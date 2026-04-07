باحث: ضرب خط أنابيب قزوين مؤامرة أوكرانية على المستهلك الأوروبي

عربي
قتلى وجرحى في إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
اقتصادي: العالم أمام تحول استراتيجي على مستوى الممرات البحرية قد ينهي عصر البترودولار
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260407/باحث-ضرب-خط-أنابيب-قزوين-مؤامرة-أوكرانية-على-المستهلك-الأوروبي-1112348741.html
باحث: ضرب خط أنابيب قزوين مؤامرة أوكرانية على المستهلك الأوروبي
باحث: ضرب خط أنابيب قزوين مؤامرة أوكرانية على المستهلك الأوروبي
سبوتنيك عربي
علّق الباحث في الشأن الروسي من موسكو، الدكتور سعد خلف، على هجمات نظام كييف على منشآت "كونسورتيوم- خط أنابيب قزوين"، موضحًا أن هذا "الخط طويل ويبلغ 1500 كيلو... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
حصري
تقارير سبوتنيك
بحر قزوين
قطع إمداد الغاز
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103854/79/1038547908_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_18d7a190db5213de542167afdf9179e4.jpg
وفي حديث له عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، أكد خلف أن "هذا الخط ليس روسيًا خالصًا بل مشروع دولي تشترك فيه شركات أمريكية وأوروبية وآسيوية، بالإضافة إلى الشركات الروسية"، قائلًا إن "هذا الاستهداف له أضرار كبيرة في هذا التوقيت مع ما يتعرض له سوق الطاقة العالمي على خلفية الحرب في الشرق الأوسط وما يحدث في مضيق هرمز"، مرجّحًا أن "يكون هذا الاستهداف، اتفاق أمريكي إسرائيلي أوكراني على ضرب سوق الطاقة العالمية ودفع الأسعار للاشتعال سواء أسعار النفط أو الغاز".وقال الباحث في الشأن الروسي إن "الضربة للميناء البحري والمنصة البحرية أو المحطة ستتسبب في مخاوف كبيرة لشركات التأمين، التي تؤمّن على ناقلات النفط، كما ستتسبب في ارتفاع أسعار النفط العالمية لأن كلفة الشحن والتفريغ وكلفة التأمين سترتفع بدورها، حتى لو لم تتأثر الكميات".وعن كيفية مواجهة إيران، قال خلف: "لا شك ستواجه بالمسار العسكري"، لافتًا إلى أن "الإستراتيجية العسكرية الإيرانية مبهرة، لذلك الرد الإيراني سيكون تنفيذًا للتهديد الإيراني، بضرب منشآت الطاقة في الدول الحليفة لأمريكا والدول الخليجية والدول العربية".
https://sarabic.ae/20260406/الدفاع-الروسية-تكشف-تفاصيل-هجوم-قوات-نظام-كييف-على-خط-أنابيب-بحر-قزوين-في-نوفوروسيسك-1112325159.html
بحر قزوين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103854/79/1038547908_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b9922c57945e279f84da45415c2c3417.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
باحث: ضرب خط أنابيب قزوين مؤامرة أوكرانية على المستهلك الأوروبي

09:54 GMT 07.04.2026
© Depositphotos.com / Alex1-3خط أنابيب الغاز
خط أنابيب الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2026
© Depositphotos.com / Alex1-3
تابعنا عبر
علّق الباحث في الشأن الروسي من موسكو، الدكتور سعد خلف، على هجمات نظام كييف على منشآت "كونسورتيوم- خط أنابيب قزوين"، موضحًا أن هذا "الخط طويل ويبلغ 1500 كيلو متر، ينقل النفط الكازاخستاني إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي، الذي يتم بعده نقل هذا النفط الكازاخستاني إلى الدول الأوروبية والسوق العالمية".
وفي حديث له عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، أكد خلف أن "هذا الخط ليس روسيًا خالصًا بل مشروع دولي تشترك فيه شركات أمريكية وأوروبية وآسيوية، بالإضافة إلى الشركات الروسية"، قائلًا إن "هذا الاستهداف له أضرار كبيرة في هذا التوقيت مع ما يتعرض له سوق الطاقة العالمي على خلفية الحرب في الشرق الأوسط وما يحدث في مضيق هرمز"، مرجّحًا أن "يكون هذا الاستهداف، اتفاق أمريكي إسرائيلي أوكراني على ضرب سوق الطاقة العالمية ودفع الأسعار للاشتعال سواء أسعار النفط أو الغاز".

وكشف أن "ضرب هذا الخط ضرره على المواطن الأوروبي والدول الأوروبية لأنها المستفيد الأكبر من النفط الكازاخستاني قبل السوق الآسيوي، وبالتالي هو يأتي كمؤامرة أمريكية أوكرانية على المستهلك الأوروبي"، مشددًا على أن "هذا الاستهداف خطير ويتكرر لأكثر من مرة، وكأن أوكرانيا تقول إنها تستطيع ضرب مفاصل الطاقة العالمية والتأثير على سوق الطاقة، وأنه لا يزال لديها قدرات لمثل هذه الاستهدافات الخطيرة".

وقال الباحث في الشأن الروسي إن "الضربة للميناء البحري والمنصة البحرية أو المحطة ستتسبب في مخاوف كبيرة لشركات التأمين، التي تؤمّن على ناقلات النفط، كما ستتسبب في ارتفاع أسعار النفط العالمية لأن كلفة الشحن والتفريغ وكلفة التأمين سترتفع بدورها، حتى لو لم تتأثر الكميات".

وفي ما يتعلق بتهديدات ترامب بضرب كل منشآت الطاقة في إيران، شدد خلف على أنه "إذا اتسعت الضربات، فإن الوضع سيكون كارثيًا بكل المقاييس بالنسبة لسوق الطاقة العالمية وسينعكس ذلك على الإنتاج الصناعي والغذائي"، معتبرًا أن "نتنياهو لا يضع الحصول على ثروات الغاز أو النفط بعين الاعتبار، فما يهمه هو إنقاذ نفسه حتى لو احترقت المنطقة".

وعن كيفية مواجهة إيران، قال خلف: "لا شك ستواجه بالمسار العسكري"، لافتًا إلى أن "الإستراتيجية العسكرية الإيرانية مبهرة، لذلك الرد الإيراني سيكون تنفيذًا للتهديد الإيراني، بضرب منشآت الطاقة في الدول الحليفة لأمريكا والدول الخليجية والدول العربية".
الكرملين: العالم يدخل في أزمة اقتصادية وطاقة خطيرة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала