز".وقال الباحث في الشأن الروسي إن "الضربة للميناء البحري والمنصة البحرية أو المحطة ستتسبب في مخاوف كبيرة لشركات التأمين، التي تؤمّن على ناقلات النفط، كما ستتسبب في ارتفاع أسعار النفط العالمية لأن كلفة الشحن والتفريغ وكلفة التأمين سترتفع بدورها، حتى لو لم تتأثر الكميات".وعن كيفية مواجهة إيران، قال خلف: "لا شك ستواجه بالمسار العسكري"، لافتًا إلى أن "الإستراتيجية العسكرية الإيرانية مبهرة، لذلك الرد الإيراني سيكون تنفيذًا للتهديد الإيراني، بضرب منشآت الطاقة في الدول الحليفة لأمريكا والدول الخليجية والدول العربية".الكرملين: العالم يدخل في أزمة اقتصادية وطاقة خطيرة

